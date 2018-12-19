Ингредиенты:

чипсы «Принглс»;

250 г сыра;

200 г крабовых палочек;

3 зубчика чеснока;

зелень петрушки;

майонез.

Рецепт быстрой закуски на чипсах с сыром

1. Мелко нарезаем крабовые палочки.



2. Натираем на крупной терке сыр.



3. Добавляем к сыру с крабовыми палочками выдавленный через чеснокодавилку чеснок, майонез и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем.

4. На каждый чипс выкладываем чайной ложкой часть сырной смеси. Сверху украшаем петрушкой. Быстрая закуска к праздничному столу на чипсах с сыром готова! Приятного аппетита!