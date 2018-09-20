Чем полезен нут и что из него приготовить: 10 самых классных рецептов

Нут очень полезен, а рецептов с ним великое множество. Рассказываем о пользе турецкого гороха, делимся всеми тонкостями его приготовления и самыми классными рецептами с этой богатой белком бобовой культурой, пришедшей к нам с Востока.

Что такое нут и чем он полезен

Так же, как и многие бобовые, нут — прекрасный диетический продукт. Сам по себе он достаточно калориен (около 380 ккал на 100 г), а значит, очень питателен. Это здоровый источник полезных углеводов (60 г) и кладезь растительного белка (20 г на 100 г нута). В турецком горохе содержатся нерастворимые волокна, снабжающие организм энергией и очищающие кишечник от шлаков и токсинов. Благодаря тому, что нут богат витаминами группы В, калием, фосфором, магнием и железом, а также незаменимыми аминокислотами, он оказывает лечебное воздействие на организм. Он улучшает обмен веществ, способствует снижению содержания холестерина в крови и укрепляет иммунитет.

Что важно учитывать при приготовлении нута

Многие стараются готовить нут нечасто или вовсе исключают его из своего рациона из-за того, что этот продукт, как и все бобовые, вызывает метеоризм. Чтобы избежать газообразования в кишечнике и чувства тяжести после еды, при приготовлении нута важно соблюдать несколько простых правил. Чтобы избежать газообразования в кишечнике и чувства тяжести после еды, при приготовлении нута важно соблюдать несколько простых правил. Перед тем как использовать турецкий горох для готовки, обязательно замачивайте бобы как минимум на 8-12 часов. Лучше всего, чтобы нут постоял в холодной воде сутки — так вам даже не нужно будет подвергать его дополнительной тепловой обработке и варить. Кроме этого, многие рецепты с нутом включают в себя различные специи и травы (к примеру, имбирь, куркуму, черный перец, кориандр, розмарин и карри). Это нужно не только для того, чтобы создать неповторимый вкус, но и для лучшего переваривания и усвоения нута, а также предотвращения вздутия.

Шакшука из нута

Шакшука — известное на весь мир традиционное блюдо израильской кухни. Приготовьте его с нутом — такой вариант шакшуки отлично подойдет для сытного и притом здорового обеда или ужина.

Вам понадобится:

Оливковое масло1 ст. л.

Лук шалот, мелко нарезанный1/2 ст.

Красный болгарский перец, произвольно нарезанный1 шт.

Чеснок измельченный3 зубчика

Томатная паста120 г

Кленовый сироп (можно заменить коричневым сахаром)1 ст. л.

Соль, перецпо вкусу

Паприка2 ч. л.

Кумин1 ч. л.

Чили порошок1 ч. л.

Маслины, разрезанные напополам6-8 шт. (для подачи)

Лимонные долькидля подачи

Нут, предварительно замоченный на 24 или сваренный1 ст.

Способ приготовления:

1. В глубокой сковороде на разогретом оливковом масле обжарьте перец и чеснок.

2. Добавьте томатную пасту, сахар, соль, паприку, кумин, порошок чили. Перемешайте и готовьте до пастообразной консистенции.

3. Убавив огонь, добавьте нут и лук-шалот. Готовьте на среднем огне около 20-ти минут, проверяя мягкость гороха (он должен быть умеренно мягким).

4. Подавайте готовое блюдо с хлебом, лепешками или рисом. Приправьте его перед подачей оливками, дольками лимона или свежей зеленью (например, петрушкой).

Хрустящий запеченный нут в медовой корочке

Это блюдо станет отличным снэком для тех, кто привык перекусывать чипсами или есть что-нибудь вредное за просмотром фильмов. Хрустящая сладкая корочка и полезный белок — основные достоинства этого рецепта.

Вам понадобится:

Нут отваренный2 ст.

Оливковое масло1 ст. л.

Мед1,5 ст. л.

Корица1/2 ч. л.

Сольпо вкусу

Способ приготовления:

1. Сваренный нут как следует высушите на полотенце.

2. Духовку поставьте разогреваться на 200 градусов и подготовьте лист, застелив его пергаментной бумагой.

3. На лист в один слой выложите нут и запекайте его около получаса, каждые 10 минут перемешивая, чтобы он стал хрустящим.

4. Пока запекается нут, в небольшой миске смешайте оливковое масло, мед, корицу и соль.

5. Выньте лист с нутом из духовки и сразу же полейте получившимся соусом.

