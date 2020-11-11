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Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

Такое приготовление цветной капусты — это не только очень просто, но ещё и по-настоящему вкусно. В таком виде цветную капусту будут есть даже те, кто её на дух не переносит! Натрите цветную капусту и приготовьте вкусное блюдо, которое удивит родных.

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Ингредиенты для запеканки:

  • кочан цветной капусты;
  • 2 ст. л. уксуса;
  • пучок кинзы;
  • 1/2 красного и зеленого болгарского перца;
  • соль и специи (чёрный перец, тмин, куркума, сухой чеснок);
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 3 яйца;
  • 2 ст. л. муки;
  • 8 г разрыхлителя;
  • сыр моцарелла (или любой другой, по желанию);
  • любимый соус или кетчуп (по желанию).

Приступаем к приготовлению:

Разделите цветную капусту на соцветия. Положите в глубокую миску с водой, добавьте уксус и оставьте на 10 минут.

Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

Тщательно промойте под проточной водой. Теперь натрите цветную капусту на мелкой тёрке.

Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

Добавьте нарезанный болгарский перец, кинзу, оливковое масло, все специи и соль, перемешайте.

Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

Всыпьте муку и разрыхлитель. Влейте взбитые вилкой яйца, перемешайте до однородной массы.

Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

В форму, смазанную маслом, переложите смесь и выпекайте при 250 градусах 25 минут.

Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

Выньте запеканку из духовки. По желанию можно посыпать сыром и добавить больше свежей зелени.

Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

Вкусно подавать с любым острым соусом.

Приятного аппетита!

Натрите цветную капусту — этим блюдом вы удивите своих родных

Подробнее о том, как приготовить запеканку из цветной капусты, смотрите в видео ниже:

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запеканкиовощные блюда
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