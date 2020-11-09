Быстрый мастер-класс: ленивые голубцы

Рецептом сытных домашних голубцов трудно кого-то удивить, это блюдо любят и готовят во многих семьях. Но иногда не хватает времени и сил даже на дежурный рецепт. Не отказывайтесь от вкусных угощений, всегда можно сделать упрощенный вариант. Рассказываем, как приготовить аппетитные ленивые голубцы в духовке. Этот рецепт хорош тем, что продукты понадобятся самые простые, а еще можно сделать заготовки, заморозить и всегда иметь в запасе блюдо на обед или ужин. Сохраняйте быстрый мастер-класс и делитесь своими секретами!

Ингредиенты:

говяжий фарш — 600 г

рис — 100 г

лук репчатый — 1 шт.

морковь — 1 шт.

капуста белокочанная — 1/3 небольшого кочана

яйца куриные — 2 шт.

сметана — 100 г

сливочное масло — 50 г

подсолнечное масло — 1 ст. л.

помидоры в собственном соку — 200 г

соль и перец — по вкусу

молотый кориандр — 2 щепотки

Способ приготовления:

1. Отварите рис согласно инструкции на упаковке. В процессе приготовления немного посолите.

2. Мясной фарш смешайте с яйцами.

3. Измельчите репчатый лук, натрите на мелкой терке морковь, нашинкуйте капусту.

4. На сковороде растопите сливочное масло, поджарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, тушите 3 минуты.

5. Добавьте в сковороду капусту, посолите, поперчите, все перемешайте и тушите до мягкости капусты.

6. Соедините в глубокой миске фарш, тушеные овощи и отварной рис. Все перемешайте.

7. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом, сформируйте ленивые голубцы и выложите их на расстоянии друг от друга.

8. Помидоры в собственном соку измельчите в блендере, добавьте соль и перец, смешайте со сметаной и залейте этой смесью голубцы в форме.

9. Запекайте при 180°С в течение 50–60 минут. Приятного аппетита!

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