Ингредиенты:
- чипсы «Принглс»;
- 250 г сыра;
- 200 г крабовых палочек;
- 3 зубчика чеснока;
- зелень петрушки;
- майонез.
Рецепт быстрой закуски на чипсах с сыром
1. Мелко нарезаем крабовые палочки.
2. Натираем на крупной терке сыр.
3. Добавляем к сыру с крабовыми палочками выдавленный через чеснокодавилку чеснок, майонез и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем.
4. На каждый чипс выкладываем чайной ложкой часть сырной смеси. Сверху украшаем петрушкой. Быстрая закуска к праздничному столу на чипсах с сыром готова! Приятного аппетита!
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