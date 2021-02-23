Орехи с черносливом под сметанным кремом создадут изысканный десерт который никого не оставит равнодушным. Со всей подготовкой приготовление торта без выпечки займет около 20 минут. Если вы любите поджаренные орехи, то есть такой торт можно сразу. Если же, как мне, нравятся мягкие орехи - дайте торту немного пропитаться.

Ингредиенты для «Торт без выпечки на 23 февраля»:

Сметана — 500 г

Ванильный сахар — 10 г

Сахарная пудра — 30 г

Чернослив — 200 г

Орехи грецкие — 150 г

Печенье (сахарное) — 300 г

Молоко — 100 мл

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда ккал

3920 ккал белки

63.4 г жиры

227.9 г углеводы

414.3 г Порции ккал

653.3 ккал белки

10.6 г жиры

38 г углеводы

69.1 г 100 г блюда ккал

303.9 ккал белки

4.9 г жиры

17.7 г углеводы

32.1 г

Рецепт «Торт без выпечки на 23 февраля»:

Что бы не ждать пока торт пропитается, обмакните каждое печенье в молоко перед тем как выложить из него слой торта. Печенье смажем кремом из сметаны и сахарной пудры с ванилью. Помните что печенье сладкое само по себе, поэтому много сахара в крем добавлять не стоит.

Сверху крема слой дробленых грецких орехов.

Чернослив заранее промойте горячей водой и слегка обсушите.

Нарежьте его мелко как показано в видео и выложите сверху орехов.

Выкладывайте в таком порядке торт сверху покрыв финишным слоем крема.

Украсить можно по желанию орехами и черносливом