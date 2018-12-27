Салат с крабовыми палочками. 10 простых рецептов для любителей крабовых палочек

В преддверие праздников спешу поделиться с вами своими любимыми рецептами крабового салата. У нас все просто обожают этот продукт. Готовь хоть каждый день. Такие блюда очень яркие и красивые, чудесно смотрятся на праздничном столе. Плюс ко всему, невероятно сочные и вкусные. Предлагаю вам подборку самых вкусных рецептов, уверена, вы выберите то, что вам больше всего понравится. Удивляйте своих гостей и любимых интересными, оригинальными, яркими и вкусными блюдами в праздники.

Украсить блюда можно по своему вкусу используя те ингредиенты, из которых вы готовили салат. Можно украшать зелеными луком, горошком, кукурузой, укропом, огурцами, цитрусовыми (мандаринами и апельсинами).

Поверьте, красиво оформленное блюдо повышает аппетит. Хотя крабовые салаты, всегда со стола расходятся первыми, говорю по своему опыту, так как готовлю уже не первый год.

В рецептах крабовые палочки можно заменять на крабовое мясо, а магазинный майонез, на домашний.

Салат из крабовых палочек и пекинской капусты с кукурузой

Обожаю этот рецепт, очень свежий и очень вкусный. Готовиться проще простого, за 5 минут.

Ингредиенты:

300 грамм крабовых палочек

340 грамм кукурузы

200 грамм ананасов

8 яиц

200 грамм пекинской капусты

майонез

соль, перец по вкусу

Зелень по желанию.

Пекинскую капусту необходимо нарезать (можно соломкой, можно кубиками, как вам больше нравится).

Крабовые палочки освободить от пленки и нарезать кубиками. Если они заморожены (находились у вас в морозилке) достаньте заранее.

Яйца отвариваю 10 минут с момента закипания, остужаю и очищаю. Наверное это знает каждый школьник, как сварить яйца вкрутую. Нарезаю яйца кубиками.

С консервированной кукурузы и ананасов, сцедить маринад. Перемещаем ингредиенты в миску или кастрюлю (я готовила для большой компании). Добавляем пекинскую капусту и заправляем майонезом.

Подаем к столу. Я выкладываю на листья салата. Получается сочный, простой и очень вкусный салат с крабовыми палочками.

Следующий рецепт, которым я с вами поделюсь, обожают наши дети, да и не только наши. Он всегда уходит первым с новогоднего стола.

Салат из крабовых палочек и риса — рецепт с фото очень вкусный

Свежий салат, который достойно украсит любой праздничный стол, в этом я даже не сомневаюсь.

Ингредиенты:

200 грамм крабовых палочек

200 грамм отварного риса

5 отварных яиц

2 свежих огурца

1 банка кукурузы(340 грамм)

пучок зеленого лука

майонез

Соль по вкусу

Приступаем к приготовлению. Крабовые палочки нужно нарезать кубиками, перемещаем в миску. Свежие огурцы я нарезала кубиками, предварительно очистив от шкурки.

Далее нарезаю кубиками отварные яйца.

Рис отвариваю в подсоленной воде до готовности. Откидываю на дуршлаг. Берите рис, который при варке не превращается в кашу. Добавляю рис, но перед этим, остудите его.

Также добавьте зеленый лук, он придаст ярких красок блюду.

Салат перемешиваем. Теперь можно убрать его в холодильник, а заправите, уже перед самой подачей на стол.

Рецепт салата из крабовых палочек получается очень вкусный, поверьте, понравится и вам, и вашим гостям.

Салат из крабовых палочек с ананасом простой и вкусный пошаговый рецепт

Этот рецепт простой и вкусный, все ингредиенты готовы к употреблению, кроме яиц, их нужно отварить вкрутую.

Ингредиенты:

300 грамм крабовых палочек

8 яиц

100 грамм твердого сыра (у меня российский)

150 грамм консервированных ананасов

3-4 ложки майонеза

Зелень по вкусу

Натираю на крупной терке твердый сыр. У меня российский, я его люблю больше всего.

Крабовые палочки нарезала кубиками, добавила ананасы (я беру порезанные кусочками), кукурузу, сыр. Заправляем майонезом.

Подаем к праздничному столу. Можно добавить зелень или украсить зеленью.

Подать можно в красивом салатнике или тарелке.

Салат из крабовых палочек с помидорами, чесноком и сыром слоеный

Если вам нравятся пикантные блюда, предлагаю попробовать этот чудесный рецепт.

Ингредиенты:

200 грамм крабовых палочек

5 яиц

150 грамм консервированной кукурузы

1 помидор

0.5 болгарского перца (можно без него)

100 грамм твердого сыра

2-3 зубчика чеснока

5 ложек майонеза

Готовить будем с помощью кольца, выкладывая салат слоями. Первым слоем порезанные крабовые палочки.

Смазываем каждый слой майонезом, можно через слой. Далее кукуруза.

Затем твердый сыр на терку, чеснок пропущенный через пресс. Для удобства можно натереть сыр, смешать с чесноком и майонезом и выкладывать слоем на кукурузу.

Следующий слой яйца (можно порезать кубиками и натереть на терке).

Затем свежие помидоры порезанные кубиками. Я нарезала полосочками.

Сверху болгарский перец нарезанный кубиками. Украсила я редисом и свежим огурцом.

Можно дать блюду пару часов пропитаться и подавать к столу.

Рецепт салата Красное море с крабовыми палочками и красным перцем видео

Салат из крабовых палочек с кукурузой и свежим огурцом — классический рецепт

Все любят крабовый салат со свежим огурцом за его невероятную свежесть и потрясающий вкус.

