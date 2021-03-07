Жюльен с мидиями

Очень вкусный и легкий жюльен. Хороший вариант для ужина. Жюльен подавала на праздничный стол своей семье. На гарнир был рис и овощи. Угощайтесь и вы!

У меня вариант низкокалорийного жюльена. Вы же можете заменить сметану на сливки, а сыр — на более жирный. У меня же легкий сыр, массовая доля жира — 30%.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ

Основные:

лук репчатый ½ шт. чеснок 1 зубчик тимьян свежий 2 веточки оливковое масло Extra Virgin 1 ст. л. мидии 200 г сметана 15% 1 ч. л. сыр твердый 50 г соль 1 щепотка перец свежемолотый смесь 1 щепотка

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/4

Лук нарезать мелкими кубиками и потомить на медленном огне с добавлением оливкового масла. К луку добавить чеснок через пресс и тимьян (пару веточек). Томим, а не жарим лук. Он должен стать мягким и прозрачным.

ШАГ 2/4

Добавить мидии и обжарить несколько минут, периодически помешивая. Посолить и поперчить, добавить сметану, перемешать и снять с огня.

ШАГ 3/4

Разложить жюльен по формочкам и посыпать тертым сыром. Запечь при 180°C в течение 20 минут.

ШАГ 4/4

Подаем со свежими овощами. Приятного аппетита!