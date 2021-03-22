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Голубцы по-польски

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Голубцы считаются блюдом украинской кухни. Но во многих кухнях мира есть похожие рецепты с мясным фаршем, завернутым в капустные листья. Предлагаю рецепт голубцов по-польски. Замечательное блюдо!

Описание приготовления:

Голубцы по-польски готовят также, как и по-украински. С той лишь разницей, что в польских голубцах присутствует только томатный соус, а в украинских может быть сметанный или сметанно-томатный. Польские голубцы точно также можно тушить или запекать в духовке. Но на мой взгляд, тушеные получается более нежными и сочными. Блюдо достойное праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Куриное филе  — 350 Грамм
  • Мякоть свинины  — 150 Грамм
  • Лук репчатый  — 1 Штука
  • Чеснок  — 2 Зубчика
  • Белый батон  — 100 Грамм
  • Рис отварной  — 4 Ст. ложки
  • Соль  — 1 Чайная ложка (в фарш)
  • Томатная паста  — 2-3 Ст. ложек
  • Сахар  — 1 Ст. ложка (без горки)
  • Перец черный молотый  — По вкусу
  • Лавровый лист  — 2 Штуки
  • Капуста белокочанная  — 1-1,5 Килограмма
  • Крахмал  — 1,5 Ст. ложки

Количество порций: 6-7

Как приготовить "Голубцы по-польски"

Голубцы по-польски

Подготовьте ингредиенты для приготовления голубцов по-польски.

Голубцы по-польски

Куриное филе и мякоть свинины помойте. Белый батон или булку залейте кипяченой, холодной водой и через пять минут отожмите.

Лук и чеснок очистите, помойте. Пропустите все эти ингредиенты через мясорубку.

Голубцы по-польски

Добавьте отварной рис.

Голубцы по-польски

Фарш посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Голубцы по-польски

На капусте сделайте надрезы вокруг кочана. Выложите в кастрюлю с водой, доведите до кипения и проварите 10 минут. После снимите листья капусты с кочана.

Голубцы по-польски

С каждого листа капусты срежьте утолщение и выложите порцию фарша.

Голубцы по-польски

Сверните голубец конвертом. Так поступите со всем фаршем и капустными листьями.

Голубцы по-польски

Приготовьте соус для голубцов. В сотейник или кастрюлю выложите томатную пасту, крахмал, соль, сахар и перец.

Голубцы по-польски

Налейте 500 мл. бульона или воды. Хорошо перемешайте, без комочков.

Голубцы по-польски

Приготовленные голубцы выложите в сотейник с соусом. Добавьте лавровый лист. Поставьте на плиту, накройте крышкой.

Голубцы по-польски

Тушите голубцы в соусе 1-1,5 часа до готовности на небольшом огне.

Голубцы по-польски

Голубцы по-польски готовы. Подавайте к столу в горячем виде.

 

 

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