

Галета с грушей и творогом

Нам понадобятся:

Тесто пресное сдобное:

(для одной галеты достаточно половины ингредиентов)

350-400 г пшеничной муки

100 г сливочного масла (комнатной температуры)

2 ст.л. сахара

50 мл молока

1 яйцо

100 г сметаны

1 ч.л. соли

1/4 ч.л. разрыхлителя



начинка:

груша

300 г сухого творога

2 ст. ложки муки

2 ст. ложки сахара

1 яйцо

1 ч. ложка ванильной эссенции

жменя фундука



яйцо сливками для смазки

1 ст. ложка сахара для посыпки



Приготовление:

1. Муку просеять с разрыхлителем в глубокую миску. Добавить молоко.

2. Яйцо, сахар, соль, сметану смешать в отдельной посуде, добавить к муке. Добавить масло комнатной температуры. Замесить мягкое тесто. Тесто должно слегка липнуть к рукам, если липнет сильно добавить еще 50 г муки.

3. Убрать в холодильник на 1 час.

4. Приготовить начинку. Смешать творог с мукой, сахаром, яйцом, добавить ванильную эссенцию.

5. Грушу очистить, разрезать, извлечь семечки, тонко порезать на ломтики.

6. Охлажденное тесто раскатать в большой круг, не доходя 4 см до краев разложить творожную начинку, посыпать фундуком (у меня был мелкий, поэтому не измельчала), сверху веером разложить ломтики груши. Края теста произвольно завернуть наверх.

7.

Смазать пирог смесью яйца и сливок, остаток я вылила прямо на грушу. Посыпать сахаром.8. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета минут 20.Приятного Вам!!!

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