БУДЕТ ВКУСНО!

129 666 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    а почему в ингредиентах нет пшеницы?Оригинально и вку...
  • Игорь
    Мокрая , мягкая шкура , ужасно.Курица в помидора...
  • Vera Dobryagina
    Да, хорошие рецепты, но я не люблю огурцы тереть на тёрке - огурчик хочется красивым в рот положить, аккуратным кубик...Как приготовить р...

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Очень вкусная курочка получается, нежная и мягкая + бесподобный соус. Подавать желательно вместе с лавашом, чтобы макать его в подливу. Я готовлю с любыми частями курицы, но больше всего нравится с бедрами или окорочками. Очень простой и доступный рецепт, а готовится элементарно. Попробуйте и вы!

Ингредиенты:

  • любые части курицы (голени, бедра и т.д.) – 1 кг
  • помидоры (спелые) – 3 шт.
  • лук – 1-2 головки
  • сливочное масло – 1,5 ст.л.
  • аджика – 1 ч.л.
  • чеснок, свежая зелень – по вкусу
  • мука – для панировки
  • соль, специи и приправы (черный и красный перец, кориандр, лавровый лист, паприка)
  • растительное масло

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Рецепт приготовления курицы по-абхазски:

Курицу обваливаем в муке со всех сторон. На сковороде разогреваем сливочное и немного растительного масла. Выкладываем кусочки курицы. Обжариваем на умеренном огне до зарумянивания.

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Затем переворачиваем курицу на другую сторону и добавляем лук, нарезанный небольшими кусочками.

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Потом добавляем в сковородку помидоры, нарезанные дольками.

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Кладем аджику, соль и специи.

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Перемешиваем и готовим на небольшом огне под крышкой минут 15-20.

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

В конце добавляем рубленый чеснок и свежую зелень. Перемешиваем, накрываем крышкой, снимаем с огня и даем настояться минут 10.

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Готово!

Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Приятного аппетита!

304

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюдакухни мираблюда из курицы
11
Обсудить

Картина дня

наверх