Я часто слышу мнение, что свежие кабачки не имеют ярко выраженного вкуса. Да и я сам до некоторой поры считал, что кабачки даже не овощ, а трава. Но, оказалось, что кабачки в сочетании с некоторыми другими продуктами бывают очень вкусными.

Например, в виде пикантных оладушек.

Ингредиенты:

3 небольших свежих кабачка (грамм 350-400);

2 свежих куриных яйца;

2-3 дольки свежего ядерного чесночка;

2 небольшие веточки свежей кинзы;

1 стакан муки;

1 чайная ложка подсолнечного(или оливкового) масла;

2 столовые ложки очищенных кедровых орешек;

соль и черный молотый перец ;

масло для жарки (лучше использовать сливочное топленое, но если нет, то можно обыкновенное растительное рафинированное).

Приготовление:

моем овощи, срезаем кожуру и натираем на крупной терке. Солим и даем постоять от 7 до 10 минут, пока тертые кабачки не дадут сок;

хорошенько отжимаем кабачки и смешиваем их с мелко нарезанной кинзой, пропущенным через пресс чесноком, мукой, яйцами, кедровыми орешками. Добавляем ложку масло и снова вымешиваем;

полученную смесь хорошо вымешиваем , солим и перчим по вкусу. При необходимости добавляем муку, чтобы получилось смесь для оладьев;

формируем оладушки и жарим их на топленом или подсолнечном масле на сковороде 5-7 минут с каждой стороны;

помещаем наши пикантные оладушки в жаропрочную посуду и ставим в разогретую духовку на 5 минут при температуре 180 градусов Цельсия;

подаем к столу наши пикантные оладушки из кабачков с чесноком и кинзой с натуральным йогуртом или со сметанкой.

Приятного аппетита!

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