Голубцы считаются блюдом украинской кухни. Но во многих кухнях мира есть похожие рецепты с мясным фаршем, завернутым в капустные листья. Предлагаю рецепт голубцов по-польски. Замечательное блюдо!

Описание приготовления:

Голубцы по-польски готовят также, как и по-украински. С той лишь разницей, что в польских голубцах присутствует только томатный соус, а в украинских может быть сметанный или сметанно-томатный. Польские голубцы точно также можно тушить или запекать в духовке. Но на мой взгляд, тушеные получается более нежными и сочными. Блюдо достойное праздничного стола.

Ингредиенты:

Куриное филе — 350 Грамм

Мякоть свинины — 150 Грамм

Лук репчатый — 1 Штука

Чеснок — 2 Зубчика

Белый батон — 100 Грамм

Рис отварной — 4 Ст. ложки

Соль — 1 Чайная ложка (в фарш)

Томатная паста — 2-3 Ст. ложек

Сахар — 1 Ст. ложка (без горки)

Перец черный молотый — По вкусу

Лавровый лист — 2 Штуки

Капуста белокочанная — 1-1,5 Килограмма

Крахмал — 1,5 Ст. ложки

Количество порций: 6-7

Как приготовить "Голубцы по-польски"

Подготовьте ингредиенты для приготовления голубцов по-польски.

Куриное филе и мякоть свинины помойте. Белый батон или булку залейте кипяченой, холодной водой и через пять минут отожмите.

Лук и чеснок очистите, помойте. Пропустите все эти ингредиенты через мясорубку.

Добавьте отварной рис.

Фарш посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

На капусте сделайте надрезы вокруг кочана. Выложите в кастрюлю с водой, доведите до кипения и проварите 10 минут. После снимите листья капусты с кочана.

С каждого листа капусты срежьте утолщение и выложите порцию фарша.

Сверните голубец конвертом. Так поступите со всем фаршем и капустными листьями.

Приготовьте соус для голубцов. В сотейник или кастрюлю выложите томатную пасту, крахмал, соль, сахар и перец.

Налейте 500 мл. бульона или воды. Хорошо перемешайте, без комочков.

Приготовленные голубцы выложите в сотейник с соусом. Добавьте лавровый лист. Поставьте на плиту, накройте крышкой.

Тушите голубцы в соусе 1-1,5 часа до готовности на небольшом огне.

Голубцы по-польски готовы. Подавайте к столу в горячем виде.