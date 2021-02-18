Если в пирогах и пирожках вы больше всего любите обилие начинки, а тесто должно выполнять лишь роль элегантного обрамления, то попробуйте испечь несладкий штрудель. Это намного проще порционных пирожков, при этом очень вкусно и красиво. Смесь овощей для начинки может быть разной в зависимости от сезона, но важно, чтобы они сохраняли форму и не отдавали слишком много жидкости.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Баклажаны 300 г Кабачки 300 г

Капуста белокочанная 200 г Лук репчатый (100г) 1 шт.

Сельдерей стеблевой 50 г Мука пшеничная 250 г

Сухари панировочные 1 ст.л. Базилик сушеный ¼ ч.л. Оливковое масло 80 мл Орегано ¼ ч.л.

Перец черный молотый ¼ ч.л. Сливочное масло 60 г Соль 1 ч.л. Чеснок дольки 2 шт.

Штрудель с овощной начинкой (этап 1)

Мука пшеничная 250 г Соль ½ ч.л. Оливковое масло 50 мл

В подходящую миску просейте муку, добавьте соль, масло и 125 мл воды. Замесите тесто, чтобы соединить ингредиенты, а затем интенсивно месите его минут 10 (это довольно долго, зато тесто будет эластичным и приятным в работе). Скатайте тесто в шар, смажьте его поверхность маслом, заверните в пищевую пленку и оставьте на 30-40 минут отдыхать.

Штрудель с овощной начинкой (этап 2)

Лук репчатый (100г) 1 шт.

Сельдерей стеблевой 50 г Кабачки 300 г Баклажаны 300 г

Капуста белокочанная 200 г Чеснок дольки 2 шт. Оливковое масло 30 мл

Пока тесто отдыхает, можно приготовить начинку. В глубокой сковороде сначала обжарьте до прозрачности некрупно нарезанный лук и сельдерей. Затем поочередно добавьте кубики кабачков, баклажанов и нашинкованную капусту. Ближе к концу положите мелко нарезанный чеснок.

Штрудель с овощной начинкой (этап 3)

Соль ½ ч.л.

Перец черный молотый ¼ ч.л. Орегано ¼ ч.л. Базилик сушеный ¼ ч.л.

Тушите овощи 15-20 минут до мягкости. Приправьте солью, перцем и пряными травами.

Штрудель с овощной начинкой (этап 4)

Полежавшее тесто станет намного более эластичным и гладким, его будет легче растягивать до нужной толщины.

Штрудель с овощной начинкой (этап 5)

Сначала сделайте из теста лепёшку, можно немного раскатать его скалкой на чистой поверхности, слегка смазанной маслом.

Штрудель с овощной начинкой (этап 6)

Сливочное масло 30 г

Переложите получившееся тесто на присыпанное мукой большое полотенце (или кусок ткани, или на широкий лист бумаги для выпечки), подведите руки под тесто ладонями вниз и аккуратно растягивайте его в разные стороны, пока оно не станет полупрозрачным. Действовать нужно быстро, чтобы тесто не начало подсыхать, но при этом осторожно, стараясь не порвать тесто в самых тонких местах. Вытянутое тесто смажьте растопленным маслом, чтобы оно не сохло, а также для слоистости штруделя.

Штрудель с овощной начинкой (этап 7)



Сухари панировочные 1 ст.л.

Смазанное маслом тесто слегка присыпьте молотыми сухарями (можно сделать самостоятельно, смолов подсохший хлеб в блендере). Остывшую начинку выложите вдоль одного из краёв теста, отступив несколько сантиметров, чтобы можно было загнуть тесто на начинку.

Штрудель с овощной начинкой (этап 8)

Заверните на овощи сначала тот край, вдоль которого выложена начинка, затем прилегающие к нему края. Следите, чтобы самые кончики теста не были слишком толстыми. Их можно дополнительно подтягивать в процессе заворачивания, либо просто отрезать ножницами.

Штрудель с овощной начинкой (этап 9)

Сливочное масло 30 г

С помощью листа или ткани, на которой лежит штрудель, сворачивайте его в рулет. Старайтесь не скручивать тесто слишком плотно, чтобы в процессе выпечки он не треснул от образующегося пара. С помощью кисточки щедро смазывайте тесто растопленным маслом, особенно в тех местах, где один слой теста соприкасается с другим. Это даст вашему штруделю приятную слоистость и хрустящую верхнюю корочку.

Штрудель с овощной начинкой (этап 10)

Штрудель с овощной начинкой ставьте в разогретую духовку и выпекайте 40-45 минут при 180 градусах. В процессе выпечки дополнительно смажьте штрудель маслом 1-2 раза.

Штрудель с овощной начинкой (этап 11)