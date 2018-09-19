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Двойное творожное печенье

Двойное творожное печенье

Вкусное печенье.

Ингредиенты:

Тесто:
  • 200 г муки
  • 200 г творога
  • 100 г масла
  • 20 г сахарной пудры
  • 1 желток
  • 1 ч. л. сметаны
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • соль
Начинка:
  • 200 г творога
  • 50-80 г сахарной пудры
  • 30 г сметаны
  • 15 г муки
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 желток

Ингредиенты

Очень люблю творожное тесто в выпечке, оно такое вкусное всегда получается, чтобы из него не готовить, результат выпечки всегда разлетается мгновенно! 
Сегодня же я с новым рецептом по применению творожного теста, и кстати в этот раз из творога я сделала не только тесто, но и начинку! Получилось очень вкусно. На 30 печенек ушло аж 400 г творога, так что это хороший метод пристроить в выпечку полезный творог! 
Творог для рецепта должен быть не водянистый, это важно! Нужен хороший зернистый плотный творог, для теста мы применим его так как есть, а для начинки где нужна большая нежность мы его предварительно протрем. 
Я использовала 82% масло и зернистый творог жирностью 10%, и сметану жирностью 30%. Жирность молочных продуктов дает большую нежность и сочность структуре готовой выпечки. 
P. S. У меня получилось 30 штучек!

Приготовление:

Готовим тесто. 
Муку, разрыхлитель, сахарную пудру, соль положить в комбайн, слегка смешать ложкой. 
Добавить кусочки сливочного масла и раскрошенный кусочками творог.

Двойное творожное печенье — 1 шаг

Смешать в комбайне, чтобы получилась крошка. 
Добавить желток и сметану.

Двойное творожное печенье — 2 шаг

Замесить тесто, затем слепить тесто в шар. 
Положить в холодильник на 30-60 минут.

Двойное творожное печенье — 3 шаг

Готовим начинку. 
Творог протереть через сетчатый дуршлаг. 
Добавить сахарную пудру, сметану, муку, ванильный сахар и желток.

Двойное творожное печенье — 4 шаг

Тщательно перемешать. 
Начинка готова.

Двойное творожное печенье — 5 шаг

Формируем печенье. 
Тесто раскатать и нарезать квадратами с шириной 7 см. 
Лучше сначала раскатать половину, а вторую половину пока держать в холодильнике.

Двойное творожное печенье — 6 шаг

Исходный квадрат.

Двойное творожное печенье — 7 шаг

Уголки квадрата скатать в трубочку, как на фото.

Двойное творожное печенье — 8 шаг

Немного защипнуть края.

Двойное творожное печенье — 9 шаг

Полученные заготовки перекладывать на противень, застеленный пекарской бумагой. 
По желанию, в некоторые заготовки внутрь выложить изюм, ягодку, цукат и т. п. 
Заполнить печенье творожной начинкой.

Двойное творожное печенье — 10 шаг

Я выдавливала из кулинарного мешка, но можно и просто чайной ложкой разложить.

Двойное творожное печенье — 11 шаг

Посыпать заготовки чем-нибудь по желанию. У меня верхний ряд посыпан кокосовой стружкой, второй — семенами чиа, третий — миндальными пластинками, четвертый — без посыпок, пятый — корицей. 
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать примерно 10-20 минут.

Двойное творожное печенье — 12 шаг

Остудить. 
Печенье вкуснее всего в свежевыпеченном виде, сразу после остывания.

Двойное творожное печенье — 13 шаг

Двойное творожное печенье получается очень вкусное — нежное внутри, хрустящее снаружи! Печенье имеет обалденный сливочно-творожный аромат!

Двойное творожное печенье — 14 шаг

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