Васакака — простой доминиканский соус для курицы

Васакака (Wasakaka) это зеленый соус, который в Доминиканских ресторанах всегда подается к блюдам из жареной или запеченной курицы.

В чем-то васакака напоминает аргентинский соус чимичурри, но все же есть определенные отличия. Васакака проще по ингредиентам, но, по моему мнению, ощутимо интереснее по вкусу, особенно, если дать ему настояться хотя бы ночь.

Соус получается с легкой кислинкой, достаточно ярким ароматом лайма и ненавязчивым вкусом и запахом чеснока и петрушки. Все эти ароматы и вкусы действительно очень хорошо подходят к жареной или запеченной курице.

Увидев название этого соуса, я понял, что просто обязан его приготовить.

Для приготовления соуса Васакака для курицы понадобится

На 1 порцию

Сок 1 лайма

Чеснок. 2-3 зубчика.

Петрушка. 7-10 крупных веточек.

Оливковое масло. 50 мл.

Вода. 50 мл.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим доминиканский соус Васакака

Мелко нарезаем чеснок и листья петрушки.

Выжимаем сок одного лайма. Лимон лучше не использовать, поскольку в данном соусе аромат лайма, более терпкий и интересный подходит намного лучше.

В небольшую плошку выкладываем нарезанную петрушку и чеснок. Солим и перчим по вкусу.

Вливаем сок лайма, воду и оливковое масло.

Тщательно все перемешиваем.

Все, доминиканский ресторанный соус Васакака (Wasakaka) для жареной или запеченной курицы готов.

Лучше всего оставить соус настаиваться на ночь. Хоть петрушка слегка изменит свой цвет, зато все ингредиенты обменяются вкусами и сам соус станет более гармоничным.

При подаче на стол его нужно только перемешать и перелить или в соусник или в небольшую плошку, чтобы удобно макать в него куски курицы.