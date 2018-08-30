Вяленые сливы с чесноком

Ингредиенты
слива 500 г
прованские травы 1 по вкусу
масло оливковое 2 ст.л.
чеснок 5 шт.
Процесс приготовления
Подготовить необходимые ингредиенты.
Сливы разделить на половинки, лучше брать не слишком мягкие плоды.
Сбрызнуть сливы оливковым маслом, присыпать прованскими травами и солью.
Выложить сливы на решетку дегидратора, сверху на каждую половинку сливы положить по кусочку чеснока. Сушить при температуре 70 градусов около 15 часов.
Вяленые сливы переложить в баночку, залить маслом. Хранить в холодильнике. Приятного аппетита!
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