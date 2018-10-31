Домашний йогурт без йогуртницы: 5 простых рецептов

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Натуральный йогурт – это буквально наше все. Он отлично справится с чувством голода, поможет в рекордно короткие сроки избавиться от лишних килограммов, идеален в качестве здорового завтрака.

Если у вас тусклые волосы, высыпания на коже, проблемы с пищеварением или вам просто лень готовить первое, второе и третье – наслаждайтесь домашним йогуртом, получая максимум пользы и выгоды для своего организма!

И не думайте, что для приготовления вкуснейшего натурального йогурта вам понадобится йогуртница. Все гораздо проще, чем вы могли представить!

5 важных правил:

1. Молоко нужно обязательно кипятить, чтобы таким образом убить все болезнетворные бактерии, которые могут в нем содержаться. Рекомендуется доводить до кипения даже пастеризованное молоко.

2. Для приготовления йогурта не используйте слишком горячее молоко, иначе полезные бактерии погибнут. Идеальная температура +38°С…+40°С, то есть – чуть выше теплой.

3. Столовые приборы и всю посуду, в которой вы будете готовить йогурт, нужно обязательно обдавать кипятком.

4. На качество и консистенцию домашнего йогурта влияет жирность молока, поэтому выбирайте оптимальную 3,2-3,5%. Те, кто не заботятся о фигуре и просто хотят вкусный натуральный йогурт, могут использовать молоко жирностью 6%.

5. Сквасившийся продукт не взбалтывайте и не перемешивайте, чтобы не разрушить структуру, иначе йогурт не созреет.

Классический йогурт в термосе

Фото: thinkstockphotos.com

Что нужно:

1 л молока

200 г натурального йогурта (внимательно изучите состав, йогурт должен быть свежим)

Как приготовить классический йогурт в термосе:

1. Молоко вскипятить и остудить до температуры 38-40°С.

2. Термос ополоснуть кипятком, вылить воду и оставить на 1-2 минуты, пока выйдет пар. Затем накрыть крышкой.

3. 100 мл молока соединить с йогуртом и размешать, чтобы не было комков.

4. В оставшееся молоко добавить разведенное молоко с йогуртом и перемешать.

5. Полученную смесь перелить в термос, закрыть крышкой и оставить на 6-8 часов.

6. Готовый йогурт разлить по небольшим баночкам и поставить в холодильник еще на 8 часов.

Греческий йогурт