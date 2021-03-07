Жюльен с мидиями

Очень вкусный и легкий жюльен. Хороший вариант для ужина. Жюльен подавала на праздничный стол своей семье. На гарнир был рис и овощи. Угощайтесь и вы!
У меня вариант низкокалорийного жюльена. Вы же можете заменить сметану на сливки, а сыр — на более жирный. У меня же легкий сыр, массовая доля жира — 30%.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ
Основные:
|½ шт.
|1 зубчик
|2 веточки
|1 ст. л.
|200 г
|1 ч. л.
|50 г
|1 щепотка
|1 щепотка
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/4
Лук нарезать мелкими кубиками и потомить на медленном огне с добавлением оливкового масла. К луку добавить чеснок через пресс и тимьян (пару веточек). Томим, а не жарим лук. Он должен стать мягким и прозрачным.
ШАГ 2/4
Добавить мидии и обжарить несколько минут, периодически помешивая. Посолить и поперчить, добавить сметану, перемешать и снять с огня.
ШАГ 3/4
Разложить жюльен по формочкам и посыпать тертым сыром. Запечь при 180°C в течение 20 минут.
ШАГ 4/4
Подаем со свежими овощами. Приятного аппетита!
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