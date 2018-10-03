Осенний блюз: два рецепта нетривиальных кофейных напитков

Лето пролетело почти с космической скоростью, было жарко, было весело, влюблённо, солнечно, как угодно ещё, но, увы, рано или поздно тёплые деньки заканчиваются, а на смену им приходит прохладный сентябрь. Впереди у нас долгие вечера в обнимку с пледом и любимой книжкой и конечно же, с осенними горячими напитками. Как хочется иногда в промозглый вечер побаловать себя чем-нибудь сладеньким! Что ж, у нас есть, что вам предложить на этот случай – два потрясающих кофейных напитка, которые с лёгкостью можно приготовить дома.

Десерт Аффогато

Первый – итальянский аффогато. Идеальный вариант для уютного вечера: два в одном, кофе и десерт. Аффогато, по большому счёту, это кофе с добавлением мороженого, так что его с лёгкостью можно перепутать с гляссе, однако гурманы знают – гляссе это холодный кофе с добавлением нескольких ложек мороженного, а вот аффогато – настоящий рай для сладкоежек. Мороженое здесь – основа, а горячий кофе и алкоголь добавляют для акцентирования вкуса.

Ингредиенты:

2 шарика ванильного мороженого

¼ чашки горячего эспрессо или свежесваренного кофе

шоколадная стружка

щепотка морской соли (например, fleur de sel)

½ столовой ложки ликера Grand Marnier (по желанию)

Положите два шарика ванильного мороженого в стакан и полейте сверху горячим эспрессо.

Посыпьте сверху шоколадной стружкой. Добавьте немного морской соли и ликер по желанию. Подавайте к столу и наслаждайтесь!

Американо кон Крема

Истинные ценители кофейных напитков знают, что словом «крема» профессионалы называют плотную молочную пену, образовывающуюся на поверхности напитка. Кстати, «правильная» пенка должны бать совсем не белого цвета, а золотисто-орехового, именно тогда напиток можно считать удавшимся. Однако, мы привыкли к тому, что «крема» чаще всего встречается на излюбленных латте и капуччино. Мы развеиваем стереотипы! На сей раз вы можете приготовить американо с воздушной пенкой. Уверены, остаться равнодушными к такому напитку никак нельзя.

Ингредиенты:

Для апельсинового сиропа:

½ чашки воды

½ чашки сахара

цедра половины апельсина

Для Американо кон Крема:

⅓ чашки 2% молока

1 столовая ложка апельсинового сиропа

115 г. эспрессо (рекомендуем Starbucks® Espresso Roast)

60 г. горячей воды

коричневый сахар Демерара (по желанию)

Для апельсинового сиропа вскипятите вместе воду, сахар и цедру.

Затем приготовьте Американо кон Крема: взбейте молоко до состояния пены в блендере на высокой скорости в течение двух минут и оставьте постоять минуту или две.

Смешайте в кружке апельсиновый сироп, эспрессо и горячую воду.

Добавьте в напиток несколько ложек молочной пены и посыпьте сахаром по желанию.