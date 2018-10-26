Что приготовить из фарша: 10 оригинальных рецептов

Хлеб с грибами, пицца на мясном тесте, кексы с начинкой, рулетики в кляре и другие интересные блюда.

1. Мясной хлеб с грибами

Ингредиенты

230 г шампиньонов;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

½–1 столовая ложка соевого соуса;

7 столовых ложек кетчупа;

60 г панировочных сухарей;

80 мл молока;

2 яйца;

570 г фарша из индейки.

Приготовление

Нарежьте грибы, лук и чеснок мелкими кубиками. Поставьте сковороду на умеренный огонь и разогрейте ложку масла. Выложите лук и пассеруйте, помешивая, 5 минут. Бросьте чеснок и обжаривайте ещё минуту.

Добавьте к овощам грибы, соль и перец. Готовьте, помешивая, около 10 минут, пока из шампиньонов не выпарится вся жидкость.

Выложите грибы и овощи в миску. Влейте соевый соус и 3 столовые ложки кетчупа и перемешайте. Соедините сухари и молоко. В другой ёмкости слегка взбейте яйца вилкой.

Добавьте к грибной смеси замоченные сухари и яйца и перемешайте. Затем выложите туда фарш, приправьте солью и перцем и ещё раз хорошенько перемешайте.

Застелите противень фольгой и смажьте маслом. Выложите на середину противня мясную смесь и руками сформируйте из неё буханку. Смажьте её верхушку оставшимся кетчупом.

Запекайте мясной хлеб при температуре 200 °C примерно 50 минут. Перед нарезкой дайте ему остыть в течение 5 минут.

2. Паста, фаршированная сыром и фрикадельками

Ингредиенты

Для фрикаделек:

450 г говяжьего фарша;

450 г свиного фарша;

60 г панировочных сухарей;

30 г пармезана;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

несколько веточек петрушки;

2 яйца;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

немного растительного масла.

Для пасты и начинки:

340 г пасты конкилье (большие ракушки для фаршировки);

420 г рикотты;

несколько веточек базилика;

несколько веточек петрушки;

100 г пармезана или другого твёрдого сыра + немного для посыпки;

соль — по вкусу;

900 г соуса маринара.

Приготовление

Смешайте два вида фарша, сухари, тёртый пармезан, измельчённые лук, чеснок и петрушку, яйца, соль и перец. Сформируйте из массы небольшие фрикадельки и выложите на противень, смазанный маслом. Выпекайте при температуре 220 °C 10 минут до золотистого цвета.

Отварите пасту согласно инструкции на упаковке. Смешайте рикотту, рубленую зелень, тёртый сыр и соль. Распределите соус маринара по форме для запекания.

Начините каждую ракушку сырной смесью и фрикаделькой. Выложите пасту в форму с соусом. Присыпьте сыром и поставьте в духовку ещё на 10 минут.

3. Мини-пиццы на мясном тесте

Ингредиенты

450 г куриного фарша;

170 г моцареллы;

1 чайная ложка сушёного чеснока;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

немного растительного масла;

4–5 столовых ложек соуса барбекю;

100 г твёрдого сыра;

1 красная луковица;

несколько перьев зелёного лука.

Приготовление

Смешайте фарш, 60 г тёртой моцареллы, сушёный чеснок, соль и перец. Застелите противень пергаментом и смажьте маслом.

Сформируйте из фарша несколько плоских лепёшек и выложите их на противень. Если на нём не хватает места, готовьте пиццу в два подхода.

Поставьте фарш в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.

Затем смажьте мясные лепёшки почти всем соусом барбекю. Посыпьте их моцареллой и другим тёртым сыром, выложите сверху полукольца красного лука и присыпьте рубленым зелёным луком. Полейте оставшимся соусом и запекайте ещё несколько минут, чтобы сыр расплавился.

4. Слоёный пирог с мясом «Улитка»

Ингредиенты

400 г любого фарша;

1 луковица;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

450 г слоёного теста;

немного растительного масла;

1 яйцо;

немного кунжута.

Приготовление

Смешайте фарш, мелко нарезанный лук, соль и перец. Раскатайте тесто большим тонким пластом и разрежьте его на несколько длинных полосок. Выложите на каждую полоску фарш и сверните длинным рулетиком.

Застелите дно круглой формы пергаментом и смажьте маслом. Выложите туда получившиеся рулетики по кругу, начав с середины.

Смажьте пирог взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Запекайте при температуре 200 °C примерно 30–40 минут.

5. Фарш, жаренный с цветной капустой и сыром

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Ингредиенты

2–3 столовые ложки растительного масла;

450 г говяжьего фарша;

450 г цветной капусты;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

1 чайная ложка сушёного чеснока;

230 г чеддера или другого твёрдого сыра, который хорошо плавится.

Приготовление

Бросьте масло в сковороду и разогрейте на среднем огне. Выложите фарш и обжаривайте, помешивая, до готовности. Слейте жир.

Нарежьте цветную капусту небольшими кусочками и добавьте к мясу. Приправьте солью, перцем и сушёным чесноком. Готовьте, помешивая, около 15 минут, пока капуста не станет мягкой.

Посыпьте тёртым сыром и убавьте огонь до минимума. Оставьте блюдо под крышкой на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

6. Фаршированные помидоры

Ингредиенты

1 столовая ложка растительного масла;

1 луковица;

340 г говяжьего фарша;

соль — по вкусу;

смесь специй для мяса — по вкусу;

4 крупных помидора;

50 г твёрдого сыра;

несколько веточек любой зелени;

4 чайные ложки сметаны.

