Если вы хотите разнообразить свое меню и добавить необычную нотку в самые обычные блюда, то не проходите мимо этого рецепта, и попробуйте приготовить в домашних условиях вкусные куриные котлеты с яблоком! Яблоки придают котлетам сочность и кислинку. Сделать такие котлеты можно на обед или ужин.

Ингредиенты

куриная грудка - 1-2 шт.

лук - 1 шт.

яблоко - 1 шт.

твёрдый сыр - 60 гр.

чеснок - 3 зубчика

сметана - 3 ст. л.

перец

соль

растительное масло - для жарки

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