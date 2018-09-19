Двойное творожное печенье

Вкусное печенье.

Ингредиенты:

Тесто: 200 г муки

200 г творога

100 г масла

20 г сахарной пудры

1 желток

1 ч. л. сметаны

0,5 ч. л. разрыхлителя

соль Начинка: 200 г творога

50-80 г сахарной пудры

30 г сметаны

15 г муки

10 г ванильного сахара

1 желток

Очень люблю творожное тесто в выпечке, оно такое вкусное всегда получается, чтобы из него не готовить, результат выпечки всегда разлетается мгновенно!

Сегодня же я с новым рецептом по применению творожного теста, и кстати в этот раз из творога я сделала не только тесто, но и начинку! Получилось очень вкусно. На 30 печенек ушло аж 400 г творога, так что это хороший метод пристроить в выпечку полезный творог!

Творог для рецепта должен быть не водянистый, это важно! Нужен хороший зернистый плотный творог, для теста мы применим его так как есть, а для начинки где нужна большая нежность мы его предварительно протрем.

Я использовала 82% масло и зернистый творог жирностью 10%, и сметану жирностью 30%. Жирность молочных продуктов дает большую нежность и сочность структуре готовой выпечки.

P. S. У меня получилось 30 штучек!

Приготовление: