Как вкусно приготовить скумбрию

Не знаю, где как, а в нашем городе самая дешевая рыба — свежезамороженная скумбрия. Готовлю ее часто: то мариную на закуску, то запекаю на основное. Чтобы приготовить скумбрию вкусно, не нужно быть подмастерьем у шеф-повара. Достаточно знать азы кулинарии.

Лично я предпочитаю эту рыбу запекать с овощами. С большинством таких блюд реально справиться за полчаса. Сегодня я расскажу, как приготовить скумбрию не только быстро, но и вкусно и интересно. Рекомендую рецептики сохранить!

Скумбрия в банке

Вам понадобится

1 скумбрия

0,5 ч. л. лимонного перца

0,5 ч. л. сушеного базилика

0,5 ч. л. соли

40 мл оливкового масла

100 г моркови

100 г лука

Приготовление

Первым делом замаринуйте рыбу. Для этого размороженную скумбрию нарежьте кусочками. Их переместите в миску и залейте оливковым маслом. Добавьте специи с солью и перемешайте. Маринуйте скумбрию 30 минут. Тем временем очистите овощи. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте тонкими полукольцами. По истечению времени сложите продукты в банку. Первым слоем уложите часть моркови. На нее — немного лука, а сверху — пару кусочков скумбрии. Повторяйте слои, пока продукты не кончатся. Для приготовления подойдет литровая банка. Горлышко банки закройте фольгой. Сверху сделайте с десяток проколов. Готовьте скумбрию с овощами в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Подавайте к столу горячей.

«Конфеты» из скумбрии

Вам понадобится

2 скумбрии

1 луковица

1 морковь

1 болгарский перец

0,5 лимона

1 ч. л. тимьяна

Оливковое масло по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Соль по вкусу

Приготовление

Овощи очистите от семян и кожуры. Лук и сладкий перец нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их на разогретом масле до мягкости. Скумбрии разделайте на филе, удалите им кости. Выложите филе кожей вниз. Полейте мясо лимонным соком и посыпьте тимьяном. С более широкой стороны филе выложите 1 ст. л. овощей. Заверните филе в рулет. Его в свою очередь замотайте в лист пергамента, как конфету в обертку. Поместите изделия в форму для запекания. Готовьте скумбрию в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Затем аккуратно размотайте и удалите пергамент. Горячую рыбу с овощной начинкой подавайте к столу.

Скумбрия в лаваше

Вам понадобится

2 скумбрии

100 г моркови

2 луковицы

250 г сметаны

1 ст. л. дижонской горчицы

0,5 ч. л. черного перца молотого

0,5 ч. л. соли

2 лаваша

40 г сливочного масла

Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Очистите овощи и нарежьте их мелкими кубиками. Обжарьте 1 лук с морковью на разогретом растительном масле до мягкости. Скумбрию разделайте на филе. Каждое разделите на двое. Сметану смешайте со второй луковицей, нарезанной кубиками. Туда же отправьте горчицу и соль с перцем. Тщательно перемешайте. Лаваш нарежьте квадратами. Смажьте квадраты лаваша в центре сливочным маслом. Далее выложите по 2 ст. л. зажарки на каждый лаваш. На овощи поместите скумбрию. Ее перемажьте сметанным соусом. Сформируйте конвертики, переместите их в форму для запекания. Сверху промажьте заготовки остатками сметанного соуса. Готовьте скумбрию в лаваше в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Как видите, существует масса достойных вариантов приготовить скумбрию в домашних условиях. Многие из них достаточно простые и быстрые, как раз для ежедневной готовки. А вы умеете делать дешевую замороженную рыбу вкусной? По какому рецепту готовите ее вы?