БУДЕТ ВКУСНО!

129 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oltaviro Oltaviro
    Как приготовить перловку разными способами и по вкусным рецептам? Просто. Надо готовить разными способами и по вкусны...Как приготовить п...
  • Виктория Иванова
    Ну это разврат, друзья!Картофельные спир...
  • Тамара Аристархова
    Я тоже так делаю, только тесто можно скатать в тонкую колбаску, обвалять в муке, чтобы не слипались и нарезать колба...Вкусный рецепт из...

Суп из печеных томатов

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

 

Суп из печеных томатов

Помидоры 300 г

Оливковое масло 50 мл

Чеснок 2 головки

Зеленый базилик 15 г

Прованские травыпо вкусу

Куриный бульон 100 мл

Лук репчатый 50 г

Сахарная пудра 30 г

ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • 1. Томаты разрезать пополам (горизонтально) и выложить в спрыснутый маслом противень. Суп из печеных томатов

  • 2. Обильно посыпать сахарной пудрой, травами и половиной головки чеснока.

  • 3. Запекать в духовке при температуре 190 градусов в течение 20 минут. 

  • 4. Обжарить мелко нарезанный лук, добавив прованские травы и чеснок. Суп из печеных томатов

  • 5. Положить в блендер и пропустить вместе с помидорами до суповой консистенции. Суп из печеных томатов

  • 6. Добавить куриный бульон, соль, перец и процедить.

  • 7. Перелить суп в супницу, украсить листьями базилика и оливковым маслом.

Ссылка на первоисточник
блюдасупыПудрахолодные закускиедаовощные блюдапитаниекулинария
1
Обсудить

Картина дня

наверх