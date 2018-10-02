10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Какие блюда больше всего по вкусу хозяйкам? Правильно – те, которые занимают минимум времени и усилий, но получаются восхитительно вкусными и полезными. Отменным вариантом таких блюд является яичный салат!

1. Яичный салат с зеленым луком

Приготовление до неприличия простое: нарезать вареные яйца кубиками, смешать со сметаной или майонезом и рубленым зеленым луком, украсить и подать. Минимум времени, максимум пользы. Для разнообразия можете добавить немного маринованных огурцов или горошка.

2. Яичный салат с беконом

Если хотите приготовить более калорийное блюдо, смешайте отваренные и нарезанные яйца со слегка обжаренным беконом – получится аппетитно, ароматно и сытно. Лучше всего заправить такой салат небольшим количеством майонеза и украсить его веточкой петрушки. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Для более сложного варианта добавьте консервированную кукурузу.

3. Салат из яиц и крабовых палочек

Этот салат уже почти стал классикой жанра: отварные яйца, крабовые палочки, соленый огурец (или консервированная кукуруза) и заправка из майонеза сочетаются идеально. Для более дорогого варианта крабовые палочки можно заменить креветками, а майонез – сметаной. Попробуйте добавить в заправку горчицу и лимонный сок – получится вкусно.

4. Яичный салат с корейской морковью

Этот рецепт отличается тем, что яйца не нужно отваривать – достаточно приготовить омлет и разрезать его на тонкие полоски. Затем дело за малым: смешать омлет с корейской морковкой и майонезом. Сытно, вкусно и просто.

5. Салат из яиц и плавленого сыра

Главным ингредиентом являются отварные яйца. Дополнительными ингредиентами служит тертый на крупной терке плавленый сыр, немного чеснока, лук, соль и перец. В качестве заправки лучше всего взять немного майонеза или сметаны.

6. Салат из яиц и кукурузы

Сыр натрите на крупной терке и смешайте с кукурузой, из которой предварительно слейте жидкость. Далее нужно отварить яйца, нарезать их кубиками и заправить салат майонезом. Можно для изюминки добавить немного крабовых палочек и консервированный горох.

7. Яичный салат с курицей и ананасами

Чтобы получить беспроигрышное сочетание продуктов, смешайте нарезанный на тонкие полоски омлет, отварную куриную грудку и нарезанный небольшими кубиками ананас. Советуем добавить свежих огурцов и заправить такой салат майонезом – так вкуснее; более диетической заправкой служит сметана с горчицей.

8. Салат из яиц и помидоров

Отменный вариант легкого салата: смешайте вареные и нарезанные кубиками яйца с рубленым укропом. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, несколько ложек сметаны, соль и перец по вкусу. Перед подачей украсьте салат сухариками или гренками.

9. Салат из яиц и авокадо

Авокадо разомните вилкой и смешайте с отваренными и нарезанными кубиками яйцами. Добавьте немного сладкого лука. Заправьте салат греческим йогуртом, лимонным соком, дижонской горчицей. Посолите и поперчите по вкусу. Салат получается нежно-зеленого цвета – подойдет даже на праздничный стол.

Другой вариант – с салатным миксом, перепелиными яйцами, авокадо, фиолетовым луком, орехами пекан, заправленный оливковым маслом.

10. Яичный салат с колбасой

Колбасу и отварные яйца нарежьте небольшими кубиками и смешайте с майонезом. Добавьте тонко нарезанные соленые огурцы и рубленую зелень петрушки. Мелко нарежьте болгарский перец и добавьте к салату. Перемешайте, украсьте сухариками. Подать можно на ломтике хлеба.