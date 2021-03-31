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Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

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Рецепт этого блюда увидела в старом кулинарном журнале, в котором помимо своей творческой работы, известный певец поделился приготовлением одним из своих любимых блюд. Я четко действовала по его рецепту, изменив только виды соусов-приправ: вместо грузинской аджики и соуса сацебели, я использовала приправы собственного приготовления, а именно мою аджику и ткемали.Мясо нарезала не очень мелко (как полагается в рецепте), а порционно.

  • Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

    1. Ингредиенты

    • Свинина (филе) – 600 г
    • репчатый лук – 1 шт.
    • Сок среднего лимона
    • Грузинская аджика – 2 ст.л.
    • Сацибели – 2 ст.л.
    • Растительное масло – 5 ст.л.
    • Свежая кинза, петрушка, укроп – по 3-4 ветки
    • Соль – 1 ч.л.

  • Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

    2. Мясо нарезать небольшими кубиками, выжать лимонный сок, лук нарезать полукольцами.

  • Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

    3. Поместить все продукты в глубокую миску, добавить аджику, немного соли.

  • Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

    4. Перемешать и оставить мариноваться на 15 минут.

  • Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

    5. На раскаленное масло выложить мясо,

  • Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

    6. Перемешать и готовить на среднем огне 10-15 минут, добавить сацибели, перемешать и тушить на медленном огне еще 15-20 минут.

  • Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

    7. Затем мясо покрыть мелко нарезанной зеленью, накрыть крышкой, выключить огонь и оставить на 5 минут.

  • Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

    8. Чушушули я подала с икрой из запеченных баклажанов и гарниром из мучных рожков, приготовленных по рецепту макароны по-армянски.

  • Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

    9. Приятного аппетита!

 

 

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