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Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Лето пролетело почти с космической скоростью, было жарко, было весело, влюблённо, солнечно, как угодно ещё, но, увы, рано или поздно тёплые деньки заканчиваются, а на смену им приходит прохладный сентябрь. Впереди у нас долгие вечера в обнимку с пледом и любимой книжкой и конечно же, с осенними горячими напитками. Как хочется иногда в промозглый вечер побаловать себя чем-нибудь сладеньким! Что ж, у нас есть, что вам предложить на этот случай – два потрясающих кофейных напитка, которые с лёгкостью можно приготовить дома.

Десерт Аффогато

Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Первый – итальянский аффогато. Идеальный вариант для уютного вечера: два в одном, кофе и десерт. Аффогато, по большому счёту, это кофе с добавлением мороженого, так что его с лёгкостью можно перепутать с гляссе, однако гурманы знают – гляссе это холодный кофе с добавлением нескольких ложек мороженного, а вот аффогато – настоящий рай для сладкоежек. Мороженое здесь – основа, а горячий кофе и алкоголь добавляют для акцентирования вкуса.

Ингредиенты:

  • 2 шарика ванильного мороженого
  • ¼ чашки горячего эспрессо или свежесваренного кофе
  • шоколадная стружка
  • щепотка морской соли (например, fleur de sel)
  • ½ столовой ложки ликера Grand Marnier (по желанию)

Положите два шарика ванильного мороженого в стакан и полейте сверху горячим эспрессо.

Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков
Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Посыпьте сверху шоколадной стружкой. Добавьте немного морской соли и ликер по желанию. Подавайте к столу и наслаждайтесь!

Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков
Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Американо кон Крема

Истинные ценители кофейных напитков знают, что словом «крема» профессионалы называют плотную молочную пену, образовывающуюся на поверхности напитка. Кстати, «правильная» пенка должны бать совсем не белого цвета, а золотисто-орехового, именно тогда напиток можно считать удавшимся. Однако, мы привыкли к тому, что «крема» чаще всего встречается на излюбленных латте и капуччино. Мы развеиваем стереотипы! На сей раз вы можете приготовить американо с воздушной пенкой. Уверены, остаться равнодушными к такому напитку никак нельзя.

Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Ингредиенты:

Для апельсинового сиропа:

  • ½ чашки воды
  • ½ чашки сахара
  • цедра половины апельсина

Для Американо кон Крема:

  • ⅓ чашки 2% молока
  • 1 столовая ложка апельсинового сиропа
  • 115 г. эспрессо (рекомендуем Starbucks® Espresso Roast)     
  • 60 г. горячей воды
  • коричневый сахар Демерара (по желанию)

Для апельсинового сиропа вскипятите вместе воду, сахар и цедру.

Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков
Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков
Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Затем приготовьте Американо кон Крема: взбейте молоко до состояния пены в блендере на высокой скорости в течение двух минут и оставьте постоять минуту или две.

Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Смешайте в кружке апельсиновый сироп, эспрессо и горячую воду.

Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков
Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков
Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Добавьте в напиток несколько ложек молочной пены и посыпьте сахаром по желанию.    

Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков
Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков
Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков
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напиткирецептыкофекулинария
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