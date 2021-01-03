15 рецептов вкусного ужина на скорую руку

Вам понадобится максимум 35 минут.
1. Жареный лосось с лимоном
Фото: Gaus Alex / Shutterstock
Время приготовления: 10 минут.
Ингредиенты
- 4 куска филе лосося;
- соль, молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- ¼ стакана белого вина;
- 1½ лимона;
- 2 зубчика чеснока;
- щепотка красного перца;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 лимон;
- 2 столовые ложки свежего укропа.
Приготовление
Поставьте на средний огонь большую сковороду, разогрейте масло и выложите филе кожей вверх. Приправьте солью и перцем. Обжаривайте до золотистого цвета, затем переверните.
Добавьте вино, сок 1 лимона, измельчённый чеснок и красный перец. Доведите до кипения, поливая филе полученным соусом.
Когда лосось потемнеет, выньте его. В сковороде растопите сливочное масло и влейте сок ½ лимона. Хорошенько перемешайте. Соус должен готовиться, пока не загустеет. Это займёт примерно 2 минуты.
Полейте рыбу соусом, украсьте блюдо укропом и ломтиками лимона.
2. Омлет с моцареллой
Фото: Irina Kononova / Shutterstock
Время приготовления: 10 минут.
Ингредиенты
- 350 г спелых помидоров разного цвета;
- 2 ложки оливкового масла;
- красный винный уксус, соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
- 15 г свежего базилика;
- ½–1 свежего красного перца чили;
- 100 г моцареллы;
- 4 крупных куриных яйца.
Приготовление
Нарежьте помидоры кружочками, заправьте их ¹⁄₂ столовой ложки оливкового масла, красным винным уксусом, солью и перцем.
Большую часть листьев базилика разотрите со щепоткой соли до состояния кашицы и смешайте с 1 столовой ложкой оливкового масла. Затем мелко нарежьте перец чили и моцареллу.
Разогрейте в большой сковороде ½ столовой ложки оливкового масла. Взбейте и влейте яйца, помешивайте их, но не доводите до готовности. Выложите сыр в центр сковороды, сбрызните всё смесью масла и базилика. Дайте блюду немного остыть.
Через минуту аккуратно сложите омлет пополам и разместите на помидорах. Разрежьте его по центру, вскрыв моцареллу. Добавьте перец чили и украсьте блюдо оставшимися листьями базилика.
3. Жареная скумбрия с томатным миксом и киноа
Фото: Oksana.Bondar/ Shutterstock
Время приготовления: 15 минут.
Ингредиенты
- 300 г киноа;
- соль — по вкусу;
- ½ лимона;
- 4 потрошёные скумбрии;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- 1 чайная ложка молотого кориандра;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 2 веточки свежего розмарина;
- 2 зубчика чеснока;
- 800 г помидоров разных цветов;
- 1 свежий красный перец чили;
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
- 2 столовые ложки обезжиренного йогурта;
- 2 чайные ложки (с горкой) тёртого хрена;
- пара веточек свежего базилика.
Приготовление
Вскипятите 2 стакана воды и бросьте в неё киноа. Добавьте щепотку соли и половинку лимона, накройте крышкой. Варите до готовности, время от времени помешивая.
Сделайте на каждой скумбрии поперечные надрезы с двух сторон, оставляя до кости примерно 2 см. Натрите солью, чёрным перцем и молотым кориандром.
Затем положите тушки в большую сковороду с 1 столовой ложкой нагретого на среднем огне оливкового масла. Посыпьте рыбу розмарином и измельчёнными зубчиками чеснока и обжаривайте с обеих сторон до появления золотистой корочки.
Нарежьте помидоры и выложите их на широкое блюдо. Сверху бросьте порезанный перец чили. Готовое киноа отожмите и добавьте в центр. Заправьте 2 столовыми ложками оливкового масла и 1 столовой ложкой бальзамического уксуса. Посолите и поперчите по вкусу.
Жареную скумбрию разместите поверх салата.
Смешайте йогурт и хрен и полейте этим соусом рыбу. Украсьте блюдо листьями базилика.
4. Томатный чизбургер
Фото: Lauren Miyashiro / Delish
Время приготовления: 20 минут.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 450 г говяжьего фарша;
- 1 столовая ложка кетчупа;
- 1 столовая ложка горчицы;
- соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
- 4 свежих помидора;
- ⅔ стакана тёртого чеддера;
- пучок салата-латука;
- 4 ломтика маринованного огурца;
- семена кунжута.
Приготовление
На среднем огне разогрейте масло, обжарьте на нём лук до мягкости. Выложите в сковороду рубленый чеснок и говяжий фарш. Дайте мясу подрумяниться и слейте жир. Добавьте кетчуп, горчицу, соль и перец.
