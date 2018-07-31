Суп из печеных томатов

ИНГРЕДИЕНТЫ
Помидоры 300 г
Оливковое масло 50 мл
Чеснок 2 головки
Зеленый базилик 15 г
Прованские травыпо вкусу
Куриный бульон 100 мл
Лук репчатый 50 г
Сахарная пудра 30 г
ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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1. Томаты разрезать пополам (горизонтально) и выложить в спрыснутый маслом противень.
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2. Обильно посыпать сахарной пудрой, травами и половиной головки чеснока.
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3. Запекать в духовке при температуре 190 градусов в течение 20 минут.
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4. Обжарить мелко нарезанный лук, добавив прованские травы и чеснок.
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5. Положить в блендер и пропустить вместе с помидорами до суповой консистенции.
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6. Добавить куриный бульон, соль, перец и процедить.
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7. Перелить суп в супницу, украсить листьями базилика и оливковым маслом.
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