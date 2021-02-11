Всем привет! Салат мясной с черносливом - этот сытный и вкусный салат идеально подойдёт к ужину, а также для праздничного стола. Готовится легко и просто
Ингредиенты :
1.Говядина отварная - 200 г
2.Картофель отварной - 200 г
3.Чернослив - 150 г
4.Яйца отварные - 4 шт
5.Зеленый лук - 1 пучок
6.Сметана или майонез - 4 ст.л
7.Соль по вкусу
Способ приготовления:
1.Картофель отвариваем ,очищаем и охлаждаем.Нарезаем кубиками.
2.Отварную говядину нарезаем кубиками.
3.Чернослив мягкий промываем ,обсушиваем и нарезаем кубиками.Если у вас чернослив твердый,залейте кипятком на 15 минут,чтобы чернослив распарился.
4.Яйца нарезаем кубиками,зеленый лук измельчаем.
5.Подготовленные продукты соединяем ,заправляем солью,сметаной или майонезом ,перемешиваем.
Наш салат готов!
Всем приятного аппетита и отличного настроения!
Смотрите коротенькое видео приготовления салата ниже
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