Положите помидоры попкой вниз. Разделите каждый на шесть клиньев, не разрезая плод полностью. Осторожно расправьте дольки и начините сердцевину мясной смесью. Сверху бросьте сыр и измельчённый салат.
Украсьте ломтиками маринованного огурца и кунжутом.
5. Сырная сковорода тако
Фото: Pixel-Shot / Shutterstock
Время приготовления: 20 минут.
Ингредиенты
- 1 красный сладкий перец;
- 1 пучок зелёного лука;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка порошка чили;
- 1 столовая ложка молотого тмина;
- соль — по вкусу;
- 450 г говяжьего фарша;
- 450 г помидоров;
- 1 стакан консервированной или варёной фасоли;
- 1 столовая ложка острого соуса;
- 2 стакана измельчённого сыра чеддер;
- кукурузные чипсы — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте перец кусочками, измельчите ½ пучка зелёного лука. Поставьте большую сковороду на средний огонь и разогрейте в ней масло. Бросьте туда перец и лук и пассеруйте 5 минут.
Добавьте рубленый чеснок и обжаривайте ещё 1 минуту. Приправьте порошком чили, тмином и солью и хорошенько перемешайте. Положите фарш и готовьте 5 минут.
Бросьте в сковороду нарезанные кубиками помидоры и фасоль. Смешайте до однородной массы. Влейте острый соус и посыпьте чеддером. Накройте крышкой и тушите 2 минуты.
Перед подачей на стол украсьте оставшимся луком и кукурузными чипсами.
6. Яичные маффины с сыром
Фото: Iryna Pospikh / Shutterstock
Время приготовления: 25 минут.
Ингредиенты
- подсолнечное масло — для смазывания;
- 12 ломтиков ветчины или бекона;
- 1 стакан тёртого сыра чеддер;
- 12 больших яиц;
- соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
- 1 пучок свежей петрушки.
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте 12 формочек для кексов подсолнечным маслом. Выложите в каждую по одному ломтику ветчины или бекона в форме чашечки. Сверху посыпьте чеддером, разбейте яйцо, приправьте солью и перцем. Выпекайте блюдо до готовности 12–15 минут.
Перед подачей украсьте петрушкой.
7. Сливочный цыплёнок с лимоном
Фото: BBA Photography / Shutterstock
Время приготовления: 25 минут.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 4 филе куриных грудок;
- соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
- 2 столовые ложки куриного бульона;
- 1 маленькая луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки свежих листьев тимьяна;
- 4 красные картофелины;
- ¼ стакана лимонного сока;
- ¼ стакана густых сливок;
- 1 крупный лимон.
Приготовление
В большой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое и сливочное масло. Добавьте грудки, посолите и поперчите. Обжарьте мясо до насыщенного золотистого цвета по 7–8 минут с каждой стороны. После выложите курицу на тарелку.
Влейте в сковороду куриный бульон. Добавьте измельчённый лук, чеснок, тимьян и тушите 2 минуты. Если во время жарки к дну сковороды прилипли кусочки курицы, аккуратно отделите их деревянной лопаткой.
Положите нарезанную кружочками картошку, приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и тушите 8 минут. Влейте лимонный сок, сливки и нарезанный лимон. Хорошенько перемешайте содержимое и готовьте ещё 2 минуты.
Верните курицу на сковороду, залейте соусом. Тушите на медленном огне 3–5 минут. Перед подачей украсьте тимьяном.
8. Паста с креветками и зелёным горошком
Фото: ETHAN CALABRESE / Delish
Время приготовления: 25 минут.
Ингредиенты
- 350 г макарон пенне;
- 2 стакана листьев шпината;
- 1 стакан листьев свежего базилика;
- ⅓ стакана + 1 столовая ложка оливкового масла;
- ¼ стакана тёртого пармезана;
- ¼ стакана кедровых орехов или миндаля;
- 1 зубчик чеснока;
- соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;
- 450 г очищенных креветок;
- 1 стакан замороженного горошка;
- измельчённый красный перец чили — по желанию.
Приготовление
Отварите пасту до состояния альденте. Оставьте неполный стакан воды из-под макарон, остальную жидкость вылейте.
Приготовьте песто. С помощью блендера смешайте шпинат, базилик и ⅓ стакана оливкового масла до однородной массы. Добавьте кедровые орехи (или миндаль), пармезан и рубленый чеснок. Приправьте всё солью и перцем.
В сковороде на среднем огне нагрейте столовую ложку масла. Подрумяньте креветок в течение 3–4 минут. Положите макароны, горох и соус, как следует перемешайте. Влейте ¼ стакана воды, в которой варилась паста, и ещё немного потушите.
Перед подачей на стол посыпьте тёртым пармезаном и, если пожелаете, перцем чили.
