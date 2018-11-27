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Салаты с кукурузой на Новый год

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Сегодня у нас подборка салатов с кукурузой. Делаем мы это в предверии Нового 2019 года, и это значительно сократит вам время для выбора нового салата на новогодний стол. Ведь всегда хочется новых салатов, но суть в том, что для одних они новые, а другие их уже пробовали. Поэтому мы и делаем подборку, чтобы легче было выбрать. А выбрать у нас есть из чего. Но сегодня остановимся только на 10 салатах с использованием консервированной кукурузы.

Салаты с кукурузой на Новый год

Салат с кукурузой и крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • 1 баночка консервированной кукурузы (380 грамм)
  • 200 грамм крабовых палочек
  • 100 грамм твердого сыра (у меня российский)
  • 30 грамм сухариков (у меня домашние из батона)
  • 4 отварных яйца
  • 1 зубчик чеснока
  • Майонез ( у меня 67%)

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

Первый слой салата отварные яйца, которые нужно потереть на терку. Слегка приминаем слой яиц и смазываем майонезом.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Второй слой салата — нарезанные кубиками крабовые палочки, немного приминаем и смазываем майонезом.

Салат с крабовыми палочками и сухариками
Третий слой салата — консервированная кукуруза, с которой нужно сцедить маринад. Лишняя влага в салате ни к чему.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Смазываем майонезом.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Измельчаем чеснок, использовать нужно один зубчик.

Раздавливаем его ножом и измельчаем. Можно измельчить чеснок через пресс.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Распределяем его по кукурузе. Если смешиваете ингредиенты в миске, добавьте чеснок и перемешайте ингредиенты. Также, можно зубчик чеснока смешать с майонезом и смазывать каждый слой. Чеснок придает пикантность салату.

Четвертый слой — натираем на терке сыр. У меня твердый сыр. Сыр российский.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Этот слой не смазываем майонезом, просто приминаем.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Сверху выкладываем сухарики по всей поверхности салата. Можно украсить салат сухариками как вам нравится.

Салат с крабовыми палочками и сухариками

Если делаете заранее, то твердый сыр и сухарики можно оставить на потом. Просто сыр за несколько часов может обветриться, а если покрыть сыр майонезом, то размокнут сухарики.

Салат с кукурузой и фасолью — рецепт с колбасой и огурцом, вкусный, свежий салатик

Ингредиенты:

  • 150- 200 грамм консервированной кукурузы
  • 150 грамм колбасы
  • 2 свежих огурца (у меня 120 грамм)
  • 150-200 грамм консервированной фасоли
  • 2-3 веточки укропа
  • 1 ст. ложка майонеза с горкой (у меня 67%)
  • Чеснок по желанию
  • Сухарики по желанию

Салат с кукурузой и фасолью

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Берем консервированную фасоль и кукурузу, процеживаем.

2. Нарезаем колбасу.

Салат с кукурузой и фасолью

3. Нарезаем огурцы.

Салат с кукурузой и фасолью

4. Нарезаем укроп. По желанию можно добавить зубчик чеснока.

Салат с кукурузой и фасолью

5. Заправляем салат майонезом.

Салат с кукурузой и фасолью

6. Хорошо и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Если нужно добавьте соли и черный молотый перец, смесь перцев, тоже подойдет.

Салат с кукурузой и фасолью

Подавать можно как в салатнике, так и порционной подачей.

Салат с кукурузой и фасолью

Оливье с кукурузой. Рецепт

Ингредиенты: 

  • 1 баночка кукурузы
  • 2-3 крупных картофелины
  • 4 яйца
  • 400 грамм вареной колбасы
  • 2-3 вареных моркови
  • 4-5 маринованных кислых огурца
  • 1-2 свежих огурца по желанию
  • 1 луковица (у нас ялтинский лук)
  • зелень по желанию
  • майонез
  • соль и перец

Оливье с кукурузой

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Отвариваем овощи и яйца. Остужаем.

2. Подготавливаем кукурузу, маринованные огурцы, лук, зелень, майонез.

3. Нарезаем картофель кубиком.

