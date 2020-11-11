Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

Такое приготовление цветной капусты — это не только очень просто, но ещё и по-настоящему вкусно. В таком виде цветную капусту будут есть даже те, кто её на дух не переносит! Натрите цветную капусту и приготовьте вкусное блюдо, которое удивит родных.
Ингредиенты для запеканки:
- кочан цветной капусты;
- 2 ст. л. уксуса;
- пучок кинзы;
- 1/2 красного и зеленого болгарского перца;
- соль и специи (чёрный перец, тмин, куркума, сухой чеснок);
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 3 яйца;
- 2 ст. л. муки;
- 8 г разрыхлителя;
- сыр моцарелла (или любой другой, по желанию);
- любимый соус или кетчуп (по желанию).
Приступаем к приготовлению:
Разделите цветную капусту на соцветия. Положите в глубокую миску с водой, добавьте уксус и оставьте на 10 минут.
Тщательно промойте под проточной водой. Теперь натрите цветную капусту на мелкой тёрке.
Добавьте нарезанный болгарский перец, кинзу, оливковое масло, все специи и соль, перемешайте.
Всыпьте муку и разрыхлитель. Влейте взбитые вилкой яйца, перемешайте до однородной массы.
В форму, смазанную маслом, переложите смесь и выпекайте при 250 градусах 25 минут.
Выньте запеканку из духовки. По желанию можно посыпать сыром и добавить больше свежей зелени.
Вкусно подавать с любым острым соусом.Приятного аппетита!
Подробнее о том, как приготовить запеканку из цветной капусты, смотрите в видео ниже:
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