9. Жаркое с пельменями
Фото: Darkwisper S / Shutterstock
Время приготовления: 25 минут.
Ингредиенты
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 300–400 г любых пельменей;
- 200 г соцветий брокколи;
- 2 сладких перца;
- 1 морковь;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 см корня имбиря;
- 1 чайная ложка кунжутного масла;
- 2 столовые ложки соуса шрирача;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 1 столовая ложка мёда;
- 1 столовая ложка рисового уксуса;
- 1 пучок зелёного лука;
- жареные семена кунжута.
Приготовление
В большой сковороде на среднем огне нагрейте столовую ложку растительного масла. Выложите пельмени в один слой. Обжарьте с двух сторон до золотисто-коричневой корочки.
Добавьте в сковороду воду, на ⅓ скрыв пельмени, и тушите под крышкой 5–8 минут.
Поставьте чистую сковороду на средний огонь и разогрейте в ней 1 столовую ложку растительного масла. Обжаривайте брокколи, кусочки сладкого перца и нарезанную соломкой морковь 8–10 минут до хрустящей корочки. Добавьте измельчённый чеснок и имбирь и готовьте ещё 1 минуту.
Влейте кунжутное масло, соусы шрирача и соевый, мёд и рисовый уксус. Доведите до кипения и дайте соусу немного загустеть. Добавьте пельмени и хорошенько перемешайте с овощами.
Перед подачей на стол украсьте блюдо зелёным луком и жареным кунжутом.
10. Сэндвичи с сыром и фаршем
Фото: page frederique / Shutterstock
Время приготовления: 30 минут.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 средняя луковица;
- 450 г говяжьего фарша;
- ½ стакана кетчупа;
- 2 зубчика чеснока;
- ⅓ стакана коричневого сахара;
- 2 столовые ложки горчицы;
- 1 столовая ложка порошка чили;
- соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
- 4 столовые ложки сливочного масла;
- 8 ломтиков сэндвичного хлеба;
- 2 стакана тёртого чеддера.
Приготовление
В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте говяжий фарш и подрумяньте его. Слейте жир.
Отправьте в сковороду кетчуп, измельчённый чеснок, коричневый сахар, горчицу и порошок чили. Посолите и поперчите по вкусу и тушите на медленном огне 5 минут. Готовую массу выложите на тарелку.
Смажьте каждый ломтик хлеба сливочным маслом с одной стороны. Первый положите на протёртую сковороду маслом вниз. Сверху распределите ложку фарша, чеддер и ещё один ломтик хлеба маслом вверх.
На среднем огне обжарьте сэндвич с двух сторон, пока хлеб не станет золотистым, а сыр не расплавится.
Проделайте то же с остальными ингредиентами. У вас получится четыре вкуснейших бутерброда.
11. Цыплёнок капрезе
Фото: Ezume Images / Shutterstock
Время приготовления: 30 минут.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 450 г филе куриных грудок;
- соль, чёрный молотый перец — по вкусу;
- ¼ бальзамического уксуса;
- 2 зубчика чеснока;
- 450 г томатов черри;
- 2 столовых ложки листьев свежего базилика;
- 4 ломтика моцареллы.
Приготовление
В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло. Приправьте курицу солью и перцем, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки и выложите на тарелку.
Добавьте в сковороду бальзамический уксус и рубленый чеснок, обжаривайте 1 минуту. Затем положите помидоры, посолите их и тушите на медленном огне 5–7 минут Перемешайте с базиликом.
Верните курицу в сковороду к томатам. Сверху поместите моцареллу и накройте крышкой, пока сыр не расплавится.
12. Пирог со шпинатом и сыром фета
Фото: Robyn Mackenzie / Shutterstock
Время приготовления: 30 минут.
Ингредиенты
- 100 г кедровых орехов;
- 1 лимон;
- немного оливкового масла;
- 5 больших яиц;
- 300 г феты;
- 50 г чеддера;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- 2 щепотки сушёной душицы;
- 1 чайная ложка сливочного масла;
- 400 г молодого шпината;
- 270 г теста фило;
- соль, молотый кайенский перец — по вкусу;
- 1 мускатный орех.
Приготовление
Обжарьте кедровые орехи на среднем огне до золотистого цвета — на это уйдёт 1–2 минуты. Мелко натрите лимонную цедру, сбрызните небольшим количеством масла, хорошенько перемешайте с орехами.
Разбейте яйца в большую миску, добавьте измельчённую фету и тёртый чеддер. Приправьте молотым перцем и душицей.
Сливочное и оливковое масло разогрейте в сковороде на среднем огне. Положите половину шпината и помешивайте, пока он не поникнет. Добавьте остатки зелени и повторите процесс.