Приготовление

Поставьте сковороду на средний огонь и разогрейте масло. Выложите мелко нарезанный лук и обжаривайте 5 минут. Добавьте мясо, соль и смесь специй и, помешивая, обжаривайте до готовности.

Переверните помидоры попками вниз и разрежьте на 6 долек, не прорезая овощи до конца. Начините получившиеся корзинки фаршем, присыпьте тёртым сыром и рубленой зеленью. Сверху положите по чайной ложке сметаны.

7. Мясные кексы с начинкой

Ингредиенты

На 6 кексов:

350 г любого фарша;

1 луковица;

1 столовая ложка манной крупы;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

молотая паприка — по вкусу;

3 яйца;

1 столовая ложка сметаны;

50 г твёрдого сыра.

Приготовление

Добавьте к фаршу измельчённый лук, манку, соль, перец и паприку. Тщательно перемешайте массу руками.

Разделите её на 6 равных частей и выложите в форму для выпечки кексов. В центре каждого кекса сделайте углубления.

Вилкой взбейте яйца с солью, перцем и паприкой. Можно использовать другие приправы на ваш вкус. Добавьте сметану и хорошенько взбейте ещё раз до однородной консистенции.

Залейте кексы яичной смесью. Запекайте их 30 минут при температуре 180 °C. Затем посыпьте тёртым сыром и готовьте ещё 10–15 минут до золотистой корочки.

8. Овощной суп со шпинатом и фрикадельками

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Ингредиенты

Для фрикаделек:

450 г фарша из индейки;

30 г панировочных сухарей;

30 г пармезана;

¼ чайной ложки сушёного чеснока;

½ чайной ложки сушёного орегано;

½ чайной ложки сушёного базилика;

½ чайной ложки сушёной петрушки;

соль — по вкусу;

щепотка молотого красного перца;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Для супа:

2 столовые ложки оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

1 луковица;

2 черешка сельдерея;

3 моркови;

½ чайной ложки сушёного тимьяна;

1 200 мл куриного бульона;

240 мл воды;

2 сушёных лавровых листа;

50 г шпината (лучше с мелкими листьями);

соль — по вкусу;

несколько веточек петрушки — опционально;

немного пармезана — опционально.

Приготовление

Смешайте фарш, сухари, мелко натёртый пармезан, сушёный чеснок, орегано, базилик, петрушку, соль, красный и чёрный перец. Сформируйте из смеси фрикадельки.

В большой кастрюле, сотейнике или казане разогрейте ложку масла на среднем огне. Частями обжарьте фрикадельки, чтобы они подрумянились со всех сторон. Переложите их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Измельчите чеснок, покрошите лук, сельдерей и морковь кубиками. Морковь можно нарезать тонкими кружочками.

Разогрейте в той же ёмкости оставшееся масло. Выложите овощи и обжаривайте, помешивая, 3–4 минуты. Добавьте тимьян и готовьте ещё минуту.

Влейте бульон и воду, добавьте лаврушку и доведите жидкость до кипения. Выложите фрикадельки, убавьте огонь и варите 10–12 минут до готовности мяса. За 2 минуты до конца варки добавьте в суп шпинат.

При необходимости посолите суп. Выньте из него лаврушку. Перед подачей можно посыпать блюдо рубленой петрушкой и тёртым пармезаном.

9. Котлеты с начинкой из брюссельской капусты

Ингредиенты

100 г брюссельской капусты;

соль — по вкусу;

300 г свиного фарша;

1 яйцо;

молотый чёрный перец — по вкусу;

½ чайной ложки хмели-сунели;

50 г твёрдого сыра;

50 г панировочных сухарей;

немного сливочного масла;

немного пармезана;

несколько веточек петрушки.

Приготовление

Опустите брюссельскую капусту в кипящую подсоленную воду на пару минут. Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте, чтобы стекла лишняя жидкость.

Смешайте фарш, яичный желток, соль, перец, хмели-сунели и тёртый сыр. Сделайте из фарша лепёшки, выложите в середину каждой капусту и сформируйте шарики.

Обваляйте их в сухарях и отправьте в форму, смазанную маслом. Сверху посыпьте пармезаном. Выпекайте при температуре 200 °C примерно 30 минут.

Перед подачей украсьте рубленой петрушкой.

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10. Мясные рулетики с сыром в кляре

Ингредиенты

500 г любого фарша;

1 луковица;

1–2 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

сушёный базилик — по вкусу;

смесь специй для мяса — по вкусу;

3 яйца;

150 г твёрдого сыра;

250 мл молока;

200–300 г муки;

несколько столовых ложек растительного масла.

Приготовление

Добавьте в фарш измельчённые лук и чеснок, соль, базилик, смесь специй для мяса и 1 яйцо. Тщательно перемешайте массу.

Застелите стол пищевой плёнкой и выложите туда фарш. Лопаткой разровняйте его тонким слоем, формируя прямоугольник. Сверху распределите сыр, натёртый на крупной тёрке.

Туго скрутите мясо рулетом, придерживая его пищевой плёнкой.

Заверните рулет в плёнку и положите в морозильник на 2–3 часа.

Для кляра взбейте 2 яйца, молоко и соль. Можно добавить любые приправы на ваш вкус. Постепенно всыпьте просеянную муку. Кляр должен напоминать густую сметану.

Нарежьте рулет ломтиками толщиной не больше 1 см. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Порциями макайте рулетики в кляр и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите их на бумажное полотенце, чтобы стёк лишний жир.