БУДЕТ ВКУСНО!

129 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Рыба по-русски: сытный полезный ужин за полчаса

Рыба по-русски: сытный полезный ужин за полчаса

Время приготовления этого блюда — около 30–35 минут. В качестве основного ингредиента берется любая рыба. Это может быть красная или белая: семга, форель, треска, судак или тилапия.

Полный список ингредиентов

Ингредиенты:

  • 500 г филе рыбы;
  • 200 г репчатого лука;
  • 300 г 10% сметаны;
  • 1 столовая ложка муки;
  • 100 г мягкого (плавленого) сыра типа «Янтарь»;
  • 1 стакан сухого белого вина;
  • соль, специи по вкусу.

Приготовление пошагово

Рыба по-русски: сытный полезный ужин за полчаса

  1. Рыбу разморозить, промыть, обсушить, сделать из нее филе. Тщательно проверить, чтобы не было чешуи и косточек, чтобы кожа была снята без остатка.
  2. Порезать рыбу некрупными кусочками, сбрызнуть вином, слегка посолить, поперчить. 
  3. Лук порезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве рафинированного растительного масла.
  4. Когда лук станет прозрачным, добавить в сковороду кусочки рыбы. Помешивая, обжаривать еще около 10 минут, после чего влить сметану с мукой. Добавить сыр. В последнюю очередь — вино.
  5. Тушить, помешивая, еще 15 минут. Когда соус выпарится, томить еще 10 минут на медленном огне. 

Подавайте рыбку горячей с картошкой, макаронами, рисом, тушеными или свежими овощами. Приятного аппетита!

Рыба по-русски: сытный полезный ужин за полчаса

 

 

Ссылка на первоисточник
рыбные блюдакухни мира
Обсудить

Картина дня

наверх