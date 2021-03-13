Рыба по-русски: сытный полезный ужин за полчаса

Время приготовления этого блюда — около 30–35 минут. В качестве основного ингредиента берется любая рыба. Это может быть красная или белая: семга, форель, треска, судак или тилапия.
Полный список ингредиентов
Ингредиенты:
- 500 г филе рыбы;
- 200 г репчатого лука;
- 300 г 10% сметаны;
- 1 столовая ложка муки;
- 100 г мягкого (плавленого) сыра типа «Янтарь»;
- 1 стакан сухого белого вина;
- соль, специи по вкусу.
Приготовление пошагово
- Рыбу разморозить, промыть, обсушить, сделать из нее филе. Тщательно проверить, чтобы не было чешуи и косточек, чтобы кожа была снята без остатка.
- Порезать рыбу некрупными кусочками, сбрызнуть вином, слегка посолить, поперчить.
- Лук порезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве рафинированного растительного масла.
- Когда лук станет прозрачным, добавить в сковороду кусочки рыбы. Помешивая, обжаривать еще около 10 минут, после чего влить сметану с мукой. Добавить сыр. В последнюю очередь — вино.
- Тушить, помешивая, еще 15 минут. Когда соус выпарится, томить еще 10 минут на медленном огне.
Подавайте рыбку горячей с картошкой, макаронами, рисом, тушеными или свежими овощами. Приятного аппетита!
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