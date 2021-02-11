Всем привет! Салат мясной с черносливом - этот сытный и вкусный салат идеально подойдёт к ужину, а также для праздничного стола. Готовится легко и просто

Ингредиенты :

1.Говядина отварная - 200 г

2.Картофель отварной - 200 г

3.Чернослив - 150 г

4.Яйца отварные - 4 шт

5.Зеленый лук - 1 пучок

6.Сметана или майонез - 4 ст.л

7.Соль по вкусу

Способ приготовления:

1.Картофель отвариваем ,очищаем и охлаждаем.Нарезаем кубиками.

2.Отварную говядину нарезаем кубиками.

3.Чернослив мягкий промываем ,обсушиваем и нарезаем кубиками.Если у вас чернослив твердый,залейте кипятком на 15 минут,чтобы чернослив распарился.

4.Яйца нарезаем кубиками,зеленый лук измельчаем.

5.Подготовленные продукты соединяем ,заправляем солью,сметаной или майонезом ,перемешиваем.

Наш салат готов!

Всем приятного аппетита и отличного настроения!

Смотрите коротенькое видео приготовления салата ниже