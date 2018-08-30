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Пикантные оладушки из кабачков с чесноком и кинзой

Пикантные оладушки из кабачков с чесноком и кинзой

Я часто слышу мнение, что свежие кабачки не имеют ярко выраженного вкуса. Да и я сам до некоторой поры считал, что кабачки даже не овощ, а трава. Но, оказалось, что кабачки в сочетании с некоторыми другими продуктами бывают очень вкусными.

Например, в виде пикантных оладушек.

Ингредиенты:

  • 3 небольших свежих кабачка (грамм 350-400);
  • 2 свежих куриных яйца;
  • 2-3 дольки свежего ядерного чесночка;
  • 2 небольшие веточки свежей кинзы;
  • 1 стакан муки;
  • 1 чайная ложка подсолнечного(или оливкового) масла;
  • 2 столовые ложки очищенных кедровых орешек;
  • соль и черный молотый перец ;
  • масло для жарки (лучше использовать сливочное топленое, но если нет, то можно обыкновенное растительное рафинированное).

Приготовление:

  • моем овощи, срезаем кожуру и натираем на крупной терке. Солим и даем постоять от 7 до 10 минут, пока тертые кабачки не дадут сок;
  • хорошенько отжимаем кабачки и смешиваем их с мелко нарезанной кинзой, пропущенным через пресс чесноком, мукой, яйцами, кедровыми орешками. Добавляем ложку масло и снова вымешиваем;
  • полученную смесь хорошо вымешиваем , солим и перчим по вкусу. При необходимости добавляем муку, чтобы получилось смесь для оладьев;
  • формируем оладушки и жарим их на топленом или подсолнечном масле на сковороде 5-7 минут с каждой стороны;
  • помещаем наши пикантные оладушки в жаропрочную посуду и ставим в разогретую духовку на 5 минут при температуре 180 градусов Цельсия;
  • подаем к столу наши пикантные оладушки из кабачков с чесноком и кинзой с натуральным йогуртом или со сметанкой.

Приятного аппетита!

Источник

Закускикулинария
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