6. Запекайте нут еще 5-10 минут. Вынув лист, оставьте нут охлаждаться.

Нут с овощами и базиликом

Этот крутой рецепт с самыми простыми ингредиентами подойдет как на каждый день, так и для большого семейного ужина. Мы просто обожаем это блюдо за его потрясающий согревающий вкус!

Вам понадобится:

Нут1 ст.

Оливковое масло2 ст. л.

Болгарский перец1 шт.

Перец чили1/2 шт.

Лук1 шт.

Чеснок2-3 зубчика

Помидоры3 шт.

Свежие измельченные листья базилика3-4 ст. л.

Петрушка свежая измельченная3-4 ст. л.

Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления:

1. Нут отварите.

2. В толстостенной кастрюле разогрейте масло и обжарьте на нем сладкий перец, лук, чеснок, чили, нарезанные произвольно.

3. Обжаривайте овощи 10 минут и постепенно добавляйте к ним помидоры, базилик, кинзу. Приправьте солью и перцем и тушите на медленном огне около 20-ти минут.

4. Добавьте к овощам нут и тушите еще 10 минут до готовности.

5. Готовое блюдо можно подавать, украсив свежей зеленью.

Быстрый Средиземноморский салат с нутом и сыром фета

Восточный нут идеально "смотрится" и в блюдах Средиземноморской кухни. Приготовьте на ужин этот быстрый (всего 20 минут на приготовление!) салат с сыром фета, овощами и бальзамическим уксусом. Чтобы превратить этот вегетарианский рецепт в веганский, замените сыр фета тофу или маслинами.

Вам понадобится:

Нут отваренный1,5 ст.

Томаты черри, разрезанные напополам1 ст.

Красный лук, нарезанный полукольцами1/2 шт.

Огурец, нарезанный кубиками1 ст.

Сыр фета измельченный1/4 ст.

Петрушка измельченная1/2 ст.

Оливковое масло1 ст. л.

Бальзамический уксус1 ст. л.

Сок лимона2 ст. л.

Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления:

1. Все подготовленные ингредиенты переложите в большую салатную чашу и перемешайте. 2. Приправьте салат солью и перцем.

3. Заправьте салат оливковым маслом, уксусом и соком лимона. Перемешайте.

4. Подавайте, по желанию украсив свежей зеленью или сыром фета.

Простой диетический хрустящий нут в духовке

Всего четыре ингредиента — и у вас готово оригинальное, сытное и полезное блюдо. Нут по этому рецепту готовится очень просто и быстро, и, что очень важно, вам не нужно искать ничего в магазине — главное, чтобы заранее отваренный горох был под рукой.

Вам понадобится:

Нут отваренный и высушенный2 ст.

Растительное масло1 ст. л.

Соль1/2 ст. л.

Любая приправа по вкусу (карри, чили)

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте лист, застелив его пергаментной бумагой.

2. Хорошо высушенный нут разложите в один слой и сбрызните его маслом.

3. Запекайте нут до золотистой корочки около 45 минут. Посолите и приправьте в самом конце приготовления.

4. Перед подачей обязательно остудите нут, чтобы он стал еще более хрустящим.

Пряный марроканский суп с нутом

Давно мы не рассказывали об оригинальных рецептах супов, а между тем именно с нутом получаются самые полезные и питательные супы. Приготовьте пряный суп по рецепту из кухни Марокко!

Вам понадобится:

Нут, отваренный заранее600 г

Оливковое масло2 ст. л.

Соль, перецпо вкусу

Паприка молотая2 ст. л.

Лимонный сок2 ст. л.

Молотый имбирь1 ч. л.

Тмин1 ч. л.

Кинза свежая измельченнаяпо вкусу

Способ приготовления:

1. Паприку, тмин, имбирь и перец смешайте вместе и растолките, после чего нагрейте смесь на сухой сковороде и подержите не более 1 минуты.

2. В чашу блендера выложите нут, оливковое масло и сок лимона. Ингредиенты смешайте до пастообразного состояния. Посолите, поперчите, добавьте смесь из приправ и снова взбейте.

3. В небольшую кастрюлю перелейте содержимое блендера и добавьте воду, чтобы получить желаемую консистенцию.

4. На умеренном огне разогрейте суп до оптимальной для вас температуры.

5. Подавайте блюдо сразу же, по желанию украсив его свежей кинзой.

