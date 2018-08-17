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Галета с грушей и творогом

Галета с грушей и творогом
Галета с грушей и творогом
Нам понадобятся:
Тесто пресное сдобное:
(для одной галеты достаточно половины ингредиентов)
350-400 г пшеничной муки
100 г сливочного масла (комнатной температуры)
2 ст.л. сахара
50 мл молока
1 яйцо
100 г сметаны
1 ч.л. соли
1/4 ч.л. разрыхлителя

начинка:
груша
300 г сухого творога
2 ст. ложки муки
2 ст. ложки сахара
1 яйцо
1 ч. ложка ванильной эссенции
жменя фундука

яйцо сливками для смазки
1 ст. ложка сахара для посыпки

Приготовление:
1. Муку просеять с разрыхлителем в глубокую миску. Добавить молоко.
2. Яйцо, сахар, соль, сметану смешать в отдельной посуде, добавить к муке. Добавить масло комнатной температуры. Замесить мягкое тесто. Тесто должно слегка липнуть к рукам, если липнет сильно добавить еще 50 г муки.
3. Убрать в холодильник на 1 час.
4. Приготовить начинку. Смешать творог с мукой, сахаром, яйцом, добавить ванильную эссенцию.
5. Грушу очистить, разрезать, извлечь семечки, тонко порезать на ломтики.
6. Охлажденное тесто раскатать в большой круг, не доходя 4 см до краев разложить творожную начинку, посыпать фундуком (у меня был мелкий, поэтому не измельчала), сверху веером разложить ломтики груши. Края теста произвольно завернуть наверх.
7.

Смазать пирог смесью яйца и сливок, остаток я вылила прямо на грушу. Посыпать сахаром.
8. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета минут 20.
Приятного Вам!!!

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