Очень вкусный и простой салат с фасолью, помидорами, сухариками и копченой колбасой

Сегодня предлагаю рецепт салата с фасолью, копченой колбасой, сухариками. Рецепт простой, быстрый, питательный, ничего не нужно отваривать и подготавливать. Все купил, соединил и готово. Подойдет для тех, у кого мало времени, а стол накрыть нужно, или приготовить быстрый ужин за 5 минут. Сейчас удобно приобрести консервированною фасоль или кукурузу про запас, и приготовить праздничные или повседневные блюда в любой момент. Это блюдо станет достойным украшением любого праздничного стола, а также, подойдет для семейного ужина.

Салат с фасолью, помидорами и сухариками. Рецепт с копченой колбасой

Из этого количества ингредиентов получается 4-5 порций салата. Следуйте рецепту и у вас все получится.

Ингредиенты:

200 грамм консервированной фасоли

100 грамм твердого сыра

100 грамм копченой колбасы

1 зубчик чеснока

60 грамм сухариков ( у меня со вкусом буженины и горчицы)

1 помидор среднего размера

3 ст. ложки майонеза (у меня сегодня 50%)

Зелень по желанию (для украшения или в салат)

Соль и черный молотый перец в салат не добавляю, так как вкус и так прекрасный и насыщенный.

Как приготовить пошагово с фотографиями

Плюс в том, что ничего отваривать или запекать не нужно, все ингредиенты уже готовы к употреблению.

Колбасу я нарезаю полосочками, можно кубиками, как вам удобно.

Помидор у меня розовый. Для этого салата возьмите не сочный помидор, а плотный, чтобы лишняя жидкость не испортила весь салат. Если вы собираетесь готовить салат с фасолью, помидорами и сухариками к праздничному столу, приготовьте его непосредственно перед подачей, чтобы сухарики остались хрустящие, а помидоры не пустили сок в салате.

Я нарезаю помидор соломкой, но можно кубиками. Если мякоть очень сочная, не используйте ее. Я нарезаю помидор целиком с мякотью на разделочной доске, когда перекладываю его с доски в миску, делаю это аккуратно, сок остается на доске.

Твердый сыр у меня российский, натираю его на крупной терке.

Фасоль можно брать красную или белую, у меня сегодня белая консервированная фасоль. Сцеживаем с нее жидкость, в салате нам она ни к чему.

В миске соединяет порезанную колбасу, натертый сыр, порезанный помидор, фасоль.

Также я добавляю зубчик чеснока, тру его на мелкой терке, можно измельчить через пресс.

Чеснок придаст салату из фасоли и копченой колбасы некую пикантность и вкус. Получится очень вкусно.

Если вам по тем или иным причинам не нравится вкус или запах чеснока, то его можно не добавлять, и наоборот, если нравится — добавьте 2 зубчика.

Сухарики в салат добавляем в самую последнюю очередь чтобы они не размокли. Сейчас огромный выбор сухариков. У меня сухарики из французского багета.

Но можно купить любые сухарики и выбрать тот вкус, который больше любите. Сухарики соленые, твердый сыр солоноватый, поэтому соль в салат я не добавляю.

Заправляю салат с фасолью, помидорами и сухариками майонезом, у меня сегодня 50% майонез. Я добавила 3 ст. ложки и все хорошо перемешала, если вам покажется мало майонеза, то добавьте еще.

Теперь нужно все хорошо перемешать. Если у вас есть зелень укропа или петрушки, можно измельчить и добавить в салат, по желанию.

Все хорошо перемешиваем и подаем к столу. Преимущество этого блюда в том, что не нужно ничего настаивать в холодильнике. Салат готов к подаче на стол. Готовится просто, быстро, из доступных ингредиентов. Подойдет для тех, у кого совсем нет времени на приготовление.

Украсить можно по желанию, сухариками, ягодами клюквы, любой зеленью. Подавать можно в красивой салатнице или тарелке.

Блюдо получается сытное, вкусное, питательное. Аромат и привкус чеснока вносит свою лепту в салат. Единственное, добавляете майонез и сухарики непосредственно перед подачей на стол.

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! Пробуйте, это очень вкусно.

Салат с копченой колбасой, сыром, помидорами и сухариками видео рецепт