Новогодние праздники лично у меня ассоциируются с «Голубым огоньком» на центральном канале. Под эту передачу накануне мама нарезает ингредиенты на оливье, папа крепит елку к треноге, а мы с братом разматываем гирлянду. Наверное, поэтому мое любимое блюдо с детства — салат «Карнавальная ночь».
Кроме того, что салат «Карнавальная ночь» пробуждает во мне самые приятные и теплые чувства, он еще и достаточно красивый. Праздничный стол без него, как по мне, выглядит скучно и уныло. К тому же вы удивитесь сочетанию продуктов в этом блюде. Начнем с жареной картошки.
Ингредиенты
|Картофель
|2 шт.
|Морковь
|2 шт.
|Грецкие орехи
|2 ст. л.
|Твердый сыр
|50 г
|Ветчина
|200 г
|Помидор
|1 шт.
|Укроп
|1 пуч.
|Яйцо
|4 шт.
|Оливки
|350 г
|Соль
|по вкусу
|Майонез
|по вкусу
Приготовление
- Первым делом подготовьте все продукты. Картофель очистите и нарежьте соломкой. Обжарьте ее в масле до готовности. Соль и специи по вкусу. Морковь и яйца отдельно отварите до готовности.
- Затем их остудите, очистите от кожуры. Желтки отделите от белков. Морковь натрите на крупной терке. Смешайте ее с натертым на крупной терке сыром и измельченными грецкими орехами.
- Начинаем собирать салат. Круглую разъемную форму диаметром около 18 см поместите на тарелку. Первым слоем выложите и утрамбуйте жареный картофель. На него — морковь с сыром.
- Разровняйте слой и нанесите сетку из майонеза. Далее — мелкая соломка ветчины. Ее покройте натертым на крупную терку белком. Белок посолите по вкусу, нанесите на него майонезную сетку.
- Последний слой салата — натертые на мелкую терку желтки. Их разровняйте, само блюдо отправьте на час в холодильник. Спустя время уберите форму.
- Края салата смажьте майонезом. На соус прикрепите половинки оливок. Сверху в центре поставьте кольцо. Вокруг него посыпьте рубленую зелень. А вокруг нее — нарезанные кубиком помидоры.
Готовый салат «Карнавальная ночь» спрячьте часа на 3 в холодильник, чтобы он окончательно пропитался. Согласитесь, такая закуска выглядит как именинный торт. Ею вы без труда удивите даже самого искушенного гостя. При этом декор блюда можете менять в зависимости от своих предпочтений. Подключайте фантазию и лакомьтесь на здоровье!
Свежие комментарии