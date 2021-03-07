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Жюльен с мидиями

Жюльен с мидиями

Очень вкусный и легкий жюльен. Хороший вариант для ужина. Жюльен подавала на праздничный стол своей семье. На гарнир был рис и овощи. Угощайтесь и вы!

У меня вариант низкокалорийного жюльена. Вы же можете заменить сметану на сливки, а сыр — на более жирный. У меня же легкий сыр, массовая доля жира — 30%.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ

Основные:

 ½ шт.
1 зубчик
2 веточки
1 ст. л.
200 г
1 ч. л.
50 г
1 щепотка
1 щепотка

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/4

Жюльен с мидиями

Лук нарезать мелкими кубиками и потомить на медленном огне с добавлением оливкового масла. К луку добавить чеснок через пресс и тимьян (пару веточек). Томим, а не жарим лук. Он должен стать мягким и прозрачным.

 ШАГ 2/4

Жюльен с мидиями

Добавить мидии и обжарить несколько минут, периодически помешивая. Посолить и поперчить, добавить сметану, перемешать и снять с огня.

 ШАГ 3/4

Жюльен с мидиями

Разложить жюльен по формочкам и посыпать тертым сыром. Запечь при 180°C в течение 20 минут.

 ШАГ 4/4

Жюльен с мидиями

Подаем со свежими овощами. Приятного аппетита!

 

 

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