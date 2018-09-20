БУДЕТ ВКУСНО!

129 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Чем полезен нут и что из него приготовить: 10 самых классных рецептов

Нут очень полезен, а рецептов с ним великое множество. Рассказываем о пользе турецкого гороха, делимся всеми тонкостями его приготовления и самыми классными рецептами.
Чем полезен нут и что из него приготовить: 10 самых классных рецептов

Нут очень полезен, а рецептов с ним великое множество. Рассказываем о пользе турецкого гороха, делимся всеми тонкостями его приготовления и самыми классными рецептами с этой богатой белком бобовой культурой, пришедшей к нам с Востока.

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Что такое нут и чем он полезен

Так же, как и многие бобовые, нут — прекрасный диетический продукт. Сам по себе он достаточно калориен (около 380 ккал на 100 г), а значит, очень питателен. 

Это здоровый источник полезных углеводов (60 г) и кладезь растительного белка (20 г на 100 г нута). В турецком горохе содержатся нерастворимые волокна, снабжающие организм энергией и очищающие кишечник от шлаков и токсинов.

Благодаря тому, что нут богат витаминами группы В, калием, фосфором, магнием и железом, а также незаменимыми аминокислотами, он оказывает лечебное воздействие на организм. Он улучшает обмен веществ, способствует снижению содержания холестерина в крови и укрепляет иммунитет. 

Что важно учитывать при приготовлении нута

Многие стараются готовить нут нечасто или вовсе исключают его из своего рациона из-за того, что этот продукт, как и все бобовые, вызывает метеоризм.

Чтобы избежать газообразования в кишечнике и чувства тяжести после еды, при приготовлении нута важно соблюдать несколько простых правил.

Перед тем как использовать турецкий горох для готовки, обязательно замачивайте бобы как минимум на 8-12 часов. Лучше всего, чтобы нут постоял в холодной воде сутки — так вам даже не нужно будет подвергать его дополнительной тепловой обработке и варить.

Кроме этого, многие рецепты с нутом включают в себя различные специи и травы (к примеру, имбирь, куркуму, черный перец, кориандр, розмарин и карри). Это нужно не только для того, чтобы создать неповторимый вкус, но и для лучшего переваривания и усвоения нута, а также предотвращения вздутия.

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Шакшука из нута

Шакшука — известное на весь мир традиционное блюдо израильской кухни. Приготовьте его с нутом — такой вариант шакшуки отлично подойдет для сытного и притом здорового обеда или ужина. 

Вам понадобится:

  • Оливковое масло1 ст. л.
  • Лук шалот, мелко нарезанный1/2 ст.
  • Красный болгарский перец, произвольно нарезанный1 шт.
  • Чеснок измельченный3 зубчика
  • Томатная паста120 г
  • Кленовый сироп (можно заменить коричневым сахаром)1 ст. л.
  • Соль, перецпо вкусу
  • Паприка2 ч. л.
  • Кумин1 ч. л.
  • Чили порошок1 ч. л.
  • Маслины, разрезанные напополам6-8 шт. (для подачи)
  • Лимонные долькидля подачи
  • Нут, предварительно замоченный на 24 или сваренный1 ст.

Способ приготовления:

1. В глубокой сковороде на разогретом оливковом масле обжарьте перец и чеснок.
2. Добавьте томатную пасту, сахар, соль, паприку, кумин, порошок чили. Перемешайте и готовьте до пастообразной консистенции.
3. Убавив огонь, добавьте нут и лук-шалот. Готовьте на среднем огне около 20-ти минут, проверяя мягкость гороха (он должен быть умеренно мягким).
4. Подавайте готовое блюдо с хлебом, лепешками или рисом. Приправьте его перед подачей оливками, дольками лимона или свежей зеленью (например, петрушкой).

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Хрустящий запеченный нут в медовой корочке

Это блюдо станет отличным снэком для тех, кто привык перекусывать чипсами или есть что-нибудь вредное за просмотром фильмов. Хрустящая сладкая корочка и полезный белок — основные достоинства этого рецепта.

Вам понадобится:

  • Нут отваренный2 ст.
  • Оливковое масло1 ст. л.
  • Мед1,5 ст. л.
  • Корица1/2 ч. л.
  • Сольпо вкусу

Способ приготовления:

1. Сваренный нут как следует высушите на полотенце.
2. Духовку поставьте разогреваться на 200 градусов и подготовьте лист, застелив его пергаментной бумагой.
3. На лист в один слой выложите нут и запекайте его около получаса, каждые 10 минут перемешивая, чтобы он стал хрустящим.
4. Пока запекается нут, в небольшой миске смешайте оливковое масло, мед, корицу и соль. 
5. Выньте лист с нутом из духовки и сразу же полейте получившимся соусом.
6. Запекайте нут еще 5-10 минут. Вынув лист, оставьте нут охлаждаться.

