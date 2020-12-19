Новогодние праздники лично у меня ассоциируются с «‎Голубым огоньком» на центральном канале. Под эту передачу накануне мама нарезает ингредиенты на оливье, папа крепит елку к треноге, а мы с братом разматываем гирлянду. Наверное, поэтому мое любимое блюдо с детства — салат «‎Карнавальная ночь».

Кроме того, что салат «‎Карнавальная ночь» пробуждает во мне самые приятные и теплые чувства, он еще и достаточно красивый. Праздничный стол без него, как по мне, выглядит скучно и уныло. К тому же вы удивитесь сочетанию продуктов в этом блюде. Начнем с жареной картошки.

Ингредиенты

Картофель 2 шт. Морковь 2 шт. Грецкие орехи 2 ст. л. Твердый сыр 50 г Ветчина 200 г Помидор 1 шт. Укроп 1 пуч. Яйцо 4 шт. Оливки 350 г Соль по вкусу Майонез по вкусу

Приготовление

Первым делом подготовьте все продукты. Картофель очистите и нарежьте соломкой. Обжарьте ее в масле до готовности. Соль и специи по вкусу. Морковь и яйца отдельно отварите до готовности. Затем их остудите, очистите от кожуры. Желтки отделите от белков. Морковь натрите на крупной терке. Смешайте ее с натертым на крупной терке сыром и измельченными грецкими орехами. Начинаем собирать салат. Круглую разъемную форму диаметром около 18 см поместите на тарелку. Первым слоем выложите и утрамбуйте жареный картофель. На него — морковь с сыром. Разровняйте слой и нанесите сетку из майонеза. Далее — мелкая соломка ветчины. Ее покройте натертым на крупную терку белком. Белок посолите по вкусу, нанесите на него майонезную сетку. Последний слой салата — натертые на мелкую терку желтки. Их разровняйте, само блюдо отправьте на час в холодильник. Спустя время уберите форму. Края салата смажьте майонезом. На соус прикрепите половинки оливок. Сверху в центре поставьте кольцо. Вокруг него посыпьте рубленую зелень. А вокруг нее — нарезанные кубиком помидоры.

Готовый салат «‎Карнавальная ночь» спрячьте часа на 3 в холодильник, чтобы он окончательно пропитался. Согласитесь, такая закуска выглядит как именинный торт. Ею вы без труда удивите даже самого искушенного гостя. При этом декор блюда можете менять в зависимости от своих предпочтений. Подключайте фантазию и лакомьтесь на здоровье!