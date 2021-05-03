Не холодец, а кулинарный шедевр! Вкуснее вы ещё не ели

Это, действительно, не холодец, а настоящий кулинарный шедевр! Прозрачный, насыщенный, без желатина, с оригинальным наполнением, такой холодец украсит любой праздничный стол!
Ингредиенты для холодца:
- ножки говяжьи — 1,5 кг;
- говядина — 500 г;
- морковь — 2 шт;
- лук репчатый — 1 шт;
- специи: 5 зубчиков чеснока, лавровый лист, чёрный перец горошком, соль по вкусу.
- для декора: укроп, петрушка, зелёный горошек, гранат, варёное яйцо.
Ножки говяжьи залейте 4 л воды, доведите до кипения. Первую воду слейте, залейте новой водой, прикройте крышкой и на медленном огне варите 3 часа. Также периодически снимайте пенку.
Через 3 часа добавьте куски говядины, 2 целые моркови, лук, лавровый лист, перец горошком, соль. Прикройте крышкой и варите ещё 3 часа на медленном огне.
Бульон процедите от специй. В ещё горячий бульон добавьте 5 мелко порубленных зубчиков чеснока.
Мясо и ножки мелко порубите. Из варёной моркови, для красоты, вырежьте цветы.
В пиалы положите морковь, зелёный горошек, варёное яйцо (лучше перепелиное), зелень и гранат для украшения.
Залейте небольшим количеством концентрированного бульона с чесноком. Сверху добавьте мясо и ножки. Залейте бульоном полностью. Отправьте в холодное место до полного застывания.
Холодец легко отходит от пиалы и отлично держит форму. Попробуйте, это очень вкусно и феерично красиво!
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