Домашний йогурт без йогуртницы: 5 простых рецептов

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Натуральный йогурт – это буквально наше все. Он отлично справится с чувством голода, поможет в рекордно короткие сроки избавиться от лишних килограммов, идеален в качестве здорового завтрака.
Если у вас тусклые волосы, высыпания на коже, проблемы с пищеварением или вам просто лень готовить первое, второе и третье – наслаждайтесь домашним йогуртом, получая максимум пользы и выгоды для своего организма!
И не думайте, что для приготовления вкуснейшего натурального йогурта вам понадобится йогуртница. Все гораздо проще, чем вы могли представить!
5 важных правил:
1. Молоко нужно обязательно кипятить, чтобы таким образом убить все болезнетворные бактерии, которые могут в нем содержаться. Рекомендуется доводить до кипения даже пастеризованное молоко.
2. Для приготовления йогурта не используйте слишком горячее молоко, иначе полезные бактерии погибнут. Идеальная температура +38°С…+40°С, то есть – чуть выше теплой.
3. Столовые приборы и всю посуду, в которой вы будете готовить йогурт, нужно обязательно обдавать кипятком.
4. На качество и консистенцию домашнего йогурта влияет жирность молока, поэтому выбирайте оптимальную 3,2-3,5%. Те, кто не заботятся о фигуре и просто хотят вкусный натуральный йогурт, могут использовать молоко жирностью 6%.
5. Сквасившийся продукт не взбалтывайте и не перемешивайте, чтобы не разрушить структуру, иначе йогурт не созреет.
Классический йогурт в термосе
Фото: thinkstockphotos.com
Что нужно:
1 л молока
200 г натурального йогурта (внимательно изучите состав, йогурт должен быть свежим)
Как приготовить классический йогурт в термосе:
1. Молоко вскипятить и остудить до температуры 38-40°С.
2. Термос ополоснуть кипятком, вылить воду и оставить на 1-2 минуты, пока выйдет пар. Затем накрыть крышкой.
3. 100 мл молока соединить с йогуртом и размешать, чтобы не было комков.
4. В оставшееся молоко добавить разведенное молоко с йогуртом и перемешать.
5. Полученную смесь перелить в термос, закрыть крышкой и оставить на 6-8 часов.
6. Готовый йогурт разлить по небольшим баночкам и поставить в холодильник еще на 8 часов.
Греческий йогурт
Фото: thinkstockphotos.com
Греческий йогурт отличается от классического не только консистенцией, больше напоминая кремообразный мягкий сыр, но и способом приготовления. После традиционного сквашивания такой йогурт подвешивают в чистой ткани или бумажном фильтре, чтобы избавиться от лишней сыворотки, за что греческий йогурт еще называют фильтрованным.
Что нужно:
1 л молока
200 г натурального йогурта
Как приготовить греческий йогурт:
1. Молоко вскипятить и остудить до 40°С.
2. Йогурт развести в небольшом количестве молока.
3. Соединить разведенный йогурт с оставшимся молоком в кастрюле. Накрыть крышкой и обмотать плотным махровым полотенцем, а лучше пледом.
4. Оставить в теплом месте на 6-7 часов, после чего убрать в холодильник. Не перемешивайте и не встряхивайте содержимое кастрюли!
5. Дуршлаг выстелите несколькими слоями марли и аккуратно перелейте получившийся йогурт.
6. Накройте и оставьте так на несколько часов, пока уйдет лишняя сыворотка. В результате у вас должно получиться 350-450 г настоящего греческого йогурта.
Фруктовый йогурт в мультиварке
Фото: thinkstockphotos.com
Если обычный йогурт вам не по вкусу, приготовьте отличный низкокалорийный десерт с использованием свежих летних фруктов и ягод. Лакомки, ваш выбор!
Что нужно:
1 л молока
200 г натурального йогурта
200 г фруктов или ягод
Как приготовить фруктовый йогурт в мультиварке:
1. Для приготовления йогурта в мультиварке тщательно вымойте порционные баночки, высушите и прокалите в духовке или микроволновой печи.
2. Фрукты очистите от кожуры и измельчите в блендере. Если используете ягоды, после блендера протрите полученную смесь через сито, чтобы избавиться от мелких косточек.
3. Вскипятите молоко и остудите до 40°С. Добавьте в молоко натуральный йогурт и ягодно-фруктовую массу, перемешайте до однородного состояния.
4. Перелейте подготовленное молоко в порционные баночки.
5. На дно мультиварки постелите чистую тканевую салфетку или положите силиконовый коврик. Установите баночки в мультиварку, налейте прямо в чашу теплой воды, чтобы баночки были покрыты на 1/3.
6. Включите режим «Йогурт». Через 7-8 часов баночки нужно поставить в холодильник, и еще через 6 часов можно вкушать натуральный йогурт собственного производства.
Что делать, если в мультиварке нет режима «Йогурт»:
1. Проделать все до пункта 6.
2. Баночки в чаше, теперь закрывайте крышку мультиварки и включайте режим «Подогрев» на 15 минут.
3. Через 15 минут режим отключить на 1 час.
4. Снова подогреть 15 минут.
5. Отключить подогрев и оставить йогурт на 3 часа. Крышка мультиварки должна быть все время закрыта!
6. Через три часа баночки с йогуртом поставить в холодильник на 6-8 часов.
ВАЖНО
Во время приготовления йогурта в мультиварке, проверяйте температуру воды – она не должна быть меньше 40°С.
Домашний йогурт на закваске
Фото: thinkstockphotos.com
Йогурт на аптечной закваске получается с нежным сливочным вкусом и очень приятной консистенции.
Что нужно:
1 л молока
1 бутылочка закваски (продается в любой аптеке)
Как приготовить домашний йогурт на закваске:
1. Молоко вскипятить и остудить до 40°С.
2. Сухую закваску растворить в нескольких ложках молока и вылить в остальное молоко. Разлить по порционным стеклянным баночкам.
3. Накрыть пищевой пленкой или закрыть крышками, укутать махровым полотенцем, а лучше пледом.
4. Оставить для сквашивания на 12-14 часов.
5. Остудить в холодильнике 3-4 часа и йогурт готов к употреблению!
Натуральный йогурт в духовке
Фото: thinkstockphotos.com
Если у вас нет термоса или мультиварки, а с температурой молока в кастрюле вы все время промахиваетесь, тогда рецепт приготовления домашнего йогурта в духовке именно для вас.
Что нужно:
1 л молока
200 г натурального йогурта (можно взять свежую сметану жирностью 20%)
Как приготовить натуральный йогурт в духовке:
1. Молоко вскипятить и остудить до комнатной температуры.
2. Йогурт/сметану развести в 0,5 ст. стакана молока.
3. Полученную закваску соединить с остальным молоком и аккуратно перемешать.
4. Разлить молоко по порционным стеклянным баночкам.
5. Духовку разогреть до 50°С и отключить.
6. Баночки с молоком расставить на противень, накрыть каждую баночку фольгой, плотно запаковав.
7. Поставить противень в духовку и закрыть дверцу.
8. Каждый час включайте духовку на 50°С на 5-7 минут. Время приготовления йогурта 6-8 часов.
9. Готовый йогурт поставить в холодильник на ночь. Сладкоежки могут в каждую баночку, перед тем как налить молоко, положить по 1-2 ст.л. домашнего джема.
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