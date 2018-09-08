Скьяччата (schiacciata) с виноградом и сыром

Незаменимый рецепт, когда наступает сезон винограда.

В оригинальном рецепте использована горгонзола, но нам больше понравилось с твёрдой моцареллой.

И, как мне кажется, такой вариант скьяччаты более близок к истокам этого блюда, так как подобные сыры традиционно присутсвовали в рационе небогатых итальянцев. А сам рецепт, возможно, возник как способ утилизации излишков винограда и сыра в сезон урожая. Но это моё мнение, и оно может быть совершенно далёким от действительности.







На форму диаметром 26 см.



Тесто:

- 300 г муки

- 10 г сухих дрожжей

- 170 мл кислого молока комнатной температуры

- 1 ч.л. сахара

- 1/2 ч.л. соли

- 1 ст.л. ол.масла



Начинка:

- большая пиала ягод винограда (приблизительно 700 мл) того сорта, который вам нравится, но лучше чёрного

- 300 г сыра типа твёрдой "моцареллы"

- 20 шт грецких орехов

- 6 ст ложек сахара



Дрожжи растереть с сахаром и оставить на 10 минут, затем смешать с 1/3 молока.

В миску просеять муку, добавить соль, влить дрожжи, оливковое масло и постепенно добавляя оставшееся молоко, замесить тесто. Месить 10 минут. Затем сформировать шар и, накрыв влажным полотенцем, дать подойти в течение 30 минут.

Орехи очистить от скорлупы и раздавить скалкой.

Сыр порезать кубиками.

Подошедшее тесто разделить на части, равные 1/3 и 2/3 от общего количества.

Большую часть раскатать или растянуть (у кого как получится: я растягивала) по размеру формы плюс борта плюс запас - тесто должно свисать с бортов формы.

Раскатанным тестом выстелить смазанную маслом форму.

На дно пирога выложить ровными слоями по 2/3 орехов, винограда и сыра, посыпать 3 ст. л. сахара.

Оставшийся кусок теста раскатать по диаметру формы и выложить поверх начинки, сделать несколько надрезов для выхода пара.

Свисающие края нижнего слоя теста завернуть наверх.

По верху пирога равномерно распределить оставшиеся виноград и сыр, слегка вдавливая их в тесто. Посыпать оставшимися орехами и сахаром.





Выпекать при 200 градусов 40 минут, если верх слишком быстро будет румяниться - прикрыть скьяччату фольгой.



Пирог, который я делала первым, просто на листе, без формы - с горгонзолой:



В форме выпекать однозначно удобнее.

Несмотря на дырочки в крышке скьяччаты, она получилась очень сочной. Этого можно избежать, уменьшив количество винограда, но мне понравилось именно так)))