Традиционный фалафель

Мы не смогли оставить в стороне самый главный рецепт с нутом — традиционный фалафель. Наверняка вы уже не раз пробовали это блюдо в уличных кафе и ресторанах. Настало время попробовать приготовить его самостоятельно: это совсем несложно и очень вкусно!

Вам понадобится:

Нут, отваренный или замоченный заранее на 24 часа250 г

Булгур3 ст. л.

Лук мелко нарезанный1 шт.

Чеснок измельченный5 зубчиков

Петрушка измельченная1/2 пучка

Кинза измельченная1/2 пучка

Кумин3 ст. л.

Кориандр1 ст. л.

Соль1-2 ч. л.

Перец черный молотый1/2 ч. л.

Карри порошок1 ч. л.

Каенский перец1/3 ч. л.

Кардамонщепотка

Мука пшеничная4 ст. л.

Масло растительноедля жарки

Способ приготовления:

1. Нут измельчите в блендере или толкушкой до консистенции пюре.

2. В миске смешайте пюре из нута, крупу булгур, измельченный лук, чеснок и зелень, а также сухие специи. Добавьте соду и соль.

3. В миску влейте 3 ст. л. воды, тщательно перемешайте и оставьте на 20 минут.

4. Добавьте в смесь муку и снова тщательно перемешайте.

5. Мокрыми руками скатайте из смеси шарики (должно получился от 15 до 20 шт).

6. Нагрейте в глубокой сковороде масло (его должно быть много, чтобы шарики обжарились равномерно).

7. По порциям обжаривайте фалафель до золотистой корочки около 4-5 минут.

8. Готовый фалафель выкладывайте на тарелку, застеленную бумажной салфеткой, — так вы избавитесь от излишков масла.

9. Подавайте готовое блюдо с питой, овощным салатом, хумусом или оливками.

Салат из нута со свеклой и гранатом

Этот салат как нельзя лучше подходит на роль самостоятельного блюда: свежий и легкий, но в то же время довольно сытный, он станет вашим идеальным полезным ужином.

Вам понадобится:

Нут1 ст.

Зерна граната без косточки1/2 ст.

Свекла2 шт.

Лук фиолетовый1 шт.

Оливковое маслопо вкусу

Сок лимонапо вкусу

Кинза1/2 пучка

Соль, перецпо вкусу

Способ приготовления:

1. Нут и свеклу отварите.

2. Зерна граната смешайте с нарезанным полукольцами фиолетовым луком, мелко нарубленной кинзой и нарезанной произвольно свеклой. Перемешайте.

3. Добавьте к ингредиентам нут и еще раз перемешайте.

4. Заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом, посолите и поперчите, перемешайте снова.

5. Подавайте готовое блюдо, по желанию украсив его свежей петрушкой, кинзой и дольками лимона.

Морковные котлеты с нутом

Котлеты с нутом — мечта любого вегетарианца, в чьем рационе не хватает белка. Приготовьте их с сочной морковью и подайте с любым легким соусом, который не повредит фигуре.

Вам понадобится:

Нут (размоченный, но не отварной)150 г

Морковь1-2 шт.

Луковица1 шт.

Чеснок1 зубчик

Мука3-4 ст. л.

Соль, перецпо вкусу

Мускатный орех (приправа)1/2 ч. л.

Оливковое масло1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нут измельчите толкушкой или в блендере.

2. Измельчите и смешайте лук и чеснок, морковь натрите на терке.

3. В нут добавьте лук, чеснок, морковь, муку, соль, перец, мускатный орех. Всю массу хорошо перемешайте.

4. Сформируйте котлеты и запанируйте их в муке.

5. Обжаривайте котлеты на оливковом масле до готовности (появления румяной корочки).

6. Подавайте готовое блюдо сразу же, по желанию украсив его свежей зеленью или полив сметанным соусом.

Легкий летний салат с нутом, авокадо и редисом

Еще один салат в нашей подборке: на этот раз мы решили приготовить его с авокадо, редисом и другими летними продуктами. Нут отвечает за белковую и питательную составляющую, а остальные ингредиенты идеально дополняют его и создают совершенно особенный вкус.

Вам понадобится:

Нут отваренный400 г

Огурец, произвольно нарезанный1 шт.

Редис, произвольно нарезанный6 шт.

Капуста брюссельская8 шт.

Сыр фета измельченный3/4 ст.

Яблочный уксус1/3 ст.

Оливковое масло2-3 ст. л.

Соль, перецпо вкусу

Авокадо, произвольно нарезанный1 шт

Тыквенные семечкипо вкусу

Медпо вкусу

Способ приготовления: