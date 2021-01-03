15 рецептов вкусного ужина на скорую руку

Вам понадобится максимум 35 минут.

1. Жареный лосось с лимоном

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Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты

4 куска филе лосося;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

2 столовые ложки оливкового масла;

¼ стакана белого вина;

1½ лимона;

2 зубчика чеснока;

щепотка красного перца;

2 столовые ложки сливочного масла;

1 лимон;

2 столовые ложки свежего укропа.

Приготовление

Поставьте на средний огонь большую сковороду, разогрейте масло и выложите филе кожей вверх. Приправьте солью и перцем. Обжаривайте до золотистого цвета, затем переверните.

Добавьте вино, сок 1 лимона, измельчённый чеснок и красный перец. Доведите до кипения, поливая филе полученным соусом.

Когда лосось потемнеет, выньте его. В сковороде растопите сливочное масло и влейте сок ½ лимона. Хорошенько перемешайте. Соус должен готовиться, пока не загустеет. Это займёт примерно 2 минуты.

Полейте рыбу соусом, украсьте блюдо укропом и ломтиками лимона.

2. Омлет с моцареллой

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Время приготовления: 10 минут.

Ингредиенты

350 г спелых помидоров разного цвета;

2 ложки оливкового масла;

красный винный уксус, соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

15 г свежего базилика;

½–1 свежего красного перца чили;

100 г моцареллы;

4 крупных куриных яйца.

Приготовление

Нарежьте помидоры кружочками, заправьте их ¹⁄₂ столовой ложки оливкового масла, красным винным уксусом, солью и перцем.

Большую часть листьев базилика разотрите со щепоткой соли до состояния кашицы и смешайте с 1 столовой ложкой оливкового масла. Затем мелко нарежьте перец чили и моцареллу.

Разогрейте в большой сковороде ½ столовой ложки оливкового масла. Взбейте и влейте яйца, помешивайте их, но не доводите до готовности. Выложите сыр в центр сковороды, сбрызните всё смесью масла и базилика. Дайте блюду немного остыть.

Через минуту аккуратно сложите омлет пополам и разместите на помидорах. Разрежьте его по центру, вскрыв моцареллу. Добавьте перец чили и украсьте блюдо оставшимися листьями базилика.

3. Жареная скумбрия с томатным миксом и киноа

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Время приготовления: 15 минут.

Ингредиенты

300 г киноа;

соль — по вкусу;

½ лимона;

4 потрошёные скумбрии;

чёрный молотый перец — по вкусу;

1 чайная ложка молотого кориандра;

3 столовые ложки оливкового масла;

2 веточки свежего розмарина;

2 зубчика чеснока;

800 г помидоров разных цветов;

1 свежий красный перец чили;

1 столовая ложка бальзамического уксуса;

2 столовые ложки обезжиренного йогурта;

2 чайные ложки (с горкой) тёртого хрена;

пара веточек свежего базилика.

Приготовление

Вскипятите 2 стакана воды и бросьте в неё киноа. Добавьте щепотку соли и половинку лимона, накройте крышкой. Варите до готовности, время от времени помешивая.

Сделайте на каждой скумбрии поперечные надрезы с двух сторон, оставляя до кости примерно 2 см. Натрите солью, чёрным перцем и молотым кориандром.

Затем положите тушки в большую сковороду с 1 столовой ложкой нагретого на среднем огне оливкового масла. Посыпьте рыбу розмарином и измельчёнными зубчиками чеснока и обжаривайте с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Нарежьте помидоры и выложите их на широкое блюдо. Сверху бросьте порезанный перец чили. Готовое киноа отожмите и добавьте в центр. Заправьте 2 столовыми ложками оливкового масла и 1 столовой ложкой бальзамического уксуса. Посолите и поперчите по вкусу.

Жареную скумбрию разместите поверх салата.

Смешайте йогурт и хрен и полейте этим соусом рыбу. Украсьте блюдо листьями базилика.

4. Томатный чизбургер

Фото: Lauren Miyashiro / Delish

Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

450 г говяжьего фарша;

1 столовая ложка кетчупа;

1 столовая ложка горчицы;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

4 свежих помидора;

⅔ стакана тёртого чеддера;

пучок салата-латука;

4 ломтика маринованного огурца;

семена кунжута.

Приготовление

На среднем огне разогрейте масло, обжарьте на нём лук до мягкости. Выложите в сковороду рубленый чеснок и говяжий фарш. Дайте мясу подрумяниться и слейте жир. Добавьте кетчуп, горчицу, соль и перец.

Положите помидоры попкой вниз. Разделите каждый на шесть клиньев, не разрезая плод полностью. Осторожно расправьте дольки и начините сердцевину мясной смесью. Сверху бросьте сыр и измельчённый салат.

Украсьте ломтиками маринованного огурца и кунжутом.

5. Сырная сковорода тако

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock

Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты

1 красный сладкий перец;

1 пучок зелёного лука;

1 столовая ложка растительного масла;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка порошка чили;

1 столовая ложка молотого тмина;

соль — по вкусу;

450 г говяжьего фарша;

450 г помидоров;

1 стакан консервированной или варёной фасоли;

1 столовая ложка острого соуса;

2 стакана измельчённого сыра чеддер;

кукурузные чипсы — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте перец кусочками, измельчите ½ пучка зелёного лука. Поставьте большую сковороду на средний огонь и разогрейте в ней масло. Бросьте туда перец и лук и пассеруйте 5 минут.

Добавьте рубленый чеснок и обжаривайте ещё 1 минуту. Приправьте порошком чили, тмином и солью и хорошенько перемешайте. Положите фарш и готовьте 5 минут.

Бросьте в сковороду нарезанные кубиками помидоры и фасоль. Смешайте до однородной массы. Влейте острый соус и посыпьте чеддером. Накройте крышкой и тушите 2 минуты.

Перед подачей на стол украсьте оставшимся луком и кукурузными чипсами.

6. Яичные маффины с сыром

Фото: Iryna Pospikh / Shutterstock

Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты

подсолнечное масло — для смазывания;

12 ломтиков ветчины или бекона;

1 стакан тёртого сыра чеддер;

12 больших яиц;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

1 пучок свежей петрушки.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте 12 формочек для кексов подсолнечным маслом. Выложите в каждую по одному ломтику ветчины или бекона в форме чашечки. Сверху посыпьте чеддером, разбейте яйцо, приправьте солью и перцем. Выпекайте блюдо до готовности 12–15 минут.

Перед подачей украсьте петрушкой.

7. Сливочный цыплёнок с лимоном

Фото: BBA Photography / Shutterstock

Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла;

1 столовая ложка сливочного масла;

4 филе куриных грудок;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

2 столовые ложки куриного бульона;

1 маленькая луковица;

3 зубчика чеснока;

2 столовые ложки свежих листьев тимьяна;

4 красные картофелины;

¼ стакана лимонного сока;

¼ стакана густых сливок;

1 крупный лимон.

Приготовление

В большой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое и сливочное масло. Добавьте грудки, посолите и поперчите. Обжарьте мясо до насыщенного золотистого цвета по 7–8 минут с каждой стороны. После выложите курицу на тарелку.

Влейте в сковороду куриный бульон. Добавьте измельчённый лук, чеснок, тимьян и тушите 2 минуты. Если во время жарки к дну сковороды прилипли кусочки курицы, аккуратно отделите их деревянной лопаткой.

Положите нарезанную кружочками картошку, приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и тушите 8 минут. Влейте лимонный сок, сливки и нарезанный лимон. Хорошенько перемешайте содержимое и готовьте ещё 2 минуты.

Верните курицу на сковороду, залейте соусом. Тушите на медленном огне 3–5 минут. Перед подачей украсьте тимьяном.

8. Паста с креветками и зелёным горошком

Фото: ETHAN CALABRESE / Delish

Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты

350 г макарон пенне;

2 стакана листьев шпината;

1 стакан листьев свежего базилика;

⅓ стакана + 1 столовая ложка оливкового масла;

¼ стакана тёртого пармезана;

¼ стакана кедровых орехов или миндаля;

1 зубчик чеснока;

соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

450 г очищенных креветок;

1 стакан замороженного горошка;

измельчённый красный перец чили — по желанию.

Приготовление

Отварите пасту до состояния альденте. Оставьте неполный стакан воды из-под макарон, остальную жидкость вылейте.

Приготовьте песто. С помощью блендера смешайте шпинат, базилик и ⅓ стакана оливкового масла до однородной массы. Добавьте кедровые орехи (или миндаль), пармезан и рубленый чеснок. Приправьте всё солью и перцем.

В сковороде на среднем огне нагрейте столовую ложку масла. Подрумяньте креветок в течение 3–4 минут. Положите макароны, горох и соус, как следует перемешайте. Влейте ¼ стакана воды, в которой варилась паста, и ещё немного потушите.

Перед подачей на стол посыпьте тёртым пармезаном и, если пожелаете, перцем чили.

9. Жаркое с пельменями

Фото: Darkwisper S / Shutterstock

Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты

2 столовые ложки растительного масла;

300–400 г любых пельменей;

200 г соцветий брокколи;

2 сладких перца;

1 морковь;

2 зубчика чеснока;

1 см корня имбиря;

1 чайная ложка кунжутного масла;

2 столовые ложки соуса шрирача;

2 столовые ложки соевого соуса;

1 столовая ложка мёда;

1 столовая ложка рисового уксуса;

1 пучок зелёного лука;

жареные семена кунжута.

Приготовление

В большой сковороде на среднем огне нагрейте столовую ложку растительного масла. Выложите пельмени в один слой. Обжарьте с двух сторон до золотисто-коричневой корочки.

Добавьте в сковороду воду, на ⅓ скрыв пельмени, и тушите под крышкой 5–8 минут.

Поставьте чистую сковороду на средний огонь и разогрейте в ней 1 столовую ложку растительного масла. Обжаривайте брокколи, кусочки сладкого перца и нарезанную соломкой морковь 8–10 минут до хрустящей корочки. Добавьте измельчённый чеснок и имбирь и готовьте ещё 1 минуту.

Влейте кунжутное масло, соусы шрирача и соевый, мёд и рисовый уксус. Доведите до кипения и дайте соусу немного загустеть. Добавьте пельмени и хорошенько перемешайте с овощами.

Перед подачей на стол украсьте блюдо зелёным луком и жареным кунжутом.

10. Сэндвичи с сыром и фаршем

Фото: page frederique / Shutterstock

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла;

1 средняя луковица;

450 г говяжьего фарша;

½ стакана кетчупа;

2 зубчика чеснока;

⅓ стакана коричневого сахара;

2 столовые ложки горчицы;

1 столовая ложка порошка чили;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

4 столовые ложки сливочного масла;

8 ломтиков сэндвичного хлеба;

2 стакана тёртого чеддера.

Приготовление

В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне. Обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте говяжий фарш и подрумяньте его. Слейте жир.

Отправьте в сковороду кетчуп, измельчённый чеснок, коричневый сахар, горчицу и порошок чили. Посолите и поперчите по вкусу и тушите на медленном огне 5 минут. Готовую массу выложите на тарелку.

Смажьте каждый ломтик хлеба сливочным маслом с одной стороны. Первый положите на протёртую сковороду маслом вниз. Сверху распределите ложку фарша, чеддер и ещё один ломтик хлеба маслом вверх.

На среднем огне обжарьте сэндвич с двух сторон, пока хлеб не станет золотистым, а сыр не расплавится.

Проделайте то же с остальными ингредиентами. У вас получится четыре вкуснейших бутерброда.

11. Цыплёнок капрезе

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Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла;

450 г филе куриных грудок;

соль, чёрный молотый перец — по вкусу;

¼ бальзамического уксуса;

2 зубчика чеснока;

450 г томатов черри;

2 столовых ложки листьев свежего базилика;

4 ломтика моцареллы.

Приготовление

В большой сковороде на среднем огне разогрейте масло. Приправьте курицу солью и перцем, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки и выложите на тарелку.

Добавьте в сковороду бальзамический уксус и рубленый чеснок, обжаривайте 1 минуту. Затем положите помидоры, посолите их и тушите на медленном огне 5–7 минут Перемешайте с базиликом.

Верните курицу в сковороду к томатам. Сверху поместите моцареллу и накройте крышкой, пока сыр не расплавится.

12. Пирог со шпинатом и сыром фета

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Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты

100 г кедровых орехов;

1 лимон;

немного оливкового масла;

5 больших яиц;

300 г феты;

50 г чеддера;

чёрный молотый перец — по вкусу;

2 щепотки сушёной душицы;

1 чайная ложка сливочного масла;

400 г молодого шпината;

270 г теста фило;

соль, молотый кайенский перец — по вкусу;

1 мускатный орех.

Приготовление

Обжарьте кедровые орехи на среднем огне до золотистого цвета — на это уйдёт 1–2 минуты. Мелко натрите лимонную цедру, сбрызните небольшим количеством масла, хорошенько перемешайте с орехами.

Разбейте яйца в большую миску, добавьте измельчённую фету и тёртый чеддер. Приправьте молотым перцем и душицей.

Сливочное и оливковое масло разогрейте в сковороде на среднем огне. Положите половину шпината и помешивайте, пока он не поникнет. Добавьте остатки зелени и повторите процесс.

