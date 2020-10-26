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Торт "Мечта холостяка"

Торт "Мечта холостяка"СОСТАВ
200~300г шоколада
кисло-сладкий джем (клюквенный, сливовый, вишневый)
1 ст ложка какао
2 лесных орешка или изюминки или конфетки М&М
2 дольки белого шоколада

ПЕСОЧНОЕ ТЕСТО
1 яйцо
2 желтка
2/3 стакана сахарной пудры
1,5~2 стакана муки
150г сливочного масла

БЕЗЕ
2 белка
2/3 стакана сахара

БЫСТРЫЙ БИСКВИТ
2 яйца
0,5 стакана сахара
2 ст ложки какао
1 ч ложка разрыхлителя
1 стакан муки
6~8 ст ложек сметаны

КРЕМ
1 банка сгущенного молока
200~250г сливочного масла

Сделать песочное тесто: размягченное масло растереть с мукой и сахарной пудрой. Вмешать яйцо и желтки. При необходимости добавить муку или холодную воду. Полукруглую термостойкую форму слегка смазать изнутри растительным маслом и обсыпать мукой. Половину теста равномерно распределить по внутренней стороне формы.

Торт "Мечта холостяка"

Поверх теста положить фольгу и насыпать фасоль (или бобы, или горох). Выпекать при t=200°С 20~30 минут, затем фольгу с фасолью вынуть и допечь тесто. Вынуть из духовки и остудить, не вынимая из формы. Затем выпечь вторую полусферу.

Приготовить бисквит - взбить миксером все составляющие, тесто вылить на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекать до готовности. Остудить.

Из готового пласта вырезать низ торта - в виде восьмерки.

Диаметр кругов должен быть равен диаметру полусфер, а сами окружности должны не соприкосаться друг с другом, а иметь довольно большую общую часть. Промазать сверху толстым слоем джема и оставить пропитываться. Оставшийся бисквит порезать маленькими кубиками.

Белки взбить с сахаром и выпечь маленькие (d=4~5 см) безе.

Размягченное масло взбить со сгущенным молоком. Крем разделить на 2 части - для двух тортов.

Собрать два торта.

Первую песочную полусферу положить в форму, иначе при заполнении она может сломаться. Промазать полусферу изнутри кремом. Выложить слой безе, затем тонкий слой крема. Кубики бисквита смешать с оставшимся кремом и выложить поверх безе.

Торт "Мечта холостяка"

Поставить форму с тортом в морозильник на 30~40 минут. Подмороженную полусферу вынуть из морозильника. Достать из формы и немного срезать боковую часть - это будет место соединения двух полусфер. Положить на бисквитную основу.

Торт "Мечта холостяка"

Также сделать второй тортик.
Шоколад растопить на водяной бане, вылить сверху на торт и разровнять.

Шоколад нужно растапливать и наносить на торт частями - в два-три этапа. При растапливании шоколада ни в коем случае нельзя допускать попадания в него воды, а уж тем более доливать ее - шоколад свернется. Если шоколад не растопился, а превратился в жесткий ком, реанимировать его уже нельзя. Тогда его можно использовать, например, в шоколадном торте. Если шоколад упорно не хочет растапливаться, можно приготовить шоколадную глазурь, с ней работать гораздо легче. Если шоколад, вылитый на торт, плохо разравнивается, то можно его подправить рукой, смоченной горячей водой.

На каждую полусферу положить по орешку, слегка вдавив его в шоколад. В листе бумаги вырезать круг. Трафарет положить по очереди на каждую полусферу и присыпать какао (обязательно через мелкое ситечко). При желании торт можно украсить белым шоколадом - свернуть из бумаги для выпечки кулечек, закрепить скотчем. Положить 2 дольки белого шоколада и растопить в микроволновке (2~3 минуты). У кулечка немного срезать кончик и выдавить шоколад на торт, образуя нужный рисунок.

Торт "Мечта холостяка"

Этот вариант приготовления торта очень долгий. В этом торте главное - не начинка, а получившийся вид. Поэтому торт можно сделать из любых продуктов.

Легче всего торт сделать из бисквитных кубиков - кубики смешать с кремом, положить в форму, заморозить, вынуть из формы - полусфера готова. Так же можно поступить и с безе.

Или можно сделать торт из размолотого печенья, смешанного с вареной сгущенкой и маслом.

В этих случаях есть одна хитрость - такой торт нельзя покрыть шоколадом. Горячий шоколад будет растапливать масло и вместе с ним съезжать вниз. Такие торты нужно просто гладенько покрыть сверху кремом.

Еще вариант - с желе. Начинающее загустевать желе налить в форму тонким слоем и поворачивать форму так, чтобы желе равномерно распределилось по стенкам. Поставить в холодильник. Когда желе застынет, нанести таким же образом еще несколько слоев. И опять же заполнить чем-нибудь получившиеся желейные полусферы. Например, взбитыми сливками с желатином, или фруктами (залить их желе). Если желе для полусфер сделать молочным, в итоге получится весьма приближенный к натуре тортик.

Еще вариации на тему...

Торт "Мечта холостяка"

Торт "Мечта холостяка"

Торт "Мечта холостяка"

Торт "Мечта холостяка"

Торт "Мечта холостяка"

Торт "Мечта холостяка"

Торт "Мечта холостяка"

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