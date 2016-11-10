Когда овладеешь искусством приготовления настоящего ризотто, начинаешь готовить его все чаще, постоянно меняя дополнительные ингредиенты. В итальянской кухне можно найти тысячи разных рецептов и способов приготовления этого вкуснейшего блюда. Честно скажу, приготовить ризотто так, как его готовят в Италии не такое уж и простое дело, потому что нельзя отвлечься, ризотто требует неотрывного внимания к своей особе, но зато потом радует своим непередаваемым вкусом.

Я готовлю ризотто не слишком часто, но в запасе у меня масса рецептов, есть и особенно любимые, но довольно сложные, для начала поделюсь самым простым рецептом ризотто с травами и сыром.

Для его приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 гр. рис арборио или карнаролли

40 гр. масло оливковое

1 луковица шалот

1 веточка розмарина

50 гр. сухого белого вина или джина

50 гр. сливочного масла

700-800 мл. хорошего бульона (подойдет любой - говяжий, куриный, овощной)

2 ст. л. тертого сыра пармезан

2 ст. л. сыра фонтина порезанного кубиками

4 ст.л. свежей мелкопорезанной зелени (петрушка, базилик, тимьян, эстрагон)

Итак, приступаем к приготовлению ризотто с травами и сыром.

Для начала нужно сварить хороший бульон, как для супа. И нарезать все травы и натереть- порезать сыр, потому что в процессе это будет сделать некогда) И сразу положить на блюдце кусок сливочного масла, чтобы оно слегка подтаяло.

Далее, в большой сковороде разогреть оливковое масло и положить мелко порезанный лук шалот, слегка обжарить и затем выложить рис. А надо сказать, что хозяйки в Италии рис не моют, потому что закон обязывает производителя упаковывать готовый к употреблению продукт. Ну то есть понятно, что рис должен быть сухим. Его нужно обжарить вместе с луком, пару минут и затем влить вино и положить веточку розмарина, все вместе обжарить еще пару минут, пока вино не выпарится, и розмарин можно вынуть, кому не нравится сильный запах этой специи, остальные могут его оставить. И начать вливать по половнику бульон в рис, постоянно помешивая деревянной ложкой, как только жидкости становится слишком мало, доливать еще и постоянно помешивать. За две минуты до готовности, а обычно, если это рис карнароли, на его приготовление требуется в общей сложности 18 минут, я всегда на 14-й минуте добавляю к рису травы и от себя добавляю семена киноа или льна, просто потому что мне так нравится, но это совсем не обязательно. Консистенция итальянского ризотто должна быть… уж точно не сухой, но и не жидкой, рис должен сваливаться с ложки… в моем детстве мама готовила рисовую кашу, и мы называли ее «размазня», вот примерно такой консистенции и должно быть ризотто)) Вместе с травами нужно положить и сливочное масло, и уже в самом конце порезанный сыр фонтина, все хорошо перемешать и подавать, присыпав тертым пармезаном.Приятного аппетита!

*******Немного мудрых изречений любимого классика Николая Васильевича Гоголя*******



Высказывания Николая Васильевича Гоголя

Ничего не может быть приятнее, как жить в уединении, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу…

У меня никогда не было денег в то время, когда я об них думал. Деньги, как тень или красавица, бегут за нами только тогда, когда мы бежим от них. Кто слишком занят трудом своим, того не может смутить мысль о деньгах, хотя бы даже и на завтрашний день их у него недоставало.

Я знаю, что есть иные из нас, которые от души готовы посмеяться над кривым носом человека и не имеют духа посмеяться над кривою душою человека.

Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека.

Если за любовь предлагают дружбу, меняйтесь.

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