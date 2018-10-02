10 яичных салатов, которые выручат в любой ситуации

Какие блюда больше всего по вкусу хозяйкам? Правильно – те, которые занимают минимум времени и усилий, но получаются восхитительно вкусными и полезными. Отменным вариантом таких блюд является яичный салат!
1. Яичный салат с зеленым луком
Приготовление до неприличия простое: нарезать вареные яйца кубиками, смешать со сметаной или майонезом и рубленым зеленым луком, украсить и подать. Минимум времени, максимум пользы. Для разнообразия можете добавить немного маринованных огурцов или горошка.
2. Яичный салат с беконом
Если хотите приготовить более калорийное блюдо, смешайте отваренные и нарезанные яйца со слегка обжаренным беконом – получится аппетитно, ароматно и сытно. Лучше всего заправить такой салат небольшим количеством майонеза и украсить его веточкой петрушки. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу. Для более сложного варианта добавьте консервированную кукурузу.
3. Салат из яиц и крабовых палочек
Этот салат уже почти стал классикой жанра: отварные яйца, крабовые палочки, соленый огурец (или консервированная кукуруза) и заправка из майонеза сочетаются идеально. Для более дорогого варианта крабовые палочки можно заменить креветками, а майонез – сметаной. Попробуйте добавить в заправку горчицу и лимонный сок – получится вкусно.
4. Яичный салат с корейской морковью
Этот рецепт отличается тем, что яйца не нужно отваривать – достаточно приготовить омлет и разрезать его на тонкие полоски. Затем дело за малым: смешать омлет с корейской морковкой и майонезом. Сытно, вкусно и просто.
5. Салат из яиц и плавленого сыра
Главным ингредиентом являются отварные яйца. Дополнительными ингредиентами служит тертый на крупной терке плавленый сыр, немного чеснока, лук, соль и перец. В качестве заправки лучше всего взять немного майонеза или сметаны.
6. Салат из яиц и кукурузы
Сыр натрите на крупной терке и смешайте с кукурузой, из которой предварительно слейте жидкость. Далее нужно отварить яйца, нарезать их кубиками и заправить салат майонезом. Можно для изюминки добавить немного крабовых палочек и консервированный горох.
7. Яичный салат с курицей и ананасами
Чтобы получить беспроигрышное сочетание продуктов, смешайте нарезанный на тонкие полоски омлет, отварную куриную грудку и нарезанный небольшими кубиками ананас. Советуем добавить свежих огурцов и заправить такой салат майонезом – так вкуснее; более диетической заправкой служит сметана с горчицей.
8. Салат из яиц и помидоров
Отменный вариант легкого салата: смешайте вареные и нарезанные кубиками яйца с рубленым укропом. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, несколько ложек сметаны, соль и перец по вкусу. Перед подачей украсьте салат сухариками или гренками.
9. Салат из яиц и авокадо
Авокадо разомните вилкой и смешайте с отваренными и нарезанными кубиками яйцами. Добавьте немного сладкого лука. Заправьте салат греческим йогуртом, лимонным соком, дижонской горчицей. Посолите и поперчите по вкусу. Салат получается нежно-зеленого цвета – подойдет даже на праздничный стол.
Другой вариант – с салатным миксом, перепелиными яйцами, авокадо, фиолетовым луком, орехами пекан, заправленный оливковым маслом.
10. Яичный салат с колбасой
Колбасу и отварные яйца нарежьте небольшими кубиками и смешайте с майонезом. Добавьте тонко нарезанные соленые огурцы и рубленую зелень петрушки. Мелко нарежьте болгарский перец и добавьте к салату. Перемешайте, украсьте сухариками. Подать можно на ломтике хлеба.
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