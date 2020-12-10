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Куриные котлеты с яблоком

Куриные котлеты с яблоком

Если вы хотите разнообразить свое меню и добавить необычную нотку в самые обычные блюда, то не проходите мимо этого рецепта, и попробуйте приготовить в домашних условиях вкусные куриные котлеты с яблоком! Яблоки придают котлетам сочность и кислинку. Сделать такие котлеты можно на обед или ужин.

Ингредиенты

Шаги

  1. Куриное мясо нарезаем на кусочки. Яблоко с луком тоже нарезаем кусочками.

    Куриные котлеты с яблоком

  2. Пропускаем через мясорубку куриное мясо, яблоко, лук и чеснок.

    Куриные котлеты с яблоком

  3. Добавляем сметану, тертый сыр, перец и соль.

  4. Разогреваем масло на сковороде, выкладываем ложкой фарш.

  5. Обжариваем до готовности с двух сторон.

    Куриные котлеты с яблоком

 

 

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