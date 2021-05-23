БУДЕТ ВКУСНО!

130 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Bristlie
    А рёбра куда?Ароматное, вкусно...
  • Любовь Малова
    Автор написал европейский вариант этого блюда. Йогурт туда ни к селу ни к городу,туда идет кислое молоко - на Кавказе...Довга — освежающи...
  • juri black
    у турок такой суп пробовал.по мне так это не съедобно. есть у них блюда и получше.Довга — освежающи...

Как вкусно приготовить скумбрию

304

Не знаю, где как, а в нашем городе самая дешевая рыба — свежезамороженная скумбрия. Готовлю ее часто: то мариную на закуску, то запекаю на основное. Чтобы приготовить скумбрию вкусно, не нужно быть подмастерьем у шеф-повара. Достаточно знать азы кулинарии.

Лично я предпочитаю эту рыбу запекать с овощами. С большинством таких блюд реально справиться за полчаса. Сегодня я расскажу, как приготовить скумбрию не только быстро, но и вкусно и интересно. Рекомендую рецептики сохранить!

Скумбрия в банке

Как вкусно приготовить скумбрию

Вам понадобится

  • 1 скумбрия
  • 0,5 ч. л. лимонного перца
  • 0,5 ч. л. сушеного базилика
  • 0,5 ч. л. соли
  • 40 мл оливкового масла
  • 100 г моркови
  • 100 г лука

Приготовление

  1. Первым делом замаринуйте рыбу. Для этого размороженную скумбрию нарежьте кусочками. Их переместите в миску и залейте оливковым маслом. Добавьте специи с солью и перемешайте.
  2. Маринуйте скумбрию 30 минут. Тем временем очистите овощи. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте тонкими полукольцами. По истечению времени сложите продукты в банку.

    Как вкусно приготовить скумбрию

  3. Первым слоем уложите часть моркови. На нее — немного лука, а сверху — пару кусочков скумбрии. Повторяйте слои, пока продукты не кончатся. Для приготовления подойдет литровая банка.
  4. Горлышко банки закройте фольгой.
    Сверху сделайте с десяток проколов. Готовьте скумбрию с овощами в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Подавайте к столу горячей.

«Конфеты» из скумбрии

Как вкусно приготовить скумбрию

Вам понадобится

  • 2 скумбрии
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 болгарский перец
  • 0,5 лимона
  • 1 ч. л. тимьяна
  • Оливковое масло по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Овощи очистите от семян и кожуры. Лук и сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на разогретом масле до мягкости.
  2. Скумбрии разделайте на филе, удалите им кости. Выложите филе кожей вниз. Полейте мясо лимонным соком и посыпьте тимьяном. С более широкой стороны филе выложите 1 ст. л. овощей.

    Как вкусно приготовить скумбрию

  3. Заверните филе в рулет. Его в свою очередь замотайте в лист пергамента, как конфету в обертку. Поместите изделия в форму для запекания.
  4. Готовьте скумбрию в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Затем аккуратно размотайте и удалите пергамент. Горячую рыбу с овощной начинкой подавайте к столу.

Скумбрия в лаваше

Как вкусно приготовить скумбрию

Вам понадобится

  • 2 скумбрии
  • 100 г моркови
  • 2 луковицы
  • 250 г сметаны
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 0,5 ч. л. черного перца молотого
  • 0,5 ч. л. соли
  • 2 лаваша
  • 40 г сливочного масла
  • Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

  1. Очистите овощи и нарежьте их мелкими кубиками. Обжарьте 1 лук с морковью на разогретом растительном масле до мягкости. Скумбрию разделайте на филе. Каждое разделите на двое.
  2. Сметану смешайте со второй луковицей, нарезанной кубиками. Туда же отправьте горчицу и соль с перцем. Тщательно перемешайте. Лаваш нарежьте квадратами.

    Как вкусно приготовить скумбрию

  3. Смажьте квадраты лаваша в центре сливочным маслом. Далее выложите по 2 ст. л. зажарки на каждый лаваш. На овощи поместите скумбрию. Ее перемажьте сметанным соусом.
  4. Сформируйте конвертики, переместите их в форму для запекания. Сверху промажьте заготовки остатками сметанного соуса. Готовьте скумбрию в лаваше в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Как видите, существует масса достойных вариантов приготовить скумбрию в домашних условиях. Многие из них достаточно простые и быстрые, как раз для ежедневной готовки. А вы умеете делать дешевую замороженную рыбу вкусной? По какому рецепту готовите ее вы?