Ингредиенты:

250 грамм крабовых палочек

1-2 свежих огурца

5 яиц

150 грамм консервированной кукурузы

Зелень (лук, укроп по вкусу)

3 ложки майонеза

Приступаем к приготовлению. Отвариваем яйца вкрутую, нарезаем кубиками.

Нарезаем кубиками крабовые палочки.

Нарезаем свежие огурцы кубиками.

Для классического крабового салат, все ингредиенты нарезаем кубиками, как на салат оливье.

Нарезаем зеленый лук. Если нет, можно и без него, но поверьте, с зеленым луком гораздо вкуснее.

Перекладываем порезанные ингредиенты в миску, добавляем кукурузу, заправляем майонезом.

Подаем к столу. Не забывайте заправлять салат перед самой подачей. Нам лишняя жидкость в блюде ненужна.

Следующий рецепт покорит своей простой и невероятным вкусом. Если надоел классический рецепт крабового салата, то с фасолью точно не надоест. Когда я его приготовила, он разошелся на ура!

Салат из крабовых палочек и красной консервированной фасоли

Для блюда можно взять красную консервированную фасоль или белую, но мне с красной вкуснее. Получается вкусно, сухарики дают приятный вкус и хруст.

Ингредиенты:

300 грамм крабовых палочек

150 грамм консервированной красной фасоли

60 грамм сухариков

3 яйца

1 свежий огурец

Пучок зеленого лука

Заправляю салат майонезом (можно домашний или магазинный)

Рецепт очень простой и кроме яиц ничего варить и обжаривать не нужно. Яйца варим вкрутую, у меня домашние, но можно взять и магазинные.

Крабовые палочки нарезать кубиками, переместить в миску. С фасоли сцедить маринад, добавить к палочкам.

Нарезать огурцы, яйца кубиками. Я добавила еще зеленый лук. Сухарики взяла со вкусом бекона, но можно брать с любым.

Заправляем салат майонезом непосредственно перед подачей. Сухарики лучше добавить в конце или перед подачей, чтобы они сохранили свой хруст.

Все перемешали и можно подавать к столу.

Салат очень вкусный, мои домашние, его смели. Сочный, свежий, ароматный.

Приготовьте, уверена, вы не пожалеете. Еще нам очень понравился и запомнился яркий и насыщенный вкус салата с корейской морковью и крабовыми палочками.

Салат из крабовых палочек и корейской моркови с кукурузой

Сочный, очень вкусный и яркий салат на праздничный стол. Никого не оставит равнодушным. Морковь дает яркий вкус, и приятный хруст блюду.

На блоге есть мой любимый рецепт, который не вошел в подборку салатов.

Там даже не один, а 3 рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты:

240 грамм крабовых палочек

4 яйца

200 грамм корейской моркови

150 грамм консервированной сладкой кукурузы

3 ст. ложки майонеза

Зелень здесь не нужна

Все ингредиенты готовы к употреблению, кроме яиц ничего отваривать не нужно. Крабовые палочки освободить от пленки. Я нарезаю длинными полосками.

В миску высыпаем крабовые палочки, морковь по-корейски, порезанные кубиками яйца, консервированную кукурузу.

Морковь я обычно готовлю сама.

Этим рецептом, ранее, я делась на блоге.

Видите, как все просто. Перемешиваем с майонезом.

Вот так выглядит салат, его можно подать в красивом салатнике, или тарелке.

Украсить блюдо можно зеленью.

Салат из крабовых палочек и креветок — очень вкусный рецепт

Если у вас есть возможность купить креветки, то можно попробовать приготовить салат с креветками и крабовыми палочками к праздничному столу.

Ингредиенты:

креветки замороженные-400 г (мы купили крупные, развесные)

яйца куриные — 4 штуки

твердый сыр — 150 г

150 грамм консервированных ананасов

240 грамм крабовых палочек

соль по вкусу

Майонез

Креветки следует отварить. В кипящую воду высыпаем креветки, варим 5 минут с момента закипания. Добавляем соль, укроп, ломтик лимона.

Яйца порезать, сыр натереть на терку. С консервированных ананасов сцедить маринад. Крабовые палочки нарезать.

Выкладываем слоями:

Нарезанные ананасы Крабовые палочки Рубленные яйца Креветки Сыр

Немного смазываем слои майонезом (сильно заливать не нужно). Украшаем салат креветками, дольками лимона, киви, перепелиными яйцами.

Салат с креветками и крабовыми палочками, получается очень вкусным, сочным, ярким, нарядным.

Салат из крабовых палочек и грибов жареных

Интересное сочетание вкусов, а именно, жаренных грибов и крабовых палочек. Удивите своих горстей прекрасными вкусовыми сочетаниями.

Ингредиенты:

300 грамм свежих шампиньонов

2-3 отваренных куриных яйца

1 огурец

100 грамм крабовых палочек

1,5 ст. ложки майонеза

30 мл растительного масла

соль и перец по вкусу

1. Грибы нужно порезать и обжарить на растительном масле до готовности.

2. Яйца отварить и нарезать.

3. Крабовые палочки порезать, кубиками или полосками.

4. Свежий огурчик нарезать.

5. Добавить соль и перец по вкусу, заправить майонезом и подать к столу.

Салат из крабовых палочек и зеленого горошка с огурцом — видео рецепт

Можно приготовить интересный и необычный рецепт с консервированным горошком с огурцом. В рецепте используется свежий и кислый огурец.