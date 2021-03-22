Голубцы считаются блюдом украинской кухни. Но во многих кухнях мира есть похожие рецепты с мясным фаршем, завернутым в капустные листья. Предлагаю рецепт голубцов по-польски. Замечательное блюдо!
Описание приготовления:
Голубцы по-польски готовят также, как и по-украински. С той лишь разницей, что в польских голубцах присутствует только томатный соус, а в украинских может быть сметанный или сметанно-томатный. Польские голубцы точно также можно тушить или запекать в духовке. Но на мой взгляд, тушеные получается более нежными и сочными. Блюдо достойное праздничного стола.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 350 Грамм
- Мякоть свинины — 150 Грамм
- Лук репчатый — 1 Штука
- Чеснок — 2 Зубчика
- Белый батон — 100 Грамм
- Рис отварной — 4 Ст. ложки
- Соль — 1 Чайная ложка (в фарш)
- Томатная паста — 2-3 Ст. ложек
- Сахар — 1 Ст. ложка (без горки)
- Перец черный молотый — По вкусу
- Лавровый лист — 2 Штуки
- Капуста белокочанная — 1-1,5 Килограмма
- Крахмал — 1,5 Ст. ложки
Количество порций: 6-7
Как приготовить "Голубцы по-польски"
Подготовьте ингредиенты для приготовления голубцов по-польски.
Куриное филе и мякоть свинины помойте. Белый батон или булку залейте кипяченой, холодной водой и через пять минут отожмите.Лук и чеснок очистите, помойте. Пропустите все эти ингредиенты через мясорубку.
Добавьте отварной рис.
Фарш посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.
На капусте сделайте надрезы вокруг кочана. Выложите в кастрюлю с водой, доведите до кипения и проварите 10 минут. После снимите листья капусты с кочана.
С каждого листа капусты срежьте утолщение и выложите порцию фарша.
Сверните голубец конвертом. Так поступите со всем фаршем и капустными листьями.
Приготовьте соус для голубцов. В сотейник или кастрюлю выложите томатную пасту, крахмал, соль, сахар и перец.
Налейте 500 мл. бульона или воды. Хорошо перемешайте, без комочков.
Приготовленные голубцы выложите в сотейник с соусом. Добавьте лавровый лист. Поставьте на плиту, накройте крышкой.
Тушите голубцы в соусе 1-1,5 часа до готовности на небольшом огне.
Голубцы по-польски готовы. Подавайте к столу в горячем виде.
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