Оливье с кукурузой

4. Нарезаем яйца.

Оливье с кукурузой

5. Нарезаем кубиком и морковь.

Оливье с кукурузой

6. Нарезаем колбасу.

Оливье с кукурузой

7. Нарезаем огурцы.

Оливье с кукурузой

8. Нарезаем лук. Если используете обычный лук, то его нужно замариновать. У нас сегодня ялтинский сладкий лук.

Оливье с кукурузой

9. Сцеживаем маринад с кукурузы и нарезаем зелень, по желанию.

Оливье с кукурузой

Соединяем ингредиенты и заправляем их майонезом, если вы собираетесь подавать на стол.

Оливье в холодильнике может храниться несколько суток, но без майонеза. Солить я тоже не рекомендую, или только перед подачей.

Оливье с кукурузой

Подавать можно порционно или в салатнике.

Крабовый салат с кукурузой и огурцом

Для приготовления салата нам понадобится:

  • 200 грамм крабовых палочек
  • 200 грамм отварного риса
  • 5 отварных яиц
  • 2 свежих огурца
  • 1 банка кукурузы(340 грамм)
  • пучок зеленого лука
  • майонез
  • соль по вкусу
  • зелень по желанию(укроп, петрушка

салат крабовый с кукурузой пошаговый рецепт с фото

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Крабовые палочки нужно порезать кубиками. Так же нарезаем огурец.

салат крабовый с огурцом пошаговый рецепт с фото

2. Нарезаем яйца.

салат крабовый с яйцом пошаговый рецепт с фото

3. Добавляем консервированную кукурузу, мелко нарезанный зеленый лук, и отварной рис.

салат крабовый с рисом пошаговый рецепт с фото

4. Все перемешиваем.

салат крабовый с кукурузой пошаговый рецепт с фото

Заправлять салат необходимо непосредственно перед подачей.

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом, кукурузой, яблоком

Из этого количества ингредиентов получается 4 порции салата, но не таких какие подают в кафе, а домашних порций.

Ингредиенты:

  • 225 грамм баночка ананасов
  • 425 грамм баночка кукурузы
  • 200 грамм маринованной цветной капусты
  • 170 грамм яблоко (у меня 1 яблоко)
  • 3 яйца среднего размера
  • 3 ст. ложки майонеза

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Для салата необходимо отварить яйца. Отвариваем яйца вкрутую, остужаем и очищаем. Нарезаем крупно.

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом

2. Сцеживаем с капусты маринад, и нарезаем ее.Салат из маринованной цветной капусты с ананасом

3. Яблоки я используем плотные, сочные, кисло-сладкие, тогда салат из цветной капусты получается особенно вкусным. Кислые не подходят, нужны именно кисло-сладкие. Нарезаем яблоко.

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом

4. Ананасы используем консервированные кусочками, если есть возможность, можно добавить свежие ананасы.

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом

5. Кукурузу используем консервированную.

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом

6. Добавляю майонез.

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом

Аккуратно перемешиваем все ингредиенты с майонезом. Майонеза вполне достаточно, 3 ст. ложки хватает чтобы заправить салат.

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом

Салат я относится к «зимним». Всегда готовим такое блюдо на Новый год, уходит на «ура», всем нравится вкус салата. На Новый 2019 год салат буду готовить обязательно.

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом

Готовится очень просто, куда проще, отварил яйца, открыл баночки с консервированной капустой, ананасом, кукурузой, порезал яблоко, и готово.

Салат из пекинской капусты с кукурузой

Ингредиенты для салата:

  • 300 грамм крабовых палочек
  • 340 грамм кукурузы
  • 200 грамм ананасов
  • 6 яиц
  • 200 грамм пекинской капусты
  • майонез
  • соль, перец по вкусу
  • зелень по желанию

Салат из пекинской капусты, крабовыми палочками, ананасом

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Крабовые палочки необходимо порезать кубиками.

2. Яйца отварить и порезать кубиками.

3. Сцеживаем жидкость с ананаса. Если он у вас кольцами, то нарезаем его кубиком.

