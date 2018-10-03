Яблочные трубочки с орехами и сухофруктами

Вкусные и полезные яблочные трубочки из теста фило с грецкими орехами и сухофруктами послужат прекрасным завтраком или легким перекусом среди дня. Для их приготовления я использовала грецкие орехи, белый изюм (узбекский золотистый) и сушеную клюкву, очень вам рекомендую!