9 проверенных рецептов быстрых блюд на случай, если гости свалились как снег на голову

9 проверенных рецептов быстрых блюд на случай неожиданного прихода гостей.



У каждой хозяйки есть несколько проверенных рецептов на экстренный случай, когда нужно срочно приготовить что-то вкусное и красивое, а времени на готовку катастрофически не хватает, например, когда на пороге вот-вот появятся нежданные гости. Мы сделали подборку таких рецептов, присланных из разных уголков страны на конкурс рецептов быстрых блюд Joseph Joseph. С помощь этих блюд можно не только оперативно накормить свою семью, но и хорошо встретить неожиданно нагрянувших гостей.



Паста с грибами

Паста с грибами.



Ингредиенты:

400 гр. шампиньонов (можно использовать сушеные грибы), 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 200 мл. сливок (20%), 200 гр. спагетти, 30 гр. твердого сыра (лучше всего использовать пармезан), 20 гр. сливочного масла для жарки.



Приготовление:

1. Отварить спагетти по рецепту на упаковке (около 15 минут, если это традиционный вариант из твердых сортов пшеницы). Откинуть на дуршлаг.

2. Лук мелко порезать, чеснок раздавить через пресс, и все обжарить на масле (именно на сливочном масле появляется неповторимый цвет и вкус соуса).

3. Грибы промыть и порезать пластинками около 2 мм. После чего добавить к овощам на сковороду.

Жарить 5-7 минут до готовности грибов.4. Добавить на сковороду сливки и тушить еще 2-3 минуты.5. Высыпать спагетти к грибному соусу, перемешать и томить еще 3-5 минут.6. Подавать сразу, присыпав тертым сыром.Время приготовления 15 минут + время для варки спагетти.Рецепт прислала Зайцева Ирина (г. Новошахтинск): «Очень вкусное, простое в приготовлении и полезное блюдо. Это мое самый незаменимый рецепт на случай нежданных гостей.»

Морковный пирог

Морковный пирог.



Ингредиенты:

2 моркови, 1 стакан сахара, 2 стакана муки, 4 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя.



Приготовление:

1. Необходимо сначала натереть морковь с помощью терки. Затем добавляем к тертой моркови растительное масло и сахар, тщательно перемешиваем.

2. Далее нужно просеять муку и вместе с разрыхлителем добавить к остальным ингредиентам.

3. Замешиваем тесто. В результате тесто должно получиться похожим на песочное.

4. Тесто необходимо выложить в силиконовую форму и поместить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.



Общее время приготовления примерно 25-30 минут.



Рецепт прислала Гукалова Ангелина (г. Сочи): «Морковный пирог - моя постоянная палочка-выручалочка, когда на пороге неожиданные гости.»



Красный салат

Красный салат.



Ингредиенты:

100–150 гр. помидоров, 100-150 гр. крабовых палочек, 2 яйца, 50 гр. российского сыра, 2 столовых ложки йогурта, 1 ветка базилика, 3 ветки петрушки.



Приготовление:

1. Отвариваем вкрутую 2 яйца.

2. Пока варятся яйца, нарезаем кубиками помидоры, крабовые палочки, базилик и петрушку. Когда яйца сварились, остужаем и также нарезаем кубиками.

3. Нарезанные ингредиенты складываем в емкость и заправляем йогуртом, тщательно перемешивая.

4. Выкладываем салат на порционные тарелки, сверху посыпаем натертым сыром и по желанию украшаем дольками томатов.



Порция рассчитана на двоих. В этом салате использовался твердый сыр, но его при желании можно заменить на брынзу или адыгейский. Крабовые палочки можно легко заменить на разные продукты, которые есть дома. Например, подойдет куриное филе, филе индейки, креветки и т.д. Во время приготовления салата не понадобилась соль, так как сыр и крабовые палочки сами по себе солоноватые.



Рецепт прислал Ганзера Артур (Республика Крым, г. Севастополь): «Главным преимуществом этого салата является скорость его приготовления - 5 минут (главное заранее отварить яйца и вытащить крабовые палочки из морозильной камеры). Такой салат легко приготовит и мужчина, и подросток.»



