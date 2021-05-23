Как вкусно приготовить скумбрию

Не знаю, где как, а в нашем городе самая дешевая рыба — свежезамороженная скумбрия. Готовлю ее часто: то мариную на закуску, то запекаю на основное. Чтобы приготовить скумбрию вкусно, не нужно быть подмастерьем у шеф-повара. Достаточно знать азы кулинарии.
Лично я предпочитаю эту рыбу запекать с овощами. С большинством таких блюд реально справиться за полчаса. Сегодня я расскажу, как приготовить скумбрию не только быстро, но и вкусно и интересно. Рекомендую рецептики сохранить!
Скумбрия в банке
Вам понадобится
- 1 скумбрия
- 0,5 ч. л. лимонного перца
- 0,5 ч. л. сушеного базилика
- 0,5 ч. л. соли
- 40 мл оливкового масла
- 100 г моркови
- 100 г лука
Приготовление
- Первым делом замаринуйте рыбу. Для этого размороженную скумбрию нарежьте кусочками. Их переместите в миску и залейте оливковым маслом. Добавьте специи с солью и перемешайте.
- Маринуйте скумбрию 30 минут. Тем временем очистите овощи. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте тонкими полукольцами. По истечению времени сложите продукты в банку.
- Первым слоем уложите часть моркови. На нее — немного лука, а сверху — пару кусочков скумбрии. Повторяйте слои, пока продукты не кончатся. Для приготовления подойдет литровая банка.
- Горлышко банки закройте фольгой. Сверху сделайте с десяток проколов. Готовьте скумбрию с овощами в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Подавайте к столу горячей.
«Конфеты» из скумбрии
Вам понадобится
- 2 скумбрии
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 болгарский перец
- 0,5 лимона
- 1 ч. л. тимьяна
- Оливковое масло по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
- Соль по вкусу
Приготовление
- Овощи очистите от семян и кожуры. Лук и сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на разогретом масле до мягкости.
- Скумбрии разделайте на филе, удалите им кости. Выложите филе кожей вниз. Полейте мясо лимонным соком и посыпьте тимьяном. С более широкой стороны филе выложите 1 ст. л. овощей.
- Заверните филе в рулет. Его в свою очередь замотайте в лист пергамента, как конфету в обертку. Поместите изделия в форму для запекания.
- Готовьте скумбрию в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Затем аккуратно размотайте и удалите пергамент. Горячую рыбу с овощной начинкой подавайте к столу.
Скумбрия в лаваше
Вам понадобится
- 2 скумбрии
- 100 г моркови
- 2 луковицы
- 250 г сметаны
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 0,5 ч. л. черного перца молотого
- 0,5 ч. л. соли
- 2 лаваша
- 40 г сливочного масла
- Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Очистите овощи и нарежьте их мелкими кубиками. Обжарьте 1 лук с морковью на разогретом растительном масле до мягкости. Скумбрию разделайте на филе. Каждое разделите на двое.
- Сметану смешайте со второй луковицей, нарезанной кубиками. Туда же отправьте горчицу и соль с перцем. Тщательно перемешайте. Лаваш нарежьте квадратами.
- Смажьте квадраты лаваша в центре сливочным маслом. Далее выложите по 2 ст. л. зажарки на каждый лаваш. На овощи поместите скумбрию. Ее перемажьте сметанным соусом.
- Сформируйте конвертики, переместите их в форму для запекания. Сверху промажьте заготовки остатками сметанного соуса. Готовьте скумбрию в лаваше в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Как видите, существует масса достойных вариантов приготовить скумбрию в домашних условиях. Многие из них достаточно простые и быстрые, как раз для ежедневной готовки. А вы умеете делать дешевую замороженную рыбу вкусной? По какому рецепту готовите ее вы?
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