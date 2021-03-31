Чашушули ( жареная свинина по-грузински от Сосо Павлиашвили)

Рецепт этого блюда увидела в старом кулинарном журнале, в котором помимо своей творческой работы, известный певец поделился приготовлением одним из своих любимых блюд. Я четко действовала по его рецепту, изменив только виды соусов-приправ: вместо грузинской аджики и соуса сацебели, я использовала приправы собственного приготовления, а именно мою аджику и ткемали.Мясо нарезала не очень мелко (как полагается в рецепте), а порционно.
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1. Ингредиенты
- Свинина (филе) – 600 г
- репчатый лук – 1 шт.
- Сок среднего лимона
- Грузинская аджика – 2 ст.л.
- Сацибели – 2 ст.л.
- Растительное масло – 5 ст.л.
- Свежая кинза, петрушка, укроп – по 3-4 ветки
- Соль – 1 ч.л.
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2. Мясо нарезать небольшими кубиками, выжать лимонный сок, лук нарезать полукольцами.
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3. Поместить все продукты в глубокую миску, добавить аджику, немного соли.
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4. Перемешать и оставить мариноваться на 15 минут.
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5. На раскаленное масло выложить мясо,
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6. Перемешать и готовить на среднем огне 10-15 минут, добавить сацибели, перемешать и тушить на медленном огне еще 15-20 минут.
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7. Затем мясо покрыть мелко нарезанной зеленью, накрыть крышкой, выключить огонь и оставить на 5 минут.
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8. Чушушули я подала с икрой из запеченных баклажанов и гарниром из мучных рожков, приготовленных по рецепту макароны по-армянски.
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9. Приятного аппетита!
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