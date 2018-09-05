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Рогалики дрожжевые

Рогалики дрожжевые

 Я еще ни разу не готовила рогалики из дрожжевого теста, только из песочного.
     Да и начинку всегда делала либо ореховую, либо из повидла. А тут орехи и повидло вместе - стало любопытно. Кстати, рецепт этот не новый, а проверенный временем, что вызывает к нему еще больше доверия.

   Вот слова автора: "Эти замечательные рогалики – фирменный рецепт матери папиного друга. Насколько удалось установить, она готовила их с 1957 года! «Мальчики» вспоминают, как они приходили из школы, а потом и из института, и Анна Васильевна приносила им чаек и небольшое блюдо рогаликов (на него как раз входило 2 противня), щедро посыпанных сахарной пудрой. Через 40 минут рогалики исчезали… Я очень часто пеку их по субботам, потому что тесто можно приготовить накануне, прекрасно выспаться, а к 10 утра уже вытащить из духовки готовые рогалики! Буду рада, если кому-то тоже понравится тоненькое хрустящее, и в то же время очень нежное, тесто с начинкой из орехов и джема".

Прочитайте внимательно кол-во ингредиентов. Я не правильно переписала рецепт, и вместо 1 столовой ложки сахара, добавила 1 стакан!!! Ну ничего прям страшного не случилось, рогалики все равно получились, с несладким чаем в самый раз ;))
Понадобится:

  • слив. масло - 100 г
  • маргарин - 100 г
  • мука - сколько возьмет (примерно 4 ст)
  • молоко - 0,5 ст.
  • сахар - 1 ст.л.
  • дрожжи (сухие)- 1 ч.л.
  • ванилин - на кончике ножа
  • соль - на кончике ножа
  • орехи грецкие - 220 г
  • джем - 8 ст.л.

 Приготовление:
 Просеиваем в емкость для замеса 1 стакан муки, добавляем дрожжи
Рогалики дрожжевые
перемешиваем (Отступление. Рецепт возник еще до эпохи сухих дрожжей, и изначально свежие дрожжи растворялись в этом самом молоке.)
Рогалики дрожжевые
выкладываем нарезанные кусочками масло и маргарин
Рогалики дрожжевые
Перетираем руками
Рогалики дрожжевые
Добавляем сахар, ванилин и соль
Рогалики дрожжевые
Перемешиваем
Рогалики дрожжевые
Добавляем молоко (холодное или комнатной температуры). Размешиваем. 
Рогалики дрожжевые
И добавляем муку до достижения мягкого, нелипнущего к рукам теста. Готовое тесто делим на 4 колобка, обваливаем их в муке ( чтобы ни к чему не прилипали, когда дрожжи разбродят), и отправляем в холодильник на несколько часов. Я обычно оставляю на ночь.


Рогалики дрожжевые
Начинка:
Орехи порубить
Рогалики дрожжевые
Добавить джем
Рогалики дрожжевые
Перемешать. Готово! Понятно, что количество и орехов, и джема может варьировать. 
Рогалики дрожжевые
Готовое тесто почти не увеличивается в объеме, просто начинает пахнуть дрожжами. Это нормально, так и должно быть. Раскатываем колобок в круг, посыпаем рабочую поверхность и скалку мукой. Это тесто не рвется, раскатывается очень тонко, но иногда пытается прилипать. Неровные края обрезаем, тесто разрезаем на 8 секторов
Рогалики дрожжевые
выкладываем на каждый немного начинки 
Рогалики дрожжевые
и сворачиваем рогалики
Рогалики дрожжевые
Рогалики можно или смазать яйцом и посыпать сахаром перед выпечкой, или посыпать сахарной пудрой после выпечки. Противень нет необходимости смазывать, но я все же застилаю бумагой для выпечки, потому что джем любит вытекать. Выкладываем рогалики не вплотную: они здорово увеличиваются. Выпекаем при 200 градусах. У меня были готовы через 20 минут. Из целой порции получается 2 противня.
Рогалики дрожжевые

    Хоть я с сахаром и "переборщила", но все равно рогалики получились такими, как сказала автор - тоненькими, хрустящими и в тоже время очень нежными... Даже и не скажешь, что они из дрожжевого теста!

Рогалики дрожжевые
Приятного чаепития!
Рогалики дрожжевые

Источник

сладкая выпечкавыпечкакулинариярогалики
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