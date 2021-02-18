Если в пирогах и пирожках вы больше всего любите обилие начинки, а тесто должно выполнять лишь роль элегантного обрамления, то попробуйте испечь несладкий штрудель. Это намного проще порционных пирожков, при этом очень вкусно и красиво. Смесь овощей для начинки может быть разной в зависимости от сезона, но важно, чтобы они сохраняли форму и не отдавали слишком много жидкости.
Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы
|Баклажаны
|300 г
|Кабачки
|300 г
|
Капуста белокочанная
|200 г
|Лук репчатый (100г)
|1 шт.
|
Сельдерей стеблевой
|50 г
|Мука пшеничная
|250 г
|
Сухари панировочные
|1 ст.л.
|Базилик сушеный
|¼ ч.л.
|Оливковое масло
|80 мл
|Орегано
|¼ ч.л.
|
Перец черный молотый
|¼ ч.л.
|Сливочное масло
|60 г
|Соль
|1 ч.л.
|Чеснок дольки
|2 шт.
Штрудель с овощной начинкой (этап 1)
|Мука пшеничная
|250 г
|Соль
|½ ч.л.
|Оливковое масло
|50 мл
В подходящую миску просейте муку, добавьте соль, масло и 125 мл воды. Замесите тесто, чтобы соединить ингредиенты, а затем интенсивно месите его минут 10 (это довольно долго, зато тесто будет эластичным и приятным в работе). Скатайте тесто в шар, смажьте его поверхность маслом, заверните в пищевую пленку и оставьте на 30-40 минут отдыхать.
Штрудель с овощной начинкой (этап 2)
|Лук репчатый (100г)
|1 шт.
|
Сельдерей стеблевой
|50 г
|Кабачки
|300 г
|Баклажаны
|300 г
|
Капуста белокочанная
|200 г
|Чеснок дольки
|2 шт.
|Оливковое масло
|30 мл
Пока тесто отдыхает, можно приготовить начинку. В глубокой сковороде сначала обжарьте до прозрачности некрупно нарезанный лук и сельдерей. Затем поочередно добавьте кубики кабачков, баклажанов и нашинкованную капусту. Ближе к концу положите мелко нарезанный чеснок.
Штрудель с овощной начинкой (этап 3)
|Соль
|½ ч.л.
|
Перец черный молотый
|¼ ч.л.
|Орегано
|¼ ч.л.
|Базилик сушеный
|¼ ч.л.
Тушите овощи 15-20 минут до мягкости. Приправьте солью, перцем и пряными травами.
Штрудель с овощной начинкой (этап 4)
Полежавшее тесто станет намного более эластичным и гладким, его будет легче растягивать до нужной толщины.
Штрудель с овощной начинкой (этап 5)
Сначала сделайте из теста лепёшку, можно немного раскатать его скалкой на чистой поверхности, слегка смазанной маслом.
Штрудель с овощной начинкой (этап 6)
|Сливочное масло
|30 г
Переложите получившееся тесто на присыпанное мукой большое полотенце (или кусок ткани, или на широкий лист бумаги для выпечки), подведите руки под тесто ладонями вниз и аккуратно растягивайте его в разные стороны, пока оно не станет полупрозрачным. Действовать нужно быстро, чтобы тесто не начало подсыхать, но при этом осторожно, стараясь не порвать тесто в самых тонких местах. Вытянутое тесто смажьте растопленным маслом, чтобы оно не сохло, а также для слоистости штруделя.
Штрудель с овощной начинкой (этап 7)
|
Сухари панировочные
|1 ст.л.
Смазанное маслом тесто слегка присыпьте молотыми сухарями (можно сделать самостоятельно, смолов подсохший хлеб в блендере). Остывшую начинку выложите вдоль одного из краёв теста, отступив несколько сантиметров, чтобы можно было загнуть тесто на начинку.
Штрудель с овощной начинкой (этап 8)
Заверните на овощи сначала тот край, вдоль которого выложена начинка, затем прилегающие к нему края. Следите, чтобы самые кончики теста не были слишком толстыми. Их можно дополнительно подтягивать в процессе заворачивания, либо просто отрезать ножницами.
Штрудель с овощной начинкой (этап 9)
|Сливочное масло
|30 г
С помощью листа или ткани, на которой лежит штрудель, сворачивайте его в рулет. Старайтесь не скручивать тесто слишком плотно, чтобы в процессе выпечки он не треснул от образующегося пара. С помощью кисточки щедро смазывайте тесто растопленным маслом, особенно в тех местах, где один слой теста соприкасается с другим. Это даст вашему штруделю приятную слоистость и хрустящую верхнюю корочку.
Штрудель с овощной начинкой (этап 10)
Штрудель с овощной начинкой ставьте в разогретую духовку и выпекайте 40-45 минут при 180 градусах. В процессе выпечки дополнительно смажьте штрудель маслом 1-2 раза.
Штрудель с овощной начинкой (этап 11)
Есть овощной штрудель можно тёплым и холодным, он прекрасно подходит на роль вкусного домашнего перекуса. Удобно брать его с собой упаковав в фольгу или контейнер.
Подробнее: https://www.foodclub.ru/detail/shtrudel-s-ovoshchnoy-nachink...
Подробнее: https://www.foodclub.ru/detail/shtrudel-s-ovoshchnoy-nachink...
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