Брауни

Брауни.



Ингредиенты:

Для карамели: 40 мл. жирных сливок, 15 г. сливочного масла, Морская соль, 100 гр. сахара.

Для пирога: 220 гр. сливочного масла, 250 гр. темного шоколада, 150 гр. сахара, 4 яйца, 150 гр. просеянной муки.



Приготовление:

Сначала готовим карамель.

1. Прогреваем смешанные сливки с половинкой масла и солью почти до закипания.

2. Сахар ставим на тихий огонь в посуде с толстым дном. Не мешаем, лишь покачиваем посуду до полного растворения сахара. Лучше не передерживать, не дожидаясь, пока цвет станет слишком темным. Когда сахар расплавится до однородной массы, вводим его в сливочную смесь, постоянно помешивая.

3. Добавляем остатки масла и немного еще прогреваем на огне. После чего отставляем до остывания.



Затем готовим пирог.

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Масло и шоколад топим на медленном огне, помешивая. Снимаем с огня и добавляем сахар. Мешаем до однородности. Вводим яйца и муку мешая до однородности, или взбивая миксером на маленькой скорости. Переливаем в форму.

3. Карамель выливаем сверху «змейкой» и перемешиваем для образования красивых узоров.

4. Выпекаем 20-25 минут в зависимости от толщины получившегося пирога. Главное, не передержать - внутри пирог должен быть влажным, но и не жидким.



Описанный вариант с соленой карамелью готовится 40 минут.



Рецепт прислала Лисавед Василиса (г. Москва): «Этот рецепт пирога всегда выручает меня и радует неожиданных гостей. Вариантов приготовления очень много. Практически все, что есть в холодильнике, можно добавлять в пирог: ягоды, фрукты и даже мороженое для готового пирога. Каждый раз это будет новый вкус. Что может быть легче, вкуснее и быстрее обыкновенного брауни!»



Куриное филе в лаваше

Куриное филе в лаваше.



Ингредиенты:

Куриное филе, Помидоры, Томатный соус, Сыр, Лаваш, Специи, Соль, Подсолнечное масло.



Приготовление:

1. Куриное филе порезать тонкой соломкой, посолить, добавить специи по вкусу, подсолнечное масло. Все это перемешать, а затем обжарить.

2. Помидоры мелко порезать.

3. Лаваш смазать соусом, выложить курицу, помидоры, сыр.

4. Завернуть лаваш и обжарить на сухой сковороде с двух сторон в течение 5-7 минут.



Время приготовления 20-30 минут. Получается быстро, вкусно и сытно.



Рецепт прислала Делимова Наталья (г. Москва): «По-настоящему сытное и вкусное блюдо, которое готовится достаточно быстро и просто. Нередко выручает меня в экстренных ситуациях».



Сытный овощной салат с крупой

Сытный салат с крупой.



Ингредиенты:

Киноа 100 гр., Помидоры черри 300 гр., Большой огурец, Брынза 100 гр., Оливковое масло, Приправы по вкусу.



Приготовление:

1. Киноа необходимо хорошо промыть. После этого варим киноа в кипящей воде 15 минут. Откидываем в сито и снова промываем под холодной водой.

2. Пока варится крупа, нарезаем овощи и сыр.

3. Остывшую крупу перемешиваем с овощами и заправляем маслом. Добавляем соль и приправы по вкусу. Очень хорошо подходят травы прованса.



Время приготовления 20 минут.



Рецепт прислала Василина Екатерина (г. Тула): «Использую этот рецепт в моменты, когда необходимо не просто что-то быстро приготовить, а важно сделать это вкусно и полезно. Чаще всего готовлю с киноа, но подойдет и кус-кус или даже булгур.»



Куриное филе с куркумой

Куриное филе с куркумой.



