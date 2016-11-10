Когда овладеешь искусством приготовления настоящего ризотто, начинаешь готовить его все чаще, постоянно меняя дополнительные ингредиенты. В итальянской кухне можно найти тысячи разных рецептов и способов приготовления этого вкуснейшего блюда. Честно скажу, приготовить ризотто так, как его готовят в Италии не такое уж и простое дело, потому что нельзя отвлечься, ризотто требует неотрывного внимания к своей особе, но зато потом радует своим непередаваемым вкусом.
Я готовлю ризотто не слишком часто, но в запасе у меня масса рецептов, есть и особенно любимые, но довольно сложные, для начала поделюсь самым простым рецептом ризотто с травами и сыром.
Для его приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
300 гр. рис арборио или карнаролли
40 гр. масло оливковое
1 луковица шалот
1 веточка розмарина
50 гр. сухого белого вина или джина
50 гр. сливочного масла
700-800 мл. хорошего бульона (подойдет любой - говяжий, куриный, овощной)
2 ст. л. тертого сыра пармезан
2 ст. л. сыра фонтина порезанного кубиками
4 ст.л. свежей мелкопорезанной зелени (петрушка, базилик, тимьян, эстрагон)
Итак, приступаем к приготовлению ризотто с травами и сыром.
Для начала нужно сварить хороший бульон, как для супа. И нарезать все травы и натереть- порезать сыр, потому что в процессе это будет сделать некогда) И сразу положить на блюдце кусок сливочного масла, чтобы оно слегка подтаяло.
Приятного аппетита!
*******Немного мудрых изречений любимого классика Николая Васильевича Гоголя*******
Высказывания Николая Васильевича Гоголя
Ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу…
У меня никогда не было денег в то время, когда я об них думал. Деньги, как тень или красавица, бегут за нами только тогда, когда мы бежим от них. Кто слишком занят трудом своим, того не может смутить мысль о деньгах, хотя бы даже и на завтрашний день их у него недоставало.
Я знаю, что есть иные из нас, которые от души готовы посмеяться над кривым носом человека и не имеют духа посмеяться над кривою душою человека.
Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека.
Если за любовь предлагают дружбу, меняйтесь.
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