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Нут с овощами и базиликом

Этот крутой рецепт с самыми простыми ингредиентами подойдет как на каждый день, так и для большого семейного ужина. Мы просто обожаем это блюдо за его потрясающий согревающий вкус!

Вам понадобится:

  • Нут1 ст.
  • Оливковое масло2 ст. л.
  • Болгарский перец1 шт.
  • Перец чили1/2 шт.
  • Лук1 шт.
  • Чеснок2-3 зубчика
  • Помидоры3 шт.
  • Свежие измельченные листья базилика3-4 ст. л.
  • Петрушка свежая измельченная3-4 ст. л.
  • Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления:

1. Нут отварите. 
2. В толстостенной кастрюле разогрейте масло и обжарьте на нем сладкий перец, лук, чеснок, чили, нарезанные произвольно.
3. Обжаривайте овощи 10 минут и постепенно добавляйте к ним помидоры, базилик, кинзу. Приправьте солью и перцем и тушите на медленном огне около 20-ти минут.
4. Добавьте к овощам нут и тушите еще 10 минут до готовности.
5. Готовое блюдо можно подавать, украсив свежей зеленью.

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Быстрый Средиземноморский салат с нутом и сыром фета

Восточный нут идеально "смотрится" и в блюдах Средиземноморской кухни. Приготовьте на ужин этот быстрый (всего 20 минут на приготовление!) салат с сыром фета, овощами и бальзамическим уксусом. Чтобы превратить этот вегетарианский рецепт в веганский, замените сыр фета тофу или маслинами.

Вам понадобится:

  • Нут отваренный1,5 ст.
  • Томаты черри, разрезанные напополам1 ст.
  • Красный лук, нарезанный полукольцами1/2 шт.
  • Огурец, нарезанный кубиками1 ст.
  • Сыр фета измельченный1/4 ст.
  • Петрушка измельченная1/2 ст.
  • Оливковое масло1 ст. л.
  • Бальзамический уксус1 ст. л.
  • Сок лимона2 ст. л.
  • Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления:

1. Все подготовленные ингредиенты переложите в большую салатную чашу и перемешайте.

2. Приправьте салат солью и перцем. 
3. Заправьте салат оливковым маслом, уксусом и соком лимона. Перемешайте.
4. Подавайте, по желанию украсив свежей зеленью или сыром фета.

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Простой диетический хрустящий нут в духовке

Всего четыре ингредиента — и у вас готово оригинальное, сытное и полезное блюдо. Нут по этому рецепту готовится очень просто и быстро, и, что очень важно, вам не нужно искать ничего в магазине — главное, чтобы заранее отваренный горох был под рукой. 

Вам понадобится:

  • Нут отваренный и высушенный2 ст.
  • Растительное масло1 ст. л.
  • Соль1/2 ст. л.
  • Любая приправа по вкусу (карри, чили)

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте лист, застелив его пергаментной бумагой.
2. Хорошо высушенный нут разложите в один слой и сбрызните его маслом. 
3. Запекайте нут до золотистой корочки около 45 минут. Посолите и приправьте в самом конце приготовления.
4. Перед подачей обязательно остудите нут, чтобы он стал еще более хрустящим.

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Пряный марроканский суп с нутом

Давно мы не рассказывали об оригинальных рецептах супов, а между тем именно с нутом получаются самые полезные и питательные супы. Приготовьте пряный суп по рецепту из кухни Марокко!

Вам понадобится:

  • Нут, отваренный заранее600 г
  • Оливковое масло2 ст. л.
  • Соль, перецпо вкусу
  • Паприка молотая2 ст. л.
  • Лимонный сок2 ст. л.
  • Молотый имбирь1 ч. л.
  • Тмин1 ч. л.
  • Кинза свежая измельченнаяпо вкусу

Способ приготовления:

1. Паприку, тмин, имбирь и перец смешайте вместе и растолките, после чего нагрейте смесь на сухой сковороде и подержите не более 1 минуты.
2. В чашу блендера выложите нут, оливковое масло и сок лимона. Ингредиенты смешайте до пастообразного состояния. Посолите, поперчите, добавьте смесь из приправ и снова взбейте.
3. В небольшую кастрюлю перелейте содержимое блендера и добавьте воду, чтобы получить желаемую консистенцию. 
4. На умеренном огне разогрейте суп до оптимальной для вас температуры.
5. Подавайте блюдо сразу же, по желанию украсив его свежей кинзой. 

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Традиционный фалафель

Мы не смогли оставить в стороне самый главный рецепт с нутом — традиционный фалафель. Наверняка вы уже не раз пробовали это блюдо в уличных кафе и ресторанах. Настало время попробовать приготовить его самостоятельно: это совсем несложно и очень вкусно!

