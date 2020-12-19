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Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

304Если вы хотите раз и навсегда научиться делать в домашних условиях идеально тесто, дрожжевое, слоеное или пресное, тогда эта подборка рецептов как раз для вас. Мы подобрали несложные варианты с пошаговыми инструкциями, с которыми справится даже новичок на кухне. Запоминайте!

Быстрое тесто на сухих дрожжах

Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Когда решение испечь что-то пришло внезапно, на выручки придет этот рецепт. Достаточно иметь под рукой пачку сухих дрожжей, чтобы быстро приготовить классное пышное тесто.

Нам понадобится:

  • Мука – 500 грамм (примерно);
  • Сухие дрожжи – 10 грамм;
  • Сливочное масло – 180 грамм;
  • Молоко – 1 стакан;
  • Сахар – 1 ст. л.;
  • Соль – 1 ч. л.

В глубокую миску отправьте соль, сахар и дрожжи. Молоко прогрейте немного и влейте в миску. Добавьте растопленное сливочное масло. Перемешайте до однородности и небольшими порциями всыпайте просеянную заранее муку. Когда тесто станет достаточно плотным, выложите его на стол и продолжайте замешивать руками. Готовое тесто скатайте в шар, оставьте на столе, прикрыв чистым полотенцем. Пока занимаетесь начинкой, тесто «отдохнет», а после сразу можно приступать к выпечке.

Пельменное тесто

Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Это довольно универсальное тесто, которое прекрасно подойдет не только для мантов или пельменей, но и любой другой выпечки.

Ингредиенты:

  • Вода – 1 стакан;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Мука – 500 грамм (примерно);
  • Растительное масло – 30 грамм;
  • Соль – 1/2 ч. л.

В глубокую миску вбейте яйцо, добавьте соль и взбейте немного вилкой. Влейте воду и растительное масло, перемешайте. Небольшими порциями добавляйте просеянную муку, перемешивая до однородности. Загустевшее тесто выложите на стол, продолжайте добавлять муку и тщательно вымешивайте, чтобы оно стало эластичным и мягким. Готовое тесто оставьте на столе минут на 20, прикрыв чистым полотенцем, а после можно использовать.

Слоеное тесто на скорую руку

Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Если вы хотите испечь слойки или пирог, этот вариант теста будет как находка.

Нам понадобится:

  • Газированная вода – 1 стакан;
  • Мука – 500 грамм (примерно);
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Уксус – 1 ч. л.;
  • Сливочное масло (охлажденное) – 300 грамм;
  • Соль – 1/2 ч. л.

В небольшую миску вбейте яйцо, добавьте соль и взбейте. Влейте уксус и газированную воду, еще раз перемешайте. На рабочий стол всыпьте около стакана муки. В муку на крупной терке натрите масло. Добавьте оставшуюся просеянную муку и разотрите быстро в однородную крошку (быстро, чтобы масло не таяло от температуры рук). Сформируйте небольшое углубление в центре и влейте жидкие ингредиенты. Аккуратно соедините жидкие и сухие ингредиенты до однородности. Не вымешивайте тесто долго! Сформируйте шар, оберните пленкой или выложите в полиэтиленовый пакет и отправьте в холодильник. Через 1.5-2 часа, когда тесто достаточно охладится, можно приступать к выпечке.

Слоеное дрожжевое тесто

Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Чтобы ваши слойки в домашних условиях были еще пышнее и воздушнее, приготовьте слоеное тесто с добавлением дрожжей. Рецепт не намного сложнее предыдущего, а результат просто фантастический.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 100 грамм;
  • Мука – 3 стакана;
  • Молоко – 1/2 стакана;
  • Вода – 1/2 стакана;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Сухие дрожжи – 10 грамм;
  • Соль – 1 ч. л.;
  • Сахар – 2 ст. л.

В глубокую миску просейте муку с солью. Добавьте измельченное (или тертое на крупной терке) сливочное масло и быстро перемешайте до однородной крошки. Молоко прогрейте немного, добавьте дрожжи и сахар, перемешайте. Вбейте яйцо, влейте воду и взбейте все вилкой до однородности. Соедините жидкие ингредиенты с сухими и перемешайте. Быстро замесите тесто, чтобы масло не начало таять, и сформируйте шар. Уберите тесто в полиэтиленовый пакет или оберните пленкой. Отправьте в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Тесто на свежих дрожжах

Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Этот рецепт хорош тем, что из такого теста можно приготовить что угодно – сладкие пирожки или нет, жареные или духовые, а также пироги с любыми начинками.

