Я часто слышу мнение, что свежие кабачки не имеют ярко выраженного вкуса. Да и я сам до некоторой поры считал, что кабачки даже не овощ, а трава. Но, оказалось, что кабачки в сочетании с некоторыми другими продуктами бывают очень вкусными.
Например, в виде пикантных оладушек.
Ингредиенты:
- 3 небольших свежих кабачка (грамм 350-400);
- 2 свежих куриных яйца;
- 2-3 дольки свежего ядерного чесночка;
- 2 небольшие веточки свежей кинзы;
- 1 стакан муки;
- 1 чайная ложка подсолнечного(или оливкового) масла;
- 2 столовые ложки очищенных кедровых орешек;
- соль и черный молотый перец ;
- масло для жарки (лучше использовать сливочное топленое, но если нет, то можно обыкновенное растительное рафинированное).
Приготовление:
- моем овощи, срезаем кожуру и натираем на крупной терке. Солим и даем постоять от 7 до 10 минут, пока тертые кабачки не дадут сок;
- хорошенько отжимаем кабачки и смешиваем их с мелко нарезанной кинзой, пропущенным через пресс чесноком, мукой, яйцами, кедровыми орешками. Добавляем ложку масло и снова вымешиваем;
- полученную смесь хорошо вымешиваем , солим и перчим по вкусу. При необходимости добавляем муку, чтобы получилось смесь для оладьев;
- формируем оладушки и жарим их на топленом или подсолнечном масле на сковороде 5-7 минут с каждой стороны;
- помещаем наши пикантные оладушки в жаропрочную посуду и ставим в разогретую духовку на 5 минут при температуре 180 градусов Цельсия;
- подаем к столу наши пикантные оладушки из кабачков с чесноком и кинзой с натуральным йогуртом или со сметанкой.
Приятного аппетита!
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