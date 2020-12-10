Если вы хотите разнообразить свое меню и добавить необычную нотку в самые обычные блюда, то не проходите мимо этого рецепта, и попробуйте приготовить в домашних условиях вкусные куриные котлеты с яблоком! Яблоки придают котлетам сочность и кислинку. Сделать такие котлеты можно на обед или ужин.
Ингредиенты
Шаги
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Куриное мясо нарезаем на кусочки. Яблоко с луком тоже нарезаем кусочками.
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Пропускаем через мясорубку куриное мясо, яблоко, лук и чеснок.
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Добавляем сметану, тертый сыр, перец и соль.
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Разогреваем масло на сковороде, выкладываем ложкой фарш.
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Обжариваем до готовности с двух сторон.
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