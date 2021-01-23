Любой сладкоежка знает, что самое вкусное лакомство – шоколад. При желании насладиться его ароматом и нежной консистенцией, не обязательно идти в магазин. Как правило, на кухне есть все ингредиенты для приготовления различных вариантов подачи шоколада. Если на это нет времени – на помощь придут шоколадные конфеты фабрики Верность Качеству, которая соблюдает традиции рецептуры и подбирает самые натуральные продукты для реализации кондитерских изделий. В домашних условиях, с семьей или друзьями, можно приготовить лакомство с неповторимым нежным вкусом и долей любви, сформированной уютной обстановкой. При желании, можно добавить любые наполнители – сухофрукты, орехи, цукаты, мармелад, хлопья, семена, желе, джем, попкорн.

Простой рецепт шоколада, ингредиенты:

какао-порошок – 3 ст. л.;

коричневый сахар (можно и обычный) – 1 ч. л.;

молоко кокосовое (подойдет обычное, либо миндальное, ореховое, соевое) – 2 ст. л.;

масло кокосовое (можно добавить сливочное) – 2-3 ст. л.;

любые наполнители по желанию.

Приготовление:

Поставить посуду на маленький огонь и добавить молоко, коричневый сахар и какао-порошок высшего качества. В это время, растопить кокосовое масло на водяной бане и влить образовавшуюся жидкость к молочной смеси.

Кипятить на самом слабом огне в течение 2-3 минут. Снять с конфорки и по желанию добавить любые наполнители.Данная масса очень быстро застывает, поэтому можно залить ее в специальные формы, либо воспользоваться лайфхаком – заполнить формы для льда, силиконовые основы для кексов и т.п. Чтобы сделать конфеты, понадобятся небольшие формочки, в основу которых на дно необходимо залить небольшое количество полученного шоколада. Поставить остывать в морозильную камеру, а в это время подготовить начинку – взбить жирный творог с джемом, замочить вишню в коньяке, нарезать небольшие кусочки вафель, грецкий орех смешать с натуральным медом, набрать арахисовую пасту, раздробить шипучие конфеты, либо кусочки желе. На замороженный шоколад, в середину, выложить наполнители и залить до краев. На протяжении всего процесса приготовления, можно держать массу на водяной бане, чтобы та быстро не застывала.От количества молока зависит общая конечная консистенция – если добавить несколько стаканов, то получится молочный шоколадный коктейль, либо 15 ст. л., чтобы сделать густую пасту-крем. Чтобы получить более сливочный вкус, стоит добавить больше кокосового масла, либо воспользоваться сливками.

Желаем вам приятного аппетита и интересных кулинарных свершений!