4. Также необходимо порезать пекинскую капусту.

Салат из пекинской капусты, крабовыми палочками, ананасом

5. Соединяем все ингредиенты в глубокой миске, перемешиваем и добавляем майонез по вкусу.

Салат из пекинской капусты, крабовыми палочками, ананасом

6. Можно украсить и оформить салат по вкусу и по желанию. Мы будем делать на листьях салата.

Салат из пекинской капусты, крабовыми палочками, ананасом

7. Листья салата следует обязательно вымыть под проточной водой, чтобы не выкладывать мокрые листья на тарелку, просушите листья на бумажном полотенце.

Салат из пекинской капусты, крабовыми палочками, ананасом

Салат из кукурузы с твердым сыром

Ингредиенты для салата:

  • 300 грамм крабовых палочек
  • 6-8 яиц
  • 200 грамм твердого сыра(у меня сыр российский)
  • 340 грамм кукурузы
  • 200 грамм консервированных ананасов
  • майонез

Салат из кукурузы с твердым сыром

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Нарезаем отваренные куриные яйца кубиком.

2. Так же нарезаем крабовые палочки.

3. Процеживаем кукурузу и ананасы, добавляем в миску.

Салат из кукурузы с твердым сыром

4. К указанным ингредиентам добавляем твердый сыр. Его можно потереть на терку или порезать кубиком.

Салат из кукурузы с твердым сыром

5. Заправляем салат майонезом.

Салат из кукурузы с твердым сыром

Украшаем и подаем салат по вашему вкусу.

Салат из кукурузы с твердым сыром

Салат с кукурузой крабовыми палочками и ананасом

Ингредиенты:

  • 500 грамм крабовых палочек
  • 300 грамм консервированных ананасов (можно заменить свежими)
  • 6-8 яиц
  • 340 грамм кукурузы
  • 2 средних свежих огурца
  • 30 грамм зеленого лука
  • майонез
  • соль, перец по желанию

Салат с ананасом и крабовыми палочками рецепты

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Нарезаем крабовые палочки.

Салат с ананасом и крабовыми палочками рецепты

2. Нарезаем отваренные куриные яйца кубиком.

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3. Нарезаем огурцы.

Салат с ананасом и крабовыми палочками рецепты

4. Нарезаем зеленый лук.

Салат с ананасом и крабовыми палочками рецепты

5. Процеживаем кукурузу и ананасы от сиропа, добавляем в миску.

Салат с ананасом и крабовыми палочками рецепты

6. Добавляем майонез и перемешиваем салат.

Салат с ананасом и крабовыми палочками рецепты

Слоеный салат с ананасом, ветчиной и кукурузой

Ингредиенты:

  • Куриные яйца — 5 шт.
  • Консервированные ананасы — 1 баночка
  • Ветчина — 300 гр.
  • Кукуруза — 340 гр.
  • Майонез для заправки

Салат с ананасом ветчиной и кукурузой

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

Каждый слой необходимо смазать майонезом или нанести сеточку из майонеза.

Первый слой — порезанные кубиком яйца. Мы измельчаем их с помощью яйцерезки, можно использовать, для этих целей нож.

Салат с ананасом ветчиной и кукурузой

Второй слой — порезанная кубиками ветчина.

Салат с ананасом ветчиной и кукурузой

Третий слой — консервированный ананас, обязательно нужно слить маринад. Если у вас ананас кольцами, то их следует нарезать кубиками.

Салат с ананасом ветчиной и кукурузой

Четвертый слой — консервированная кукуруза. Это последний слой.

Салат с ананасом ветчиной и кукурузой

Украсить блюдо можно по желанию, а можно не украшать, и так смотрится очень красиво, да и на вкус прекрасное блюдо. Большой плюс в том что нет картофеля, но тем не менее сочетание ингредиентов прекрасное, чувствуется некая сладость ананаса и солоноватый вкус ветчины, дополненный кукурузой и отварным яйцом.

Этот же салат в видео рецепте за 3.28 минуты.

Слоеный салат с ананасом, ветчиной и кукурузой

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новогодние рецептысалатыкулинария
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