Готовим наливку: простой рецепт с замороженной вишней

У родителей мужа в саду растет вишневое дерево, кусты малины и грядки с клубникой. В прошлом году вдоволь наелись ягод, а остатки я заморозила. Оказалось их столько, что за зиму все не осилили. Несмотря на частое приготовление «Монастырской избы» и компотов для дочки. А тут новый сезон на носу. Своеобразный выход подсказала подруга из Германии: приготовить ягодную наливку. В ее арсенале кулинарных шедевров нашелся простой рецепт с замороженной вишней.

Рецепт очень простой, он не потребует от вас каких-то запредельных усилий. Благодаря этому рецепту вопрос «Куда девать ягоды?» у вас больше не появится. Зато все друзья и знакомые будут особенно рады приходить к вам в гости.

Наливка на вишне

Вишневая наливка — отменный напиток к праздничному столу еще с древних времен. Когда-то практически в каждой семье ее готовили для приемов гостей. Немудрено — она вкусная, простая в приготовлении и требует самых простых ингредиентов. Кроме того, оставшиеся после отцеживания жидкости ягоды можно было использовать в качестве закуски. Пьяная вишня под наливку еще лучше раскрывала естественные нотки вишневки. Семейные рецепты приготовления этого напитка традиционно хранили в секрете и передавали по наследству.

Как приготовить вишневую наливку

Сегодня я хочу поделиться с вами проверенным рецептом наливки из вишни, который легко и просто воспроизвести в домашних условиях. Этот вкус вы запомните после первого же глотка: характерная ягодная кисло-сладкая терпкость с ароматом, похожим на амаретто. Вишневая наливка порадует и начинающих дегустаторов, и истинных ценителей домашних алкогольных напитков.

Выньте 1,6 кг замороженной вишни из морозильной камеры и оставьте ее размораживаться при комнатной температуре. Почему именно замороженной? С ней вкус получается гораздо более насыщенным. Кроме того, она требует добавления меньшего количества сахара. Разложите размороженную ягоду по трехлитровым банкам и залейте водкой под горлышко. На одну банку уходит 1,2 л крепкого алкогольного напитка. Закройте банки крышкой и поставьте их в темное место на 50 дней. На дольше оставлять нельзя, так как из косточек в наливку начнет попадать синильная кислота. На 50-й день слейте водку, в каждую банку добавьте по стакану сахара и залейте новой порцией водки. Заново поставьте банки в темное место на 30 дней. Первый «слив» наливки также накройте крышкой. Время от времени банки необходимо встряхивать. Через 30 дней слейте наливку с сахаром, а затем смешайте ее с первым «сливом». Вишневая наливка готова к употреблению!

Этот простой рецепт с замороженной вишней имеет массу достоинств. Например, отсутствует запах браги, нет ощущения дрожжей, не нужно ничего фильтровать и перегонять. И, что очень важно, вишневая наливка получается в меру сладкой. Подавайте ее охлажденной в небольших рюмках в качестве аперитива.