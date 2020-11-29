Как сделать винегрет еще вкуснее

Мир винегрета гораздо интересней и разнообразнее, чем просто смесь отварной свеклы с огурцами и картофелем. Экспериментируйте и найдите свое сочетание!

Писать рецепт винегрета точно не вижу никакого смысла. Тут я уверен, у многих есть свой коронный рецепт. У кого с фасолью, у кого с сельдью или тюлечкой, а у кого - с белыми грибами или квашеной капустой. Да и историю этого самого винегрета тоже неактуально пересказывать - все давно написано в работах Похлебкина. Но вот чем я хочу поделиться и что точно будет интересно, так это три совета, как сделать его еще вкуснее.

Совет 1. Овощи

Запекайте. Это усилит их вкус. Запекайте с ароматными травами, запекайте с чесноком или веточкой розмарина, запекайте сбрызнув маслом или завернув в фольгу. До этого отваривали? Попробуйте новый вкус все тех же овощей. Слаще запеченной моркови и свеклы сложно найти овощей. При этом не забывайте, что картофель готовится быстрее - ему достаточно 30-40 минут, тогда как моркови потребуется около часа, а свекле - полтора часа запекания. И еще, не перепекайте.

Что еще добавлять в винегрет? Маринованные огурцы, квашеные огурцы, бочковые огурцы. А еще квашеная капуста. Пару видов фасоли. Можно свежий лук или маринованный в уксусе.



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Винегрет

Совет 2. Не овощи

Что еще добавить в винегрет? Выходите за рамки. Маринованные грибы, копченая скумбрия или соленая тюлечка, солонина или подкопченный окорок. Винегрет не обязан быть скучным и диетическим. Попробуйте винегрет с опятами и отварным языком. Или с копченой скумбрией и маринованным луком.

Совет 3. Заправка

Вообще, есть салатная заправка, называемая винегретной. Или соус винегрет. Говоря простыми словами, это смесь уксуса и масла в соотношении 1:3. Поскольку уксус с маслом никогда не смешать, то для получения эмульсии необходимо добавить горчицу либо яичные желтки. Мой совет - возьмите 2 ст. л. вкусного уксуса, размешайте в нем соль и перец, добавьте 2 ст. л. горчицы, и тонкой струйкой вливайте растительное масло, постоянно помешивая венчиком. Масла чуть больше полстакана. Какое масло - растительное домашнее, нерафинированное, или оливковое, иди рапсовое, или смесь кукурузного и кунжутного. Как вы любите...

Я думаю, вы заметили, что мир винегрета гораздо интересней и разнообразнее, чем просто смесь отварной свеклы с огурцами и картофелем. Экспериментируйте и найдите свое сочетание!



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Винегрет

Приятного аппетита!