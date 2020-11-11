Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

Такое приготовление цветной капусты — это не только очень просто, но ещё и по-настоящему вкусно. В таком виде цветную капусту будут есть даже те, кто её на дух не переносит! Натрите цветную капусту и приготовьте вкусное блюдо, которое удивит родных.

Ингредиенты для запеканки:

кочан цветной капусты;

2 ст. л. уксуса;

пучок кинзы;

1/2 красного и зеленого болгарского перца;

соль и специи (чёрный перец, тмин, куркума, сухой чеснок);

2 ст. л. оливкового масла;

3 яйца;

2 ст. л. муки;

8 г разрыхлителя;

сыр моцарелла (или любой другой, по желанию);

любимый соус или кетчуп (по желанию).

Приступаем к приготовлению:

Разделите цветную капусту на соцветия. Положите в глубокую миску с водой, добавьте уксус и оставьте на 10 минут.

Тщательно промойте под проточной водой. Теперь натрите цветную капусту на мелкой тёрке.

Добавьте нарезанный болгарский перец, кинзу, оливковое масло, все специи и соль, перемешайте.

Всыпьте муку и разрыхлитель. Влейте взбитые вилкой яйца, перемешайте до однородной массы.

В форму, смазанную маслом, переложите смесь и выпекайте при 250 градусах 25 минут.

Выньте запеканку из духовки. По желанию можно посыпать сыром и добавить больше свежей зелени.

Вкусно подавать с любым острым соусом.

Приятного аппетита!

Подробнее о том, как приготовить запеканку из цветной капусты, смотрите в видео ниже: