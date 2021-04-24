5 вкусных рыбных блюд, которые готовят в монастырях на Пасху и Вербное воскресенье

Если вы хотите устроить настоящий пасхальный обед, приготовьте пять рыбных блюд, рецептами которых с нами поделился келарь Свято-Данилового монастыря отец Феогност. Именно эти блюда готовят на Пасху в монастырской трапезной. Их же можно подать на стол и в Вербное воскресенье.

Отец Феогност рассказал, какие блюда должны быть на праздничном пасхальном столе, чем угощают монахов в трапезной Свято-Данилового монастыря и на пасхальном обеде Патриарха, а также как правильно разговляться: "Неотъемлемые атрибуты Пасхи - кулич, творожная пасха и крашенные яйца. Эти блюда должны быть на праздничном столе обязательно. А дальше все зависит лишь от кулинарных талантов хозяйки и от финансовых возможностей человека. Вот традиционные угощения в нашем монастыре: запеченная стерлядь, лосось на гриле, малосольная семга, рыбная калья, салат из палтуса с сельдереем, салат из свежих трав с креветками и бальзамической заправкой, оливье с копченой скумбрией. На столе также много свежих овощей, вареных яиц, творожная пасха. Пироги и прочую выпечку на Пасху мы обычно не делаем, - их заменяют куличи. Святейший Патриарх на Пасху обычно служит в храме Христа Спасителя, после чего там же устраивается праздничный обед.

На обеде присутствет множество мирян, поэтому в меню немало и мясных блюд".

По мнению иеромонаха, украшение праздничного стола, а также декорирование яиц, куличей и прочих блюд на Пасху вполне богоугодное дело: "Красота во время праздника всегда уместна. Господь - есть любовь. А если мы, украшая пахальный стол, таким образом выказываем свою любовь к Господу - это прекрасно!"

Оливье с рыбой

Монастырский стол отличается от мирского тем, что на нем нет мясных блюд (монахи вообще не едят мяса), основной акцент делается на рыбу. Поэтому традиционный для любого праздничного стола салат оливье можно приготовить со скумбрией горячего копчения.



Оливье со скумбрией горячего копчения

Оливье со скумбрией горячего копчения внесет разнообразие в традиционное меню праздничного стола. Вроде бы, блюдо знакомое, но звучит по-другому! Главной «изюминкой» такого оливье является копченая рыба: ее насыщенный вкус как нельзя лучше сочетается и с вареными корнеплодами, и со свежими огурцами, и с укропом. Согласитесь: звучит отлично! Кстати, наш рецепт оливье со скумбрией горячего копчения вполне могут использовать те, кто соблюдает Рождественский пост. Правда, в этом случае от яиц придется отказаться, да и майонез взять постный, но вкус любимого салата от этого не станет хуже.

ИНГРЕДИЕНТЫ

картофель – 4 клубня

морковь среднего размера – 2 шт.

яйца – 6 шт.

скумбрия горячего копчения – 1 тушка

огурцы среднего размера – 3 шт.

репчатый лук – 1 шт.

яблочный уксус – 1–2 ст. л.

консервированный зеленый горошек – 150 г

майонез – 200 г

соль, молотый черный перец – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте ингредиенты для оливье. Картофель и морковь вымойте щеткой, положите в горячую воду и доведите до кипения. Варите до готовности (около 20 минут).

Шаг 2

Корнеплоды выложите в дуршлаг и обдайте холодной водой. Дайте полностью остыть. Яйца для оливье сварите вкрутую (10 минут) и охладите проточной водой. Очистите и мелко нарежьте.

Шаг 3

Остывшие картофель с морковью очистите. Нарежьте маленькими кубиками. Филе скумбрии горячего копчения для оливье отделите от кости и кожи. Нарежьте небольшими ломтиками.

Шаг 4

Свежие огурцы вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте маленькими кубиками. Укроп переберите, затем вымойте, хорошо обсушите и мелко порубите.

Шаг 5

Репчатый лук очистите и нарежьте маленькими кубиками. Перемешайте с яблочным уксусом. Все подготовленные ингредиенты соедините в большой миске, добавьте горошек, посолите и поперчите.

Шаг 6

Положите майонез и перемешайте. Верх затяните пищевой пленкой. Уберите в холодильник на 30 минут. Выложите оливье со скумбрией горячего копчения в салатник и подайте на стол.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

По желанию, копченую скумбрию горячего копчения можно заменить запеченной. Купите целую рыбку, вымойте, заверните в фольгу и отправьте в духовку, нагретую до 200°С, минут на тридцать. Дайте остыть и используйте по рецепту.

КСТАТИ

Оливье со скумбрией горячего копчения будет еще вкуснее, если заправить его домашним майонезом, приготовленным из свежайших яиц с добавлением хорошего растительного масла и лимонного сока.

Рыбные рулетики

Потратив совсем немного времени, вы получите оригинальную закуску к пасхальному столу. Рулетики из лосося с кабачком готовятся просто и быстро.

Рулетики из лосося с кабачком

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 небольших кабачка

400 г филе лосося одним куском

растительное масло

соль, свежемолотый черный перец

свежая зелень для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Разогрейте духовку до 170 °С. Нарежьте кабачки вдоль тонкими пластами, посолите, поперчите, смажьте маслом.

Шаг 2

Такими же тонкими пластинками, но чуть короче, нарежьте филе лосося, посолите и поперчите.

Шаг 3

Уложите каждый кусок рыбы на пласт кабачка, сверните рулетом и сколите шпажкой.

Шаг 4

Застелите противень бумагой для выпечки, выложите рулетики и запекайте 10 мин. Подавайте сразу же, украсив зеленью.

Рыбный суп калья

Калья (от фин. kala - рыба) - суп, сваренный на огуречном рассоле, прообраз современных рассольников. Такой суп не часто готовят дома и даже далеко не во всяком ресторане его можно найти в меню. Но для пасхального обеда рыбная калья - самое подходящее блюдо.

Рыбная калья

ИНГРЕДИЕНТЫ

1,5 кг рыбного супового набора из судака и лосося (головы, хвосты, хребты)

по 350–400 г филе лосося и судака

4 соленых огурца

огуречный рассол

2 большие луковицы

1 лимон

по 150 г маслин и оливок

3 ст. л. томатной пасты

1 ч. л. сахара

растительное масло

1 лавровый лист

соль, свежемолотый черный перец

каперсы и рубленый укроп для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Рыбный суповой набор промойте, положите в большую кастрюлю, залейте 2,5 л воды, на сильном огне доведите до кипения. Уменьшите огонь до слабого, немного посолите, варите 1 ч. Процедите бульон.

Шаг 2

Очистите соленые огурцы и нарежьте маленькими ломтиками. В кастрюльку налейте немного воды, доведите до слабого кипения, положите огурцы, бланшируйте 7–10 мин. Откиньте на дуршлаг.

Шаг 3

С лимона срежьте кожуру так чтобы была видна мякоть, вырежьте филе по долькам между пленками.

Шаг 4

Филе рыбы нарежьте крупными кубиками, залейте небольшим количеством бульона, доведите до кипения, бланшируйте 3–4 мин.

Шаг 5

Лук очистите и очень мелко нарежьте. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте масло, положите лук, обжаривайте 5–7 мин. Добавьте сахар и томтаную пасту, обжаривайте 3 мин.

Шаг 6

Влейте бульон, добавьте огурцы, огуречный рассол по вкусу, оливки, маслины и лавровый лист. Поперчите, доведите до кипения, варите 5 мин.

Шаг 7

Разложите по тарелкам рыбу, каперсы, укроп и ломтики филе лимона. Налейте калью и сразу же подавайте.

Салат с копченым палтусом

Популярные салаты с рыбой - Мимоза или селедка под шубой- часто присутствуют на праздничном столе. Но Пасха - праздник особый, поэтому для пасхального обеда можно приготовить и особенный салат - из корня сельдерея с копченым палтусом.



Cалат из корня сельдерея с копченым палтусом

​​​​​ИНГРЕДИЕНТЫ

1 крупный корень сельдерея (800–900 г)

350 г палтуса холодного копчения

2 красных сладких перца

60 г нежареного кунжута

200 г хорошего майонеза, лучше домашнего

соль, свежемолотый черный перец

салат латук для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Очистите корень сельдерея и нарежьте его самой тонкой длинной соломкой. Залейте крутым кипятком, дайте постоять 5 мин., откиньте на дуршлаг и обсушите.

Шаг 2

Нарежьте очищенный сладкий перец длинной тонкой соломкой, смешайте с сельдереем, немного посолите, перемешайте, заправьте майонезом.

Шаг 3

Нарежьте филе палтуса небольшими кусочками, убедитесь, что не осталось косточек, добавьте в салат, поперчите, перемешайте.

Шаг 4

Обжарьте кунжут на сухой сковородке, потряхивая, 1,5 мин. Немного остудите, посыпьте салат и подавайте на листьях латука.

Лосось на гриле

Филе лосося на гриле - одно из самых простых блюд, которое можно приготовить в качестве второго блюда к пасхальному столу. В виде гарнира к лососю можно подать салат из свежих или запеченных на гриле овощей.



Филе лосося на гриле

ИНГРЕДИЕНТЫ

1,5 кг замороженного мурманского лосося

растительное масло

соль, свежемолотый черный перец

лимон и укроп для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Заранее, за 24 часов, разморозьте рыбу в холодильнике, уложив ее в дуршлаг, установленный в миске.

Шаг 2

Сильно разогрейте гриль, гриль в духовке или разожгите угли в мангале. Разделайте рыбу на 6 стейков-“бабочка” на коже. Посолите и поперчите, смажьте со всех сторон растительным маслом.

Шаг 3

Обжаривайте рыбу до желаемой степени готовности, подавайте немедленно, с ломтиком лимона и укропом.

Отец Феогност посоветовал всем соблюдать благоразумие во время разговения, не переедать и вообще соблюдать умеренность: "Главное, чтобы у человека совесть была свободна, тогда она подскажет ему, когда нужно остановиться".