Очень вкусный заварной крем из йогурта и без сливок

Большинство рецептов кремов для кондитерских изделий содержат сливки. Но вкусный и стойки крем для оформления тортов, пирожных и капкейков можно приготовить и без сливок, на основе йогурта.

Для приготовления крема понадобится:

йогурт — 350 гр;

яйцо — 2 шт;

сливочное масло — 160 гр;

крахмал — 30 гр;

сгущённое молоко — 150 гр;

сахар — 50 гр;

Жирность йогурта не имеет значения, крем получается очень вкусным и стойким на любом йогурте.

Сгущенное молоко и сливочное масло должны иметь комнатную температуру.

В сотейник с толстым дно влейте йогурт, добавьте к нему сахар, крахмал и яйца. Перемешайте продукты венчиком до получения массы однородной консистенции.

Нагревайте йогуртовую массу на среднем огне при постоянном помешивании. После закипания продолжайте варить массу еще 10-15 секунд.

Перелейте заварную основу в миску, накройте пленкой и оставьте остывать до комнатной температуры.

Взбейте сливочное масло, добавьте к нему сгущенное молоко и продолжите взбивание до получение массы однородной консистенции.

После того, как заварная основа остынет, взбейте ее миксером и добавьте к масляной смеси. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного крема.

Йогуртовый заварной крем получается очень ароматным, воздушным и стойким, он отлично отсаживается и сохраняет форму.

Крем, приготовленный по этому рецепту, можно использовать сразу же. Его ни в коем случае нельзя долго держать в холодильнике, так как масло начнет застывать, что негативно скажется на консистенции крема.

Подробный процесс приготовления йогуртового крема можно посмотреть на видео: