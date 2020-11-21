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Палачинке

Палачинке
Палачинке — это сербский вариант вкусных блинчиков с начинкой из шоколадной пасты и измельченного печенья, которое придает необычный хруст. Готовятся они просто и быстро, а удовольствия получите море! 
Несмотря на то, что блинчики получаются очень тоненькими, они не рвутся. Тесто готовится без разрыхлителя, что не мешает быть им очень нежными. Вместо шоколадной пасты можно растопить молочный шоколад.

Ингредиенты:

  • Молоко  — 125 Миллилитров
  • Вода  — 25 Миллилитров
  • Мука пшеничная  — 4 Ст. ложки
  • Яйцо  — 2 Штуки
  • Соль  — 1/2 Чайных ложки
  • Масло растительное  — По вкусу
  • Шоколадная паста  — 75 Грамм
  • Печенье  — 25 Грамм
Количество порций: 4

Как приготовить "Палачинке"

Палачинке - фото шаг 1
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления палачинке. Печенье измельчите любым удобным способом.
Палачинке - фото шаг 2
В миску налейте молоко и вбейте в него яйца.
Палачинке - фото шаг 3
Добавьте в молоко соль.
Палачинке - фото шаг 4
Влейте в миску воду.
Палачинке - фото шаг 5
Добавьте муку и все тщательно перемешайте до однородного теста. Дайте постоять 5 минут.
Палачинке - фото шаг 6
Сковороду смажьте растительным маслом и поставьте на огонь ниже среднего, разогрейте. Налейте на сковороду часть теста и испеките тонкий блинчик по 1-2 минуты с каждой стороны.
Палачинке - фото шаг 7
Снимите блин со сковороды и переложите на тарелку.
Смажьте половину блина шоколадной массой.
Палачинке - фото шаг 8
Посыпьте шоколадную сторону крошкой из печенья.
Палачинке - фото шаг 9
Сложите блин пополам.
Палачинке - фото шаг 10
И сверните в трубочку.
Палачинке - фото шаг 11
Испеките и сверните так все блинчики.
Палачинке - фото шаг 12
Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!
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