 

 

Ссылка на первоисточник
рыбные блюда
Обсудить
А что, на тарелке нельзя было? 30 примеров слишком необычной подачи блюд
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

А что, на тарелке нельзя было? 30 примеров слишком необычной подачи блюд

Читать
Вкусная кабачковая икра с майонезом на зиму
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Вкусная кабачковая икра с майонезом на зиму

Самые экзотические фрукты в мире
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

Самые экзотические фрукты в мире

Запекаем целую семгу в жаровне на углях: рыба тает во рту
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Запекаем целую семгу в жаровне на углях: рыба тает во рту

КАК ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ ВИНЕГРЕТ?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

КАК ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ ВИНЕГРЕТ?

Сочная и красивая закуска "яйцо в шампиньонах"!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Сочная и красивая закуска "яйцо в шампиньонах"!

Многослойный мясной пирог
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Многослойный мясной пирог

Голубцы-улитки с необыкновенной начинкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Голубцы-улитки с необыкновенной начинкой

20
Рулет с сёмгой и сыром
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Рулет с сёмгой и сыром

Салат с индейкой, сельдереем и заправкой карри
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Салат с индейкой, сельдереем и заправкой карри

Шинка по-деревенски
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Шинка по-деревенски

Два ингредиента, которые делают тесто для чебуреков идеальным. Начинка в моих чебуреках тоже вкусная
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Два ингредиента, которые делают тесто для чебуреков идеальным. Начинка в моих чебуреках тоже вкусная

"Благородная путассу"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

"Благородная путассу"

Как вкусно приготовить скумбрию
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Как вкусно приготовить скумбрию

Две картошки, морковь и фарш: вкусный ужин готов за 20 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Две картошки, морковь и фарш: вкусный ужин готов за 20 минут

2
Салат с фасолью
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Салат с фасолью

Рулетики из кабачков с куриным мясом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Рулетики из кабачков с куриным мясом

Делаем даже самую жесткую курицу нежнее нежного. Жарим, а потом тушим в сметане и луком
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Делаем даже самую жесткую курицу нежнее нежного. Жарим, а потом тушим в сметане и луком

Творожный кекс
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Творожный кекс

Мочанка по-крестьянски
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Мочанка по-крестьянски

Al Arabiya: Названы наиболее полезные способы приготовления картофеля
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Al Arabiya: Названы наиболее полезные способы приготовления картофеля

Замороженное мясо: кладем сразу на сковороду без разморозки
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Замороженное мясо: кладем сразу на сковороду без разморозки

1
Царский пирог «Курник» с курицей и картошкой в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Царский пирог «Курник» с курицей и картошкой в духовке

Рецепт знаменитого китайского соуса «Хойсин»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Рецепт знаменитого китайского соуса «Хойсин»

У вас есть 1 яйцо и немного фруктов? Готовьте сразу две порции этого вкуснейшего пирога!
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

У вас есть 1 яйцо и немного фруктов? Готовьте сразу две порции этого вкуснейшего пирога!

Шампиньоны, запеченные в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Шампиньоны, запеченные в духовке

Превращаем вареную картошку в сочные фрикадельки. Достаточно добавить яйцо и немного крахмала
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Превращаем вареную картошку в сочные фрикадельки. Достаточно добавить яйцо и немного крахмала

Тефтели под вкусным соусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Тефтели под вкусным соусом

Ароматное, вкусное и сытное восточное блюдо «Дюшбара»
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Ароматное, вкусное и сытное восточное блюдо «Дюшбара»

1
Квасим капусту вместе со свеклой: на замену приевшемуся блюду получается закуска по-грузински
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Квасим капусту вместе со свеклой: на замену приевшемуся блюду получается закуска по-грузински

2
Диетолог рассказала о последствиях отказа от соли
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Диетолог рассказала о последствиях отказа от соли

Куриные котлеты с капустой в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Куриные котлеты с капустой в духовке

В одном ингредиенте необычного, но модного чая нашли угрозу для здоровья
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

В одном ингредиенте необычного, но модного чая нашли угрозу для здоровья

Чистим яйцо за секунды: катаем по столу
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Чистим яйцо за секунды: катаем по столу

Торт на кокосовой муке, Без глютена, Без сахара! Кето рецепт.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Торт на кокосовой муке, Без глютена, Без сахара! Кето рецепт.

Медовик без духовки и хлопот: готовим на сковороде 30 минут
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Медовик без духовки и хлопот: готовим на сковороде 30 минут

Индейку не запекаем, а жарим словно стейк: готовится ровно 3 минуты и получается как из ресторана
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Индейку не запекаем, а жарим словно стейк: готовится ровно 3 минуты и получается как из ресторана

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Огонь в тарелке. Курица Пири-пири

Смешали картошку с морковью и варим. Итальянец дал рецепт, когда картошку можно подавать без мяса
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Смешали картошку с морковью и варим. Итальянец дал рецепт, когда картошку можно подавать без мяса

Горшочки с мясом, фасолью и грибами
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Горшочки с мясом, фасолью и грибами

Картина дня

наверх