Потребуется:

  • Дрожжи – 20 грамм;
  • Молоко – 1 стакан;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Мука – 500 грамм (примерно);
  • Сливочное масло – 70 грамм;
  • Соль – 1/2 ч. л.;
  • Сахар – 1 ст. л для несладкого теста и 5 ст. л. для сладкого.

В глубокую миску выложите дрожжи и раскрошите. Влейте теплое молоко, добавьте соль и сахар, перемешайте. Вбейте яйца, взбейте до однородности. Всыпьте примерно половину просеянной муки и добавьте размягченное сливочное масло. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, тщательно перемешивая. Тесто не должно получиться слишком крутым! Готовое тесто выложите в миску или полиэтиленовый пакет и уберите в холодильник на пару часов (лучше даже на ночь). После еще раз аккуратно обомните и дайте минут 15-20 постоять на столе.

Простое тесто для пиццы

Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Домашнюю пиццу можно смело назвать отличным блюдом для всей семьи. Вкусное тесто – половина успеха.

Ингредиенты:

  • Дрожжи (свежие) – 20 грамм;
  • Вода – 1 стакан;
  • Оливковое масло – 3 ст. л.;
  • Мука – 400 грамм (примерно);
  • Сахар – 1 ч. л.;
  • Соль – 1/2 ч. л.

В глубокую миску отправьте дрожжи, добавьте соль и сахар, чуть разомните. Влейте теплую воду, перемешайте и добавьте оливковое масло. Всыпьте просеянную муку и перемешайте. Выложите тесто на стол, вымешайте до однородности (можно использовать технику – миксер или хлебопечку). Переложите тесто обратно в миску, накройте чистым полотенцем и оставьте на часик в теплом месте без сквозняков.

Заварное тесто

Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Любителям воздушных эклеров обязательно стоит научиться готовить идеальное заварное тесто.

Потребуется:

  • Вода – 1 стакан;
  • Сливочное масло – 120 грамм;
  • Яйцо – 4 шт.;
  • Соль – 1 ч. л.;
  • Мука – 150 грамм.

В кастрюлю влейте воду, добавьте соль и сливочное масло, отправьте на плиту. Когда вода закипит, всыпьте просеянную муку и быстро перемешайте до однородности. Снимите массу с огня и остудите немного. Когда тесто еще теплое, но уже не горячее, вбейте одно яйцо. Тщательно вмешайте его, чтобы масса получилась полностью однородной и не расслаивалась. Только после этого вбивайте второе яйцо и повторите процесс со всеми остальными яйцами. Готовое тесто можно отсаживать для выпечки сразу же.

Швейцарское тесто

Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Если с классическими рецептами теста вы знакомы и хотите попробовать что-то новенькое, приготовьте универсальное тесто на основе ледяной воды и растительного масла. Оно подойдет и для пирогов, и для печенья, например.

Ингредиенты:

  • Растительное масло (без запаха) – 150 грамм;
  • Мука – 2.5 стакана (примерно);
  • Соль – 1/2 ч. л.;
  • Сахар – 2 ст. л. (если делаете сладкую выпечку);
  • Вода (ледяная) – 150 грамм.

Растительное масло соедините с ледяной водой и щепоткой соли и взбейте до однородности. Хорошо взбитая жидкость побелеет. Соедините с просеянной мукой, перемешайте. Замесите не слишком плотное, эластичное тесто. Швейцарское тесто можно сразу раскатывать и выпекать.

Французское тесто

Как укротить выпечку! Несколько видов теста, которые обязательно стоит научиться готовить

Это воздушное дрожжевое тесто – отличная основа для кулинарных экспериментов. С тестом очень легко работать, оно прекрасно раскатывается даже в тоненький пласт.

Нам понадобится:

  • Молоко – 1/2 стакана;
  • Мука – 300-350 грамм;
  • Дрожжи сухие – 6 грамм;
  • Соль – 1/2 ч. л.;
  • Сахар – 1 ст. л. (для сладкой выпечки можно взять больше);
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Сливочное масло – 70 грамм.

Дрожжи всыпьте в небольшую миску, влейте теплое молоко и перемешайте. Отставьте минут на 5. В отдельную миску вбейте яйцо, добавьте соль и сахар, выложите мягкое сливочное масло. Разотрите все до однородности. Соедините полученную массу с молоком и перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая тесто. Не делайте его слишком крутым! Готовое тесто выложите в миску, прикройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на час-полтора в тепле.

Пеките легко и с удовольствием. Приятного аппетита!

 

 

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