На полуметровом отрезке смазанного оливковым маслом пергамента разложите с небольшим нахлёстом 4 пласта теста фило. Смажьте их небольшим количеством масла. Немного разомните и разровняйте так, чтобы они почти закрывали бумагу. Посыпьте солью, чёрным и кайенским перцем. Выложите таким образом 3 слоя.
Тушёный шпинат перемешайте с половиной тёртого мускатного ореха, яйцами и сыром.
Перенесите тесто с пергаментом на сковороду так, чтобы края свешивались. Равномерно влейте шпинатную смесь и прикройте её тестом.
В течение 2 минут поджарьте пирог снизу на среднем огне. Затем поставьте сковороду на верхнюю полку разогретой до 200 °С духовки. Подождите 18–20 минут, чтобы появилась хрустящая корочка.
13. Суп с беконом и цветной капустой
Фото: Melinda Fawver / Shutterstock
Время приготовления: 35 минут.
Ингредиенты
- 4 ломтика бекона;
- 1 средняя луковица;
- 2 средние моркови;
- 2 стебля сельдерея;
- соль, молотый чёрный перец — по вкусу;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки муки;
- 2 веточки тимьяна;
- 1 кочан цветной капусты;
- 1 литр овощного бульона;
- 1 стакан молока.
Приготовление
Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте в кастрюле до хрустящей корочки. Выложите его на тарелку.
В кастрюле оставьте 2 столовые ложки жира. Бросьте в него нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей. Приправьте солью и перцем и дождитесь, когда овощи станут мягкими. Добавьте измельчённый чеснок, а через 1 минуту насыпьте муку. Готовьте ещё 2 минуты.
Добавьте рубленый тимьян и разделённую на соцветия цветную капусту. Влейте бульон и молоко. Доведите до кипения и варите на слабом огне 15 минут, пока капуста не станет мягкой. Посолите и поперчите по вкусу.
Перед подачей добавьте в суп жареный бекон.
14. Паста примавера
Фото: Studio 1231 / Shutterstock
Время приготовления: 35 минут.
Ингредиенты
- 350 г капеллини или спагетти;
- оливковое масло;
- 2 стакана соцветий брокколи;
- 450 г жёлтых и красных помидоров черри;
- 250 г маленьких шампиньонов;
- 420 г консервированных артишоков;
- 2 чайные ложки чесночного порошка;
- соль, молотый чёрный перец — по вкусу;
- ¾ стакана тёртого пармезана;
- свежий базилик.
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 °C. Отварите пасту до состояния альденте. Воду из-под макарон перелейте в стакан.
Сбрызните противень оливковым маслом, выложите брокколи, помидоры, грибы. Артишоки достаньте из рассола, слегка просушите и добавьте к остальным ингредиентам.
Приправьте всё молотым чесноком, солью и перцем и отправьте в духовку на 15–20 минут. В середине приготовления содержимое противня надо будет перемешать.
Переложите овощи в кастрюлю с пастой, добавьте пармезан и ½ стакана воды из-под пасты. Поставьте на медленный огонь и энергично перемешивайте, пока не сформируется соус. При необходимости влейте ещё немного воды.
Подавайте с базиликом и тёртым пармезаном.
15. Свиные отбивные с чесноком, розмарином и брюссельской капустой
Фото: food-o-graphy / Shutterstock
Время приготовления: 35 минут.
Ингредиенты
- 450 г брюссельской капусты;
- немного оливкового масла;
- соль, чёрный перец — по вкусу;
- 4 свиные отбивные толщиной 2,5 см без костей;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 стакан куриного бульона;
- ¼ стакана сливок;
- 1 чайная ложка рубленого свежего розмарина;
- 3 столовые ложки сливочного масла.
Приготовление
Разогрейте духовку до 210 °C. Разрежьте брюссельскую капусту пополам и положите срезами на противень, смазанный оливковым маслом. Приправьте солью и чёрным перцем. Запекайте 25–30 минут.
На средний огонь поставьте чугунную сковороду, налейте 1 столовую ложку оливкового масла. Свиные отбивные промокните бумажным полотенцем, посолите и поперчите, обжарьте с каждой стороны по 2 минуты. Заверните каждый кусочек в фольгу и выложите на тарелку.
Обжарьте на сковороде рубленый чеснок, пока он не станет мягким. Приправьте 1 чайной ложкой соли и ½ чайной ложки чёрного перца. Добавьте бульон и сливки и готовьте на медленном огне 5–10 минут. Затем посыпьте розмарином и тушите ещё 1 минуту.
Выключите огонь и вмешайте в соус сливочное масло. Верните свиные отбивные на сковороду и полейте соусом. Держите их под крышкой, пока не прогреются.
Отбивные подавайте с капустой и соусом.
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