Ингредиенты: Молоко — 125 Миллилитров

Вода — 25 Миллилитров

Мука пшеничная — 4 Ст. ложки

Яйцо — 2 Штуки

Соль — 1/2 Чайных ложки

Масло растительное — По вкусу

Шоколадная паста — 75 Грамм

Печенье — 25 Грамм Количество порций: 4 Количество порций: 4

Как приготовить "Палачинке"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления палачинке. Печенье измельчите любым удобным способом. В миску налейте молоко и вбейте в него яйца. Добавьте в молоко соль. Влейте в миску воду. Добавьте муку и все тщательно перемешайте до однородного теста. Дайте постоять 5 минут. Сковороду смажьте растительным маслом и поставьте на огонь ниже среднего, разогрейте. Налейте на сковороду часть теста и испеките тонкий блинчик по 1-2 минуты с каждой стороны. Смажьте половину блина шоколадной массой. Снимите блин со сковороды и переложите на тарелку.Смажьте половину блина шоколадной массой. Посыпьте шоколадную сторону крошкой из печенья. Сложите блин пополам. И сверните в трубочку. Испеките и сверните так все блинчики. Сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!

Палачинке — это сербский вариант вкусных блинчиков с начинкой из шоколадной пасты и измельченного печенья, которое придает необычный хруст. Готовятся они просто и быстро, а удовольствия получите море!Несмотря на то, что блинчики получаются очень тоненькими, они не рвутся. Тесто готовится без разрыхлителя, что не мешает быть им очень нежными. Вместо шоколадной пасты можно растопить молочный шоколад.