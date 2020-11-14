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Васакака — простой доминиканский соус для курицы

Васакака (Wasakaka) это зеленый соус, который в Доминиканских ресторанах всегда подается к блюдам из жареной или запеченной курицы.

В чем-то васакака напоминает аргентинский соус чимичурри, но все же есть определенные отличия.  Васакака проще по ингредиентам, но, по моему мнению, ощутимо интереснее по вкусу, особенно, если дать ему настояться хотя бы ночь.

Соус получается с легкой кислинкой, достаточно ярким ароматом лайма и ненавязчивым вкусом и запахом чеснока и петрушки.  Все эти ароматы и вкусы действительно очень хорошо подходят к жареной  или запеченной курице.

Увидев название этого соуса, я понял, что просто обязан его приготовить.

Васакака — простой доминиканский соус для курицы

Для приготовления соуса Васакака для курицы понадобится

Васакака — простой доминиканский соус для курицы

На 1 порцию

  • Сок 1 лайма
  • Чеснок. 2-3 зубчика.
  • Петрушка. 7-10 крупных веточек.
  • Оливковое масло. 50 мл.
  • Вода. 50 мл.
  • Соль. По вкусу.
  • Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим доминиканский соус Васакака

Мелко нарезаем чеснок и листья петрушки.

Васакака — простой доминиканский соус для курицы

Выжимаем сок одного лайма.  Лимон лучше не использовать, поскольку в данном соусе аромат  лайма, более терпкий и интересный подходит намного лучше.

Васакака — простой доминиканский соус для курицы

В небольшую плошку выкладываем нарезанную петрушку и чеснок. Солим и перчим по вкусу.

Васакака — простой доминиканский соус для курицы

Вливаем сок лайма, воду и оливковое масло.

Тщательно все перемешиваем.

Васакака — простой доминиканский соус для курицы

Все, доминиканский ресторанный соус Васакака (Wasakaka) для жареной или запеченной курицы готов.

Васакака — простой доминиканский соус для курицы

Лучше всего оставить соус настаиваться на ночь. Хоть петрушка слегка изменит свой цвет, зато все ингредиенты обменяются вкусами и сам соус станет более гармоничным.

При подаче на стол его нужно только перемешать и перелить или в соусник или в небольшую плошку, чтобы удобно макать в него куски курицы.

Васакака — простой доминиканский соус для курицы

 

 

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