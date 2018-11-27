Сегодня у нас подборка салатов с кукурузой. Делаем мы это в предверии Нового 2019 года, и это значительно сократит вам время для выбора нового салата на новогодний стол. Ведь всегда хочется новых салатов, но суть в том, что для одних они новые, а другие их уже пробовали. Поэтому мы и делаем подборку, чтобы легче было выбрать. А выбрать у нас есть из чего. Но сегодня остановимся только на 10 салатах с использованием консервированной кукурузы.

Салаты с кукурузой на Новый год

Салат с кукурузой и крабовыми палочками

Ингредиенты:

1 баночка консервированной кукурузы (380 грамм)

200 грамм крабовых палочек

100 грамм твердого сыра (у меня российский)

30 грамм сухариков (у меня домашние из батона)

4 отварных яйца

1 зубчик чеснока

Майонез ( у меня 67%)

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

Первый слой салата отварные яйца, которые нужно потереть на терку. Слегка приминаем слой яиц и смазываем майонезом.

Второй слой салата — нарезанные кубиками крабовые палочки, немного приминаем и смазываем майонезом.



Третий слой салата — консервированная кукуруза, с которой нужно сцедить маринад. Лишняя влага в салате ни к чему.

Смазываем майонезом.

Измельчаем чеснок, использовать нужно один зубчик.

Раздавливаем его ножом и измельчаем. Можно измельчить чеснок через пресс.

Распределяем его по кукурузе. Если смешиваете ингредиенты в миске, добавьте чеснок и перемешайте ингредиенты. Также, можно зубчик чеснока смешать с майонезом и смазывать каждый слой. Чеснок придает пикантность салату.

Четвертый слой — натираем на терке сыр. У меня твердый сыр. Сыр российский.

Этот слой не смазываем майонезом, просто приминаем.

Сверху выкладываем сухарики по всей поверхности салата. Можно украсить салат сухариками как вам нравится.

Если делаете заранее, то твердый сыр и сухарики можно оставить на потом. Просто сыр за несколько часов может обветриться, а если покрыть сыр майонезом, то размокнут сухарики.

Салат с кукурузой и фасолью — рецепт с колбасой и огурцом, вкусный, свежий салатик

Ингредиенты:

150- 200 грамм консервированной кукурузы

150 грамм колбасы

2 свежих огурца (у меня 120 грамм)

150-200 грамм консервированной фасоли

2-3 веточки укропа

1 ст. ложка майонеза с горкой (у меня 67%)

Чеснок по желанию

Сухарики по желанию

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Берем консервированную фасоль и кукурузу, процеживаем.

2. Нарезаем колбасу.

3. Нарезаем огурцы.

4. Нарезаем укроп. По желанию можно добавить зубчик чеснока.

5. Заправляем салат майонезом.

6. Хорошо и аккуратно перемешайте все ингредиенты. Если нужно добавьте соли и черный молотый перец, смесь перцев, тоже подойдет.

Подавать можно как в салатнике, так и порционной подачей.

Оливье с кукурузой. Рецепт

Ингредиенты:

1 баночка кукурузы

2-3 крупных картофелины

4 яйца

400 грамм вареной колбасы

2-3 вареных моркови

4-5 маринованных кислых огурца

1-2 свежих огурца по желанию

1 луковица (у нас ялтинский лук)

зелень по желанию

майонез

соль и перец

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Отвариваем овощи и яйца. Остужаем.

2. Подготавливаем кукурузу, маринованные огурцы, лук, зелень, майонез.

3. Нарезаем картофель кубиком.

4. Нарезаем яйца.

5. Нарезаем кубиком и морковь.

6. Нарезаем колбасу.

7. Нарезаем огурцы.

8. Нарезаем лук. Если используете обычный лук, то его нужно замариновать. У нас сегодня ялтинский сладкий лук.

9. Сцеживаем маринад с кукурузы и нарезаем зелень, по желанию.

Соединяем ингредиенты и заправляем их майонезом, если вы собираетесь подавать на стол.

Оливье в холодильнике может храниться несколько суток, но без майонеза. Солить я тоже не рекомендую, или только перед подачей.

Подавать можно порционно или в салатнике.

Крабовый салат с кукурузой и огурцом

Для приготовления салата нам понадобится:

200 грамм крабовых палочек

200 грамм отварного риса

5 отварных яиц

2 свежих огурца

1 банка кукурузы(340 грамм)

пучок зеленого лука

майонез

соль по вкусу

зелень по желанию(укроп, петрушка

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Крабовые палочки нужно порезать кубиками. Так же нарезаем огурец.

2. Нарезаем яйца.

3. Добавляем консервированную кукурузу, мелко нарезанный зеленый лук, и отварной рис.

4. Все перемешиваем.

Заправлять салат необходимо непосредственно перед подачей.

