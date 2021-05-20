Очень вкусный заварной крем из йогурта и без сливок

Большинство рецептов кремов для кондитерских изделий содержат сливки. Но вкусный и стойки крем для оформления тортов, пирожных и капкейков можно приготовить и без сливок, на основе йогурта.
Для приготовления крема понадобится:
- йогурт — 350 гр;
- яйцо — 2 шт;
- сливочное масло — 160 гр;
- крахмал — 30 гр;
- сгущённое молоко — 150 гр;
- сахар — 50 гр;
Жирность йогурта не имеет значения, крем получается очень вкусным и стойким на любом йогурте.
Сгущенное молоко и сливочное масло должны иметь комнатную температуру.
В сотейник с толстым дно влейте йогурт, добавьте к нему сахар, крахмал и яйца. Перемешайте продукты венчиком до получения массы однородной консистенции.
Нагревайте йогуртовую массу на среднем огне при постоянном помешивании. После закипания продолжайте варить массу еще 10-15 секунд.
Перелейте заварную основу в миску, накройте пленкой и оставьте остывать до комнатной температуры.
Взбейте сливочное масло, добавьте к нему сгущенное молоко и продолжите взбивание до получение массы однородной консистенции.
После того, как заварная основа остынет, взбейте ее миксером и добавьте к масляной смеси. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного крема.
Йогуртовый заварной крем получается очень ароматным, воздушным и стойким, он отлично отсаживается и сохраняет форму.
Крем, приготовленный по этому рецепту, можно использовать сразу же. Его ни в коем случае нельзя долго держать в холодильнике, так как масло начнет застывать, что негативно скажется на консистенции крема.
Подробный процесс приготовления йогуртового крема можно посмотреть на видео:
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