Ингредиенты:

4 больших куска куриного филе, 1 зубчик чеснока, 1 пучок кинзы, 1 болгарский перчик или острый (по вкусу), 1 столовая ложка куркумы или 1 чайная ложка карри (в зависимости от наличия), 150 гр греческого йогурта или жирной сметаны, 150 мл сливок 20%, соль, перец, масло для жарки.



Приготовление:

1. Куриное филе порезать на кусочки среднего размера.

2. Обжарить на масле до полуготовности.

3. Кинзу, чеснок, перчик измельчить в блендере. Добавить йогурт и сливки - еще раз хорошо взбить с помощью блендера.

4. Полученную смесь отправить на сковороду к мясу, добавить соль и перец по вкусу.

5. Тушить минут 5-10 минут, пока мясо не станет мягким, а соус густым.

6. Подавать можно с любым гарниром.



Время приготовления вкусного и сытного блюда всего 25 минут.



Рецепт прислала Загородникова Елена (г. Москва): «Это один из моих любимых «дежурных» рецептов на случай неожиданного прихода гостей.»



Моя панцанелла

Моя панцанелла.



Ингредиенты:

Чиабатта, 2 болгарских перца, 500 г помидоров черри, Красная луковица, Кинза, Петрушка, Базилик, Горсть маслин, 2 столовых ложки винного или рисового уксуса, Оливковое масло для заправки.



Приготовление:

1. Разогреть духовку до 200 градусов.

2. Пока греется духовка, чиабатту разломить на небольшие кусочки. Перцы разрезать пополам и очистить от семян и хвостиков. Все разложить на противень и отправить в разогретую духовку на 5 минут.

3. Через 5 минут достать чиабатту, а перец оставить еще на 5 минут. По готовности сложить перец в пакет или любую небольшую герметичную емкость. Оставить на несколько минут.

4. Лук мелко порубить и залить уксусом. Зелень порубить и добавить к луку, затем оставить на 5 минут.

5. Тем временем режем помидоры пополам или на четвертинки. Добавляем к луку с зеленью. Туда же кидаем маслины и подсушенную чиабатту.

6. Достаем перец и снимаем с него кожицу. Режем перцы небольшими квадратиками.

7. Все смешиваем, заправляем оливковым маслом и быстро подаем.



Рецепт прислала Уварова Татьяна (г. Гуково): «Подсмотрела рецепт этого салата когда-то в Италии. Конечно в моем варианте он упростился на несколько ингредиентов, тем не менее салат остался необычным, вкусным и полезным. Самое главное, что процесс приготовления занимает всего 20 минут.»



Банановый пирог

Банановый пирог.



Ингредиенты:

Корж: 300 г печенья (это могут быть и сухари или вафли - все что найдется в доме), 100 г размягченного сливочного масла.

Наполнение: 3 банана, 350 мл 33% сливок или жирной сметаны, 50 г сахарной пудры, 200 г сливочного творожного сыра, 150 г сахара, 70 г сливочного масла, щепотка соли.



Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Печенье дробим блендером до состояния муки. Хорошо перемешиваем с маслом и укладываем очень плотным слоем на дно разъемной формы. Я иногда подкладываю смазанную растительным маслом фольгу или пергамент. Очень важно хорошо утрамбовать корж. Запекаем 10 минут. Оставляем остывать.

3. На сковороде топим масло и добавляем 150 гр сахара. Когда сахар растает, добавляем 100 мл горячих сливок, перемешиваем и кладем резаные бананы. Тушим, пока бананы не станут мягкими. Укладываем на корж и оставляем до полного остывания.

4. 250 мл сливок, сливочный сыр и пудру взбиваем, после чего выкладываем на бананы. Отправляем в холодильник.



Пирог можно есть и сразу, но удобнее и вкуснее, когда сливочный крем осядет, а корж хорошо пропитается.



Рецепт прислала Белочкина Мария (г. Москва): «Сочетание не сладкого, даже немного солоноватого коржа, тонкой прослойки сладкой начинки и нежного творожного крема никого не оставят равнодушным, а дети обычно стоят в очереди за добавкой».



Источник