Салат из маринованной цветной капусты с ананасом, кукурузой, яблоком

Из этого количества ингредиентов получается 4 порции салата, но не таких какие подают в кафе, а домашних порций.

Ингредиенты:

225 грамм баночка ананасов

425 грамм баночка кукурузы

200 грамм маринованной цветной капусты

170 грамм яблоко (у меня 1 яблоко)

3 яйца среднего размера

3 ст. ложки майонеза

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Для салата необходимо отварить яйца. Отвариваем яйца вкрутую, остужаем и очищаем. Нарезаем крупно.

2. Сцеживаем с капусты маринад, и нарезаем ее.

3. Яблоки я используем плотные, сочные, кисло-сладкие, тогда салат из цветной капусты получается особенно вкусным. Кислые не подходят, нужны именно кисло-сладкие. Нарезаем яблоко.

4. Ананасы используем консервированные кусочками, если есть возможность, можно добавить свежие ананасы.

5. Кукурузу используем консервированную.

6. Добавляю майонез.

Аккуратно перемешиваем все ингредиенты с майонезом. Майонеза вполне достаточно, 3 ст. ложки хватает чтобы заправить салат.

Салат я относится к «зимним». Всегда готовим такое блюдо на Новый год, уходит на «ура», всем нравится вкус салата. На Новый 2019 год салат буду готовить обязательно.

Готовится очень просто, куда проще, отварил яйца, открыл баночки с консервированной капустой, ананасом, кукурузой, порезал яблоко, и готово.

Салат из пекинской капусты с кукурузой

Ингредиенты для салата:

300 грамм крабовых палочек

340 грамм кукурузы

200 грамм ананасов

6 яиц

200 грамм пекинской капусты

майонез

соль, перец по вкусу

зелень по желанию

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Крабовые палочки необходимо порезать кубиками.

2. Яйца отварить и порезать кубиками.

3. Сцеживаем жидкость с ананаса. Если он у вас кольцами, то нарезаем его кубиком.

4. Также необходимо порезать пекинскую капусту.

5. Соединяем все ингредиенты в глубокой миске, перемешиваем и добавляем майонез по вкусу.

6. Можно украсить и оформить салат по вкусу и по желанию. Мы будем делать на листьях салата.

7. Листья салата следует обязательно вымыть под проточной водой, чтобы не выкладывать мокрые листья на тарелку, просушите листья на бумажном полотенце.

Салат из кукурузы с твердым сыром

Ингредиенты для салата:

300 грамм крабовых палочек

6-8 яиц

200 грамм твердого сыра(у меня сыр российский)

340 грамм кукурузы

200 грамм консервированных ананасов

майонез

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Нарезаем отваренные куриные яйца кубиком.

2. Так же нарезаем крабовые палочки.

3. Процеживаем кукурузу и ананасы, добавляем в миску.

4. К указанным ингредиентам добавляем твердый сыр. Его можно потереть на терку или порезать кубиком.

5. Заправляем салат майонезом.

Украшаем и подаем салат по вашему вкусу.

Салат с кукурузой крабовыми палочками и ананасом

Ингредиенты:

500 грамм крабовых палочек

300 грамм консервированных ананасов (можно заменить свежими)

6-8 яиц

340 грамм кукурузы

2 средних свежих огурца

30 грамм зеленого лука

майонез

соль, перец по желанию

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

1. Нарезаем крабовые палочки.

2. Нарезаем отваренные куриные яйца кубиком.

3. Нарезаем огурцы.

4. Нарезаем зеленый лук.

5. Процеживаем кукурузу и ананасы от сиропа, добавляем в миску.

6. Добавляем майонез и перемешиваем салат.

Слоеный салат с ананасом, ветчиной и кукурузой

Ингредиенты:

Куриные яйца — 5 шт.

Консервированные ананасы — 1 баночка

Ветчина — 300 гр.

Кукуруза — 340 гр.

Майонез для заправки

Рецепт приготовления салата с кукурузой:

Каждый слой необходимо смазать майонезом или нанести сеточку из майонеза.

Первый слой — порезанные кубиком яйца. Мы измельчаем их с помощью яйцерезки, можно использовать, для этих целей нож.

Второй слой — порезанная кубиками ветчина.

Третий слой — консервированный ананас, обязательно нужно слить маринад. Если у вас ананас кольцами, то их следует нарезать кубиками.

Четвертый слой — консервированная кукуруза. Это последний слой.

Украсить блюдо можно по желанию, а можно не украшать, и так смотрится очень красиво, да и на вкус прекрасное блюдо. Большой плюс в том что нет картофеля, но тем не менее сочетание ингредиентов прекрасное, чувствуется некая сладость ананаса и солоноватый вкус ветчины, дополненный кукурузой и отварным яйцом.

Этот же салат в видео рецепте за 3.28 минуты.

Слоеный салат с ананасом, ветчиной и кукурузой