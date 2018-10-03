Яблочные трубочки с орехами и сухофруктами

Вкусные и полезные яблочные трубочки из теста фило с грецкими орехами и сухофруктами послужат прекрасным завтраком или легким перекусом среди дня. Для их приготовления я использовала грецкие орехи, белый изюм (узбекский золотистый) и сушеную клюкву, очень вам рекомендую!
ИНГРЕДИЕНТЫ
|1 упаковка
|4 шт.
|50 г
|2 ст. л.
|50 г
|50 г
|50 г
|½ ч. л.
Подготовьте продукты для начинки: орехи, сухофрукты и яблоки (у меня 4 небольших яблочка).
Сухофрукты промойте, просушите, орехи порубите в крупную крошку. Яблоки промойте и нарежьте небольшими кубиками.
Соедините все компоненты для начинки, добавите мед и корицу, перемешайте.
Тесто фило разморозьте при комнатной температуре. Аккуратно отделите листы друг от друга, смажьте лист растопленным сливочным маслом, сверху уложите еще один пласт и также смажьте маслом. Разрежьте сложенные листы теста на 3 части. Также проделайте и с другими листами фило.
На каждую часть уложите по 1 ст. л. с верхом начинки и аккуратно сверните трубочкой, подворачивая боковые края. Сверху смажьте растопленным сливочным маслом или, по желанию, яичным желтком. Выпекайте трубочки при 200 г до золотистого цвета (примерно 40 минут).
Подавайте трубочки теплыми к чашечке чая или кофе. Приятного вам аппетита!
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