На полуметровом отрезке смазанного оливковым маслом пергамента разложите с небольшим нахлёстом 4 пласта теста фило. Смажьте их небольшим количеством масла. Немного разомните и разровняйте так, чтобы они почти закрывали бумагу. Посыпьте солью, чёрным и кайенским перцем. Выложите таким образом 3 слоя.

Тушёный шпинат перемешайте с половиной тёртого мускатного ореха, яйцами и сыром.

Перенесите тесто с пергаментом на сковороду так, чтобы края свешивались. Равномерно влейте шпинатную смесь и прикройте её тестом.

В течение 2 минут поджарьте пирог снизу на среднем огне. Затем поставьте сковороду на верхнюю полку разогретой до 200 °С духовки. Подождите 18–20 минут, чтобы появилась хрустящая корочка.

13. Суп с беконом и цветной капустой

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Время приготовления: 35 минут.

Ингредиенты

4 ломтика бекона;

1 средняя луковица;

2 средние моркови;

2 стебля сельдерея;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки муки;

2 веточки тимьяна;

1 кочан цветной капусты;

1 литр овощного бульона;

1 стакан молока.

Приготовление

Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте в кастрюле до хрустящей корочки. Выложите его на тарелку.

В кастрюле оставьте 2 столовые ложки жира. Бросьте в него нарезанные кубиками лук, морковь и сельдерей. Приправьте солью и перцем и дождитесь, когда овощи станут мягкими. Добавьте измельчённый чеснок, а через 1 минуту насыпьте муку. Готовьте ещё 2 минуты.

Добавьте рубленый тимьян и разделённую на соцветия цветную капусту. Влейте бульон и молоко. Доведите до кипения и варите на слабом огне 15 минут, пока капуста не станет мягкой. Посолите и поперчите по вкусу.

Перед подачей добавьте в суп жареный бекон.

14. Паста примавера

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Время приготовления: 35 минут.

Ингредиенты

350 г капеллини или спагетти;

оливковое масло;

2 стакана соцветий брокколи;

450 г жёлтых и красных помидоров черри;

250 г маленьких шампиньонов;

420 г консервированных артишоков;

2 чайные ложки чесночного порошка;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

¾ стакана тёртого пармезана;

свежий базилик.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C. Отварите пасту до состояния альденте. Воду из-под макарон перелейте в стакан.

Сбрызните противень оливковым маслом, выложите брокколи, помидоры, грибы. Артишоки достаньте из рассола, слегка просушите и добавьте к остальным ингредиентам.

Приправьте всё молотым чесноком, солью и перцем и отправьте в духовку на 15–20 минут. В середине приготовления содержимое противня надо будет перемешать.

Переложите овощи в кастрюлю с пастой, добавьте пармезан и ½ стакана воды из-под пасты. Поставьте на медленный огонь и энергично перемешивайте, пока не сформируется соус. При необходимости влейте ещё немного воды.

Подавайте с базиликом и тёртым пармезаном.

15. Свиные отбивные с чесноком, розмарином и брюссельской капустой

Фото: food-o-graphy / Shutterstock

Время приготовления: 35 минут.

Ингредиенты

450 г брюссельской капусты;

немного оливкового масла;

соль, чёрный перец — по вкусу;

4 свиные отбивные толщиной 2,5 см без костей;

4 зубчика чеснока;

1 стакан куриного бульона;

¼ стакана сливок;

1 чайная ложка рубленого свежего розмарина;

3 столовые ложки сливочного масла.

Приготовление

Разогрейте духовку до 210 °C. Разрежьте брюссельскую капусту пополам и положите срезами на противень, смазанный оливковым маслом. Приправьте солью и чёрным перцем. Запекайте 25–30 минут.

На средний огонь поставьте чугунную сковороду, налейте 1 столовую ложку оливкового масла. Свиные отбивные промокните бумажным полотенцем, посолите и поперчите, обжарьте с каждой стороны по 2 минуты. Заверните каждый кусочек в фольгу и выложите на тарелку.

Обжарьте на сковороде рубленый чеснок, пока он не станет мягким. Приправьте 1 чайной ложкой соли и ½ чайной ложки чёрного перца. Добавьте бульон и сливки и готовьте на медленном огне 5–10 минут. Затем посыпьте розмарином и тушите ещё 1 минуту.

Выключите огонь и вмешайте в соус сливочное масло. Верните свиные отбивные на сковороду и полейте соусом. Держите их под крышкой, пока не прогреются.

Отбивные подавайте с капустой и соусом.