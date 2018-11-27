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Китайские жареные пельмени

Рецепт: Китайские жареные пельмени

Пельмени с начинкой из свинины и пекинской капусты, подают с соевым соусом. А мне нравятся со сметаной и соевым соусом. Рецепт не мой.

Ингредиенты для «Китайские жареные пельмени»:

Тесто

    • Мука пшеничная / Мука — 500 г
    • Вода — 375 мл
    • Соль — 0,5 ч. л.
    • Масло подсолнечное — 1 ст. л.

    Начинка

    • Лук репчатый — 1 шт
    • Свинина — 300 г
    • Капуста пекинская — 400 г
    • Лук зеленый — 2 шт
    • Соевый соус — 1 ст. л.
    • Сахар — 0,5 ч. л.
    • Чеснок — 3 зуб.
    • Имбирь — 1 ч. л.
    • Масло подсолнечное — 1 ст. л.
    • Масло кунжутное — 1 ст. л.

Время приготовления: 

Количество порций: 4

Рецепт «Китайские жареные пельмени»:

Китайские жареные пельмени

Приготовьте начинку.
Мелко нашинкуйте капусту.

Китайские жареные пельмени

Сложите в чашу, посолите, примните, дайте постоять пока пустит сок.
Отожмите.

Китайские жареные пельмени

Процедите капустный сок в чашку (объём чашки 380 мл.)

Китайские жареные пельмени

Порежьте лук, кинзу.
Натрите имбирь.

Китайские жареные пельмени

Мясо перекрутите.
(Вкуснее всего получается из мяса маленьких вьетнамских свинок.)
Добавьте соевый соус, перемешайте.

Китайские жареные пельмени

Добавьте остальные ингредиенты (чеснок выдавите).
(Зелёный лук кладите сверху и именно на него лейте кунжутное масло.)
Перемешайте.

Китайские жареные пельмени

Добавьте крахмал.
Регулируйте вязкость, крахмала можно добавить больше или меньше.
Накройте плёнкой.
Поставьте в холодильник на 1 час.

Китайские жареные пельмени

Приготовьте тесто.
В чашку с капустным соком налейте до нужного объёма воды.
Закипятите, добавьте соль, масло.
Муку просейте.
В муке сделайте углубление влейте кипяток.

Китайские жареные пельмени

Мешайте тесто ложкой, пока температура не станет ниже.

Китайские жареные пельмени

Продолжайте месить тесто руками. (5-7 минут)
Сформируйте шар, накройте плёнкой, оставьте на 10 минут.

Китайские жареные пельмени

Сформируйте пельмени.
Тесто разделите на 4 части.
Из одной части теста сформируйте "колбаску".
Разделите на 11 частей. (отщипывая от неё руками, сжимайте, формируя шарик)

Китайские жареные пельмени

Разделите на 11 частей. (отщипывая от неё руками, сжимайте, формируя шарик).
Размещайте на столе с мукой.

Китайские жареные пельмени

Положите ладони на шарики теста.
Круговыми движениями дополнительно сформируйте шарики.

Китайские жареные пельмени

Вот такие.

Китайские жареные пельмени

Сформируйте лепёшку из шарика теста.
Прижмите пальцами шарик к столу.

Китайские жареные пельмени

Сформируйте лепёшку из шарика теста скалкой.
Края лепёшки должны быть тоньше чем центральная часть.

Китайские жареные пельмени

Сложите лепёшки, накройте плёнкой (быстро заветриваются).
Две оставьте, положите начинку в центр каждой.

Китайские жареные пельмени

Сформируйте шов.

Китайские жареные пельмени

Пельмени складывайте на подпылённую мукой доску

Китайские жареные пельмени

Сковороду разогрейте добавьте 2 ст ложки масла.
Выложите пельмени на сковороду швом вверх.

Китайские жареные пельмени

Поджарьте, дно пельменей (3-5 минут)

Китайские жареные пельмени

Влейте в сковороду горячую воду, так, чтобы пельмени были покрыты почти на половину.
Накройте крышкой.

Китайские жареные пельмени

Как вода полностью выпарится - пельмени готовы (5 минут).
Убедитесь что пельмени не прилипли к сковороде.
Если прилипли слегка подденьте их лопаткой.

Китайские жареные пельмени

Накройте пельмени тарелкой.

Китайские жареные пельмени

Переверните сковороду с пельменями на тарелку.

Китайские жареные пельмени

Поднимите сковороду.
Любуйтесь.

Китайские жареные пельмени 

Китайские жареные пельмени
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китайская кухнямясные блюдапельменифарштестокулинария
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