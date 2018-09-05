Рогалики дрожжевые

Я еще ни разу не готовила рогалики из дрожжевого теста, только из песочного.

Да и начинку всегда делала либо ореховую, либо из повидла. А тут орехи и повидло вместе - стало любопытно. Кстати, рецепт этот не новый, а проверенный временем, что вызывает к нему еще больше доверия.

Вот слова автора: "Эти замечательные рогалики – фирменный рецепт матери папиного друга. Насколько удалось установить, она готовила их с 1957 года! «Мальчики» вспоминают, как они приходили из школы, а потом и из института, и Анна Васильевна приносила им чаек и небольшое блюдо рогаликов (на него как раз входило 2 противня), щедро посыпанных сахарной пудрой. Через 40 минут рогалики исчезали… Я очень часто пеку их по субботам, потому что тесто можно приготовить накануне, прекрасно выспаться, а к 10 утра уже вытащить из духовки готовые рогалики! Буду рада, если кому-то тоже понравится тоненькое хрустящее, и в то же время очень нежное, тесто с начинкой из орехов и джема".

Прочитайте внимательно кол-во ингредиентов. Я не правильно переписала рецепт, и вместо 1 столовой ложки сахара, добавила 1 стакан!!! Ну ничего прям страшного не случилось, рогалики все равно получились, с несладким чаем в самый раз ;))

Понадобится:

слив. масло - 100 г

маргарин - 100 г

мука - сколько возьмет (примерно 4 ст)

молоко - 0,5 ст.

сахар - 1 ст.л.

дрожжи (сухие)- 1 ч.л.

ванилин - на кончике ножа

соль - на кончике ножа

орехи грецкие - 220 г

джем - 8 ст.л.

Приготовление:

Просеиваем в емкость для замеса 1 стакан муки, добавляем дрожжи



перемешиваем (Отступление. Рецепт возник еще до эпохи сухих дрожжей, и изначально свежие дрожжи растворялись в этом самом молоке.)



выкладываем нарезанные кусочками масло и маргарин



Перетираем руками



Добавляем сахар, ванилин и соль



Перемешиваем



Добавляем молоко (холодное или комнатной температуры). Размешиваем.



И добавляем муку до достижения мягкого, нелипнущего к рукам теста. Готовое тесто делим на 4 колобка, обваливаем их в муке ( чтобы ни к чему не прилипали, когда дрожжи разбродят), и отправляем в холодильник на несколько часов. Я обычно оставляю на ночь.

Орехи порубитьДобавить джемПеремешать. Готово! Понятно, что количество и орехов, и джема может варьировать.Готовое тесто почти не увеличивается в объеме, просто начинает пахнуть дрожжами. Это нормально, так и должно быть. Раскатываем колобок в круг, посыпаем рабочую поверхность и скалку мукой. Это тесто не рвется, раскатывается очень тонко, но иногда пытается прилипать. Неровные края обрезаем, тесто разрезаем на 8 сектороввыкладываем на каждый немного начинкии сворачиваем рогаликиРогалики можно или смазать яйцом и посыпать сахаром перед выпечкой, или посыпать сахарной пудрой после выпечки. Противень нет необходимости смазывать, но я все же застилаю бумагой для выпечки, потому что джем любит вытекать. Выкладываем рогалики не вплотную: они здорово увеличиваются. Выпекаем при 200 градусах. У меня были готовы через 20 минут. Из целой порции получается 2 противня.

Хоть я с сахаром и "переборщила", но все равно рогалики получились такими, как сказала автор - тоненькими, хрустящими и в тоже время очень нежными... Даже и не скажешь, что они из дрожжевого теста!



Приятного чаепития!



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