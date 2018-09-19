Двойное творожное печенье

Вкусное печенье.
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 200 г творога
- 100 г масла
- 20 г сахарной пудры
- 1 желток
- 1 ч. л. сметаны
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- соль
- 200 г творога
- 50-80 г сахарной пудры
- 30 г сметаны
- 15 г муки
- 10 г ванильного сахара
- 1 желток
Очень люблю творожное тесто в выпечке, оно такое вкусное всегда получается, чтобы из него не готовить, результат выпечки всегда разлетается мгновенно!
Сегодня же я с новым рецептом по применению творожного теста, и кстати в этот раз из творога я сделала не только тесто, но и начинку! Получилось очень вкусно. На 30 печенек ушло аж 400 г творога, так что это хороший метод пристроить в выпечку полезный творог!
Творог для рецепта должен быть не водянистый, это важно! Нужен хороший зернистый плотный творог, для теста мы применим его так как есть, а для начинки где нужна большая нежность мы его предварительно протрем.
Я использовала 82% масло и зернистый творог жирностью 10%, и сметану жирностью 30%. Жирность молочных продуктов дает большую нежность и сочность структуре готовой выпечки.
P. S. У меня получилось 30 штучек!
Приготовление:
Готовим тесто.
Муку, разрыхлитель, сахарную пудру, соль положить в комбайн, слегка смешать ложкой.
Добавить кусочки сливочного масла и раскрошенный кусочками творог.
Смешать в комбайне, чтобы получилась крошка.
Добавить желток и сметану.
Замесить тесто, затем слепить тесто в шар.
Положить в холодильник на 30-60 минут.
Готовим начинку.
Творог протереть через сетчатый дуршлаг.
Добавить сахарную пудру, сметану, муку, ванильный сахар и желток.
Тщательно перемешать.
Начинка готова.
Формируем печенье.
Тесто раскатать и нарезать квадратами с шириной 7 см.
Лучше сначала раскатать половину, а вторую половину пока держать в холодильнике.
Исходный квадрат.
Уголки квадрата скатать в трубочку, как на фото.
Немного защипнуть края.
Полученные заготовки перекладывать на противень, застеленный пекарской бумагой.
По желанию, в некоторые заготовки внутрь выложить изюм, ягодку, цукат и т. п.
Заполнить печенье творожной начинкой.
Я выдавливала из кулинарного мешка, но можно и просто чайной ложкой разложить.
Посыпать заготовки чем-нибудь по желанию. У меня верхний ряд посыпан кокосовой стружкой, второй — семенами чиа, третий — миндальными пластинками, четвертый — без посыпок, пятый — корицей.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать примерно 10-20 минут.
Остудить.
Печенье вкуснее всего в свежевыпеченном виде, сразу после остывания.
Двойное творожное печенье получается очень вкусное — нежное внутри, хрустящее снаружи! Печенье имеет обалденный сливочно-творожный аромат!
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