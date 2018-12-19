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Быстрая закуска к праздничному столу

Быстрая закуска к праздничному столу

Ингредиенты:

  • чипсы «Принглс»;
  • 250 г сыра;
  • 200 г крабовых палочек;
  • 3 зубчика чеснока;
  • зелень петрушки;
  • майонез.

Рецепт быстрой закуски на чипсах с сыром

 

1. Мелко нарезаем крабовые палочки.

2. Натираем на крупной терке сыр.


3. Добавляем к сыру с крабовыми палочками выдавленный через чеснокодавилку чеснок, майонез и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем.

4. На каждый чипс выкладываем чайной ложкой часть сырной смеси. Сверху украшаем петрушкой. Быстрая закуска к праздничному столу на чипсах с сыром готова! Приятного аппетита!

 
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