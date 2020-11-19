Курица в помидорах по-абхазски – очень вкусная (муж попросил найти рецепт после командировки на Кавказ)

Очень вкусная курочка получается, нежная и мягкая + бесподобный соус. Подавать желательно вместе с лавашом, чтобы макать его в подливу. Я готовлю с любыми частями курицы, но больше всего нравится с бедрами или окорочками. Очень простой и доступный рецепт, а готовится элементарно. Попробуйте и вы!
Ингредиенты:
- любые части курицы (голени, бедра и т.д.) – 1 кг
- помидоры (спелые) – 3 шт.
- лук – 1-2 головки
- сливочное масло – 1,5 ст.л.
- аджика – 1 ч.л.
- чеснок, свежая зелень – по вкусу
- мука – для панировки
- соль, специи и приправы (черный и красный перец, кориандр, лавровый лист, паприка)
- растительное масло
Рецепт приготовления курицы по-абхазски:
Курицу обваливаем в муке со всех сторон. На сковороде разогреваем сливочное и немного растительного масла. Выкладываем кусочки курицы. Обжариваем на умеренном огне до зарумянивания.
Затем переворачиваем курицу на другую сторону и добавляем лук, нарезанный небольшими кусочками.
Потом добавляем в сковородку помидоры, нарезанные дольками.
Кладем аджику, соль и специи.
Перемешиваем и готовим на небольшом огне под крышкой минут 15-20.
В конце добавляем рубленый чеснок и свежую зелень. Перемешиваем, накрываем крышкой, снимаем с огня и даем настояться минут 10.
Готово!
Приятного аппетита!
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