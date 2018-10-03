Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Лето пролетело почти с космической скоростью, было жарко, было весело, влюблённо, солнечно, как угодно ещё, но, увы, рано или поздно тёплые деньки заканчиваются, а на смену им приходит прохладный сентябрь. Впереди у нас долгие вечера в обнимку с пледом и любимой книжкой и конечно же, с осенними горячими напитками. Как хочется иногда в промозглый вечер побаловать себя чем-нибудь сладеньким! Что ж, у нас есть, что вам предложить на этот случай – два потрясающих кофейных напитка, которые с лёгкостью можно приготовить дома.
Десерт Аффогато
Первый – итальянский аффогато. Идеальный вариант для уютного вечера: два в одном, кофе и десерт. Аффогато, по большому счёту, это кофе с добавлением мороженого, так что его с лёгкостью можно перепутать с гляссе, однако гурманы знают – гляссе это холодный кофе с добавлением нескольких ложек мороженного, а вот аффогато – настоящий рай для сладкоежек. Мороженое здесь – основа, а горячий кофе и алкоголь добавляют для акцентирования вкуса.
Ингредиенты:
- 2 шарика ванильного мороженого
- ¼ чашки горячего эспрессо или свежесваренного кофе
- шоколадная стружка
- щепотка морской соли (например, fleur de sel)
- ½ столовой ложки ликера Grand Marnier (по желанию)
Положите два шарика ванильного мороженого в стакан и полейте сверху горячим эспрессо.
Посыпьте сверху шоколадной стружкой. Добавьте немного морской соли и ликер по желанию. Подавайте к столу и наслаждайтесь!
Американо кон Крема
Истинные ценители кофейных напитков знают, что словом «крема» профессионалы называют плотную молочную пену, образовывающуюся на поверхности напитка. Кстати, «правильная» пенка должны бать совсем не белого цвета, а золотисто-орехового, именно тогда напиток можно считать удавшимся. Однако, мы привыкли к тому, что «крема» чаще всего встречается на излюбленных латте и капуччино. Мы развеиваем стереотипы! На сей раз вы можете приготовить американо с воздушной пенкой. Уверены, остаться равнодушными к такому напитку никак нельзя.
Ингредиенты:
Для апельсинового сиропа:
- ½ чашки воды
- ½ чашки сахара
- цедра половины апельсина
Для Американо кон Крема:
- ⅓ чашки 2% молока
- 1 столовая ложка апельсинового сиропа
- 115 г. эспрессо (рекомендуем Starbucks® Espresso Roast)
- 60 г. горячей воды
- коричневый сахар Демерара (по желанию)
Для апельсинового сиропа вскипятите вместе воду, сахар и цедру.
Затем приготовьте Американо кон Крема: взбейте молоко до состояния пены в блендере на высокой скорости в течение двух минут и оставьте постоять минуту или две.
Смешайте в кружке апельсиновый сироп, эспрессо и горячую воду.
Добавьте в напиток несколько ложек молочной пены и посыпьте сахаром по желанию.
Свежие комментарии