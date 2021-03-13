Рыба по-русски: сытный полезный ужин за полчаса

Время приготовления этого блюда — около 30–35 минут. В качестве основного ингредиента берется любая рыба. Это может быть красная или белая: семга, форель, треска, судак или тилапия.

Полный список ингредиентов

Ингредиенты:

500 г филе рыбы;

200 г репчатого лука;

300 г 10% сметаны;

1 столовая ложка муки;

100 г мягкого (плавленого) сыра типа «Янтарь»;

1 стакан сухого белого вина;

соль, специи по вкусу.

Приготовление пошагово

Рыбу разморозить, промыть, обсушить, сделать из нее филе. Тщательно проверить, чтобы не было чешуи и косточек, чтобы кожа была снята без остатка. Порезать рыбу некрупными кусочками, сбрызнуть вином, слегка посолить, поперчить. Лук порезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве рафинированного растительного масла. Когда лук станет прозрачным, добавить в сковороду кусочки рыбы. Помешивая, обжаривать еще около 10 минут, после чего влить сметану с мукой. Добавить сыр. В последнюю очередь — вино. Тушить, помешивая, еще 15 минут. Когда соус выпарится, томить еще 10 минут на медленном огне.

Подавайте рыбку горячей с картошкой, макаронами, рисом, тушеными или свежими овощами. Приятного аппетита!