Вам понадобится:

  • Нут, отваренный или замоченный заранее на 24 часа250 г
  • Булгур3 ст. л.
  • Лук мелко нарезанный1 шт.
  • Чеснок измельченный5 зубчиков
  • Петрушка измельченная1/2 пучка
  • Кинза измельченная1/2 пучка
  • Кумин3 ст. л.
  • Кориандр1 ст. л.
  • Соль1-2 ч. л.
  • Перец черный молотый1/2 ч. л.
  • Карри порошок1 ч. л.
  • Каенский перец1/3 ч. л.
  • Кардамонщепотка
  • Мука пшеничная4 ст. л.
  • Масло растительноедля жарки

Способ приготовления:

1. Нут измельчите в блендере или толкушкой до консистенции пюре.
2. В миске смешайте пюре из нута, крупу булгур, измельченный лук, чеснок и зелень, а также сухие специи. Добавьте соду и соль.
3. В миску влейте 3 ст. л. воды, тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут. 
4. Добавьте в смесь муку и снова тщательно перемешайте.
5. Мокрыми руками скатайте из смеси шарики (должно получился от 15 до 20 шт).
6. Нагрейте в глубокой сковороде масло (его должно быть много, чтобы шарики обжарились равномерно).
7. По порциям обжаривайте фалафель до золотистой корочки около 4-5 минут.
8. Готовый фалафель выкладывайте на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, — так вы избавитесь от излишков масла.
9. Подавайте готовое блюдо с питой, овощным салатом, хумусом или оливками.

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Салат из нута со свеклой и гранатом

Этот салат как нельзя лучше подходит на роль самостоятельного блюда: свежий и легкий, но в то же время довольно сытный, он станет вашим идеальным полезным ужином.

Вам понадобится:

  • Нут1 ст.
  • Зерна граната без косточки1/2 ст.
  • Свекла2 шт.
  • Лук фиолетовый1 шт.
  • Оливковое маслопо вкусу
  • Сок лимонапо вкусу
  • Кинза1/2 пучка
  • Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления:

1. Нут и свеклу отварите.
2. Зерна граната смешайте с нарезанным полукольцами фиолетовым луком, мелко нарубленной кинзой и нарезанной произвольно свеклой. Перемешайте.
3. Добавьте к ингредиентам нут и еще раз перемешайте.
4. Заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом, посолите и поперчите, перемешайте снова.
5. Подавайте готовое блюдо, по желанию украсив его свежей петрушкой, кинзой и дольками лимона. 

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Морковные котлеты с нутом

Котлеты с нутом — мечта любого вегетарианца, в чьем рационе не хватает белка. Приготовьте их с сочной морковью и подайте с любым легким соусом, который не повредит фигуре.

Вам понадобится:

  • Нут (размоченный, но не отварной)150 г
  • Морковь1-2 шт.
  • Луковица1 шт.
  • Чеснок1 зубчик
  • Мука3-4 ст. л.
  • Соль, перецпо вкусу
  • Мускатный орех (приправа)1/2 ч. л.
  • Оливковое масло1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нут измельчите толкушкой или в блендере.
2. Измельчите и смешайте лук и чеснок, морковь натрите на терке.
3. В нут добавьте лук, чеснок, морковь, муку, соль, перец, мускатный орех. Всю массу хорошо перемешайте.
4. Сформируйте котлеты и запанируйте их в муке.
5. Обжаривайте котлеты на оливковом масле до готовности (появления румяной корочки).
6. Подавайте готовое блюдо сразу же, по желанию украсив его свежей зеленью или полив сметанным соусом.

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru

Легкий летний салат с нутом, авокадо и редисом

Еще один салат в нашей подборке: на этот раз мы решили приготовить его с авокадо, редисом и другими летними продуктами. Нут отвечает за белковую и питательную составляющую, а остальные ингредиенты идеально дополняют его и создают совершенно особенный вкус.

Вам понадобится:

  • Нут отваренный400 г
  • Огурец, произвольно нарезанный1 шт.
  • Редис, произвольно нарезанный6 шт.
  • Капуста брюссельская8 шт.
  • Сыр фета измельченный3/4 ст.
  • Яблочный уксус1/3 ст.
  • Оливковое масло2-3 ст. л.
  • Соль, перецпо вкусу
  • Авокадо, произвольно нарезанный1 шт
  • Тыквенные семечкипо вкусу
  • Медпо вкусу

Способ приготовления:

1. С отваренным нутом в большой салатной чаше смешайте огурец, редис и брюссельскую капусту с нутом.
2. Добавьте в чашу раскрошенный сыр фета.
3. Сделайте заправку: смешайте оливковое масло, яблочный уксус, мед, соль и перец.
4. Готовым соусом заправьте овощи и нут. Перемешайте.
5. Подавайте салат, украсив его ломтиками авокадо и тыквенными семечками.

  • Фотография: в стиле , – фото на InMyRoom.ru
Ссылка на первоисточник
разноерецептынуткулинария
68
Обсудить

Картина дня

наверх