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Салат «‎Карнавальная ночь»

Салат «‎Карнавальная ночь»

Новогодние праздники лично у меня ассоциируются с «‎Голубым огоньком» на центральном канале. Под эту передачу накануне мама нарезает ингредиенты на оливье, папа крепит елку к треноге, а мы с братом разматываем гирлянду. Наверное, поэтому мое любимое блюдо с детства — салат «‎Карнавальная ночь».

Кроме того, что салат «‎Карнавальная ночь» пробуждает во мне самые приятные и теплые чувства, он еще и достаточно красивый. Праздничный стол без него, как по мне, выглядит скучно и уныло. К тому же вы удивитесь сочетанию продуктов в этом блюде. Начнем с жареной картошки.

Салат «‎Карнавальная ночь»

Ингредиенты

Картофель 2 шт.
Морковь 2 шт.
Грецкие орехи 2 ст. л.
Твердый сыр 50 г
Ветчина 200 г
Помидор 1 шт.
Укроп 1 пуч.
Яйцо 4 шт.
Оливки 350 г
Соль по вкусу
Майонез по вкусу

Приготовление

  1. Первым делом подготовьте все продукты. Картофель очистите и нарежьте соломкой. Обжарьте ее в масле до готовности. Соль и специи по вкусу. Морковь и яйца отдельно отварите до готовности.
  2. Затем их остудите, очистите от кожуры. Желтки отделите от белков. Морковь натрите на крупной терке. Смешайте ее с натертым на крупной терке сыром и измельченными грецкими орехами.Салат «‎Карнавальная ночь»
  3. Начинаем собирать салат. Круглую разъемную форму диаметром около 18 см поместите на тарелку.
    Первым слоем выложите и утрамбуйте жареный картофель. На него — морковь с сыром.
  4. Разровняйте слой и нанесите сетку из майонеза. Далее — мