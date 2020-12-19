Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Если вы хотите раз и навсегда научиться делать в домашних условиях идеально тесто, дрожжевое, слоеное или пресное, тогда эта подборка рецептов как раз для вас. Мы подобрали несложные варианты с пошаговыми инструкциями, с которыми справится даже новичок на кухне. Запоминайте!

Быстрое тесто на сухих дрожжах

Когда решение испечь что-то пришло внезапно, на выручки придет этот рецепт. Достаточно иметь под рукой пачку сухих дрожжей, чтобы быстро приготовить классное пышное тесто.

Нам понадобится:

Мука – 500 грамм (примерно);

Сухие дрожжи – 10 грамм;

Сливочное масло – 180 грамм;

Молоко – 1 стакан;

Сахар – 1 ст. л.;

Соль – 1 ч. л.

В глубокую миску отправьте соль, сахар и дрожжи. Молоко прогрейте немного и влейте в миску. Добавьте растопленное сливочное масло. Перемешайте до однородности и небольшими порциями всыпайте просеянную заранее муку. Когда тесто станет достаточно плотным, выложите его на стол и продолжайте замешивать руками. Готовое тесто скатайте в шар, оставьте на столе, прикрыв чистым полотенцем. Пока занимаетесь начинкой, тесто «отдохнет», а после сразу можно приступать к выпечке.

Пельменное тесто

Это довольно универсальное тесто, которое прекрасно подойдет не только для мантов или пельменей, но и любой другой выпечки.

Ингредиенты:

Вода – 1 стакан;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 500 грамм (примерно);

Растительное масло – 30 грамм;

Соль – 1/2 ч. л.

В глубокую миску вбейте яйцо, добавьте соль и взбейте немного вилкой. Влейте воду и растительное масло, перемешайте. Небольшими порциями добавляйте просеянную муку, перемешивая до однородности. Загустевшее тесто выложите на стол, продолжайте добавлять муку и тщательно вымешивайте, чтобы оно стало эластичным и мягким. Готовое тесто оставьте на столе минут на 20, прикрыв чистым полотенцем, а после можно использовать.

Слоеное тесто на скорую руку

Если вы хотите испечь слойки или пирог, этот вариант теста будет как находка.

Нам понадобится:

Газированная вода – 1 стакан;

Мука – 500 грамм (примерно);

Яйцо – 1 шт.;

Уксус – 1 ч. л.;

Сливочное масло (охлажденное) – 300 грамм;

Соль – 1/2 ч. л.

В небольшую миску вбейте яйцо, добавьте соль и взбейте. Влейте уксус и газированную воду, еще раз перемешайте. На рабочий стол всыпьте около стакана муки. В муку на крупной терке натрите масло. Добавьте оставшуюся просеянную муку и разотрите быстро в однородную крошку (быстро, чтобы масло не таяло от температуры рук). Сформируйте небольшое углубление в центре и влейте жидкие ингредиенты. Аккуратно соедините жидкие и сухие ингредиенты до однородности. Не вымешивайте тесто долго! Сформируйте шар, оберните пленкой или выложите в полиэтиленовый пакет и отправьте в холодильник. Через 1.5-2 часа, когда тесто достаточно охладится, можно приступать к выпечке.

Слоеное дрожжевое тесто

Чтобы ваши слойки в домашних условиях были еще пышнее и воздушнее, приготовьте слоеное тесто с добавлением дрожжей. Рецепт не намного сложнее предыдущего, а результат просто фантастический.

Ингредиенты:

Сливочное масло – 100 грамм;

Мука – 3 стакана;

Молоко – 1/2 стакана;

Вода – 1/2 стакана;

Яйцо – 1 шт.;

Сухие дрожжи – 10 грамм;

Соль – 1 ч. л.;

Сахар – 2 ст. л.

В глубокую миску просейте муку с солью. Добавьте измельченное (или тертое на крупной терке) сливочное масло и быстро перемешайте до однородной крошки. Молоко прогрейте немного, добавьте дрожжи и сахар, перемешайте. Вбейте яйцо, влейте воду и взбейте все вилкой до однородности. Соедините жидкие ингредиенты с сухими и перемешайте. Быстро замесите тесто, чтобы масло не начало таять, и сформируйте шар. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет или оберните пленкой. Отправьте в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Тесто на свежих дрожжах

Этот рецепт хорош тем, что из такого теста можно приготовить что угодно – сладкие пирожки или нет, жареные или духовые, а также пироги с любыми начинками.

Потребуется:

Дрожжи – 20 грамм;

Молоко – 1 стакан;

Яйцо – 2 шт.;

Мука – 500 грамм (примерно);

Сливочное масло – 70 грамм;

Соль – 1/2 ч. л.;

Сахар – 1 ст. л для несладкого теста и 5 ст. л. для сладкого.

В глубокую миску выложите дрожжи и раскрошите. Влейте теплое молоко, добавьте соль и сахар, перемешайте. Вбейте яйца, взбейте до однородности. Всыпьте примерно половину просеянной муки и добавьте размягченное сливочное масло. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, тщательно перемешивая. Тесто не должно получиться слишком крутым! Готовое тесто выложите в миску или полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на пару часов (лучше даже на ночь). После еще раз аккуратно обомните и дайте минут 15-20 постоять на столе.

Простое тесто для пиццы

Домашнюю пиццу можно смело назвать отличным блюдом для всей семьи. Вкусное тесто – половина успеха.

Ингредиенты:

Дрожжи (свежие) – 20 грамм;

Вода – 1 стакан;

Оливковое масло – 3 ст. л.;

Мука – 400 грамм (примерно);

Сахар – 1 ч. л.;

Соль – 1/2 ч. л.

В глубокую миску отправьте дрожжи, добавьте соль и сахар, чуть разомните. Влейте теплую воду, перемешайте и добавьте оливковое масло. Всыпьте просеянную муку и перемешайте. Выложите тесто на стол, вымешайте до однородности (можно использовать технику – миксер или хлебопечку). Переложите тесто обратно в миску, накройте чистым полотенцем и оставьте на часик в теплом месте без сквозняков.

Заварное тесто

Любителям воздушных эклеров обязательно стоит научиться готовить идеальное заварное тесто.

Потребуется:

Вода – 1 стакан;

Сливочное масло – 120 грамм;

Яйцо – 4 шт.;

Соль – 1 ч. л.;

Мука – 150 грамм.

В кастрюлю влейте воду, добавьте соль и сливочное масло, отправьте на плиту. Когда вода закипит, всыпьте просеянную муку и быстро перемешайте до однородности. Снимите массу с огня и остудите немного. Когда тесто еще теплое, но уже не горячее, вбейте одно яйцо. Тщательно вмешайте его, чтобы масса получилась полностью однородной и не расслаивалась. Только после этого вбивайте второе яйцо и повторите процесс со всеми остальными яйцами. Готовое тесто можно отсаживать для выпечки сразу же.

Швейцарское тесто

Если с классическими рецептами теста вы знакомы и хотите попробовать что-то новенькое, приготовьте универсальное тесто на основе ледяной воды и растительного масла. Оно подойдет и для пирогов, и для печенья, например.

Ингредиенты:

Растительное масло (без запаха) – 150 грамм;

Мука – 2.5 стакана (примерно);

Соль – 1/2 ч. л.;

Сахар – 2 ст. л. (если делаете сладкую выпечку);

Вода (ледяная) – 150 грамм.

Растительное масло соедините с ледяной водой и щепоткой соли и взбейте до однородности. Хорошо взбитая жидкость побелеет. Соедините с просеянной мукой, перемешайте. Замесите не слишком плотное, эластичное тесто. Швейцарское тесто можно сразу раскатывать и выпекать.

Французское тесто

Это воздушное дрожжевое тесто – отличная основа для кулинарных экспериментов. С тестом очень легко работать, оно прекрасно раскатывается даже в тоненький пласт.

Нам понадобится:

Молоко – 1/2 стакана;

Мука – 300-350 грамм;

Дрожжи сухие – 6 грамм;

Соль – 1/2 ч. л.;

Сахар – 1 ст. л. (для сладкой выпечки можно взять больше);

Яйцо – 1 шт.;

Сливочное масло – 70 грамм.

Дрожжи всыпьте в небольшую миску, влейте теплое молоко и перемешайте. Отставьте минут на 5. В отдельную миску вбейте яйцо, добавьте соль и сахар, выложите мягкое сливочное масло. Разотрите все до однородности. Соедините полученную массу с молоком и перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая тесто. Не делайте его слишком крутым! Готовое тесто выложите в миску, прикройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на час-полтора в тепле.

Пеките легко и с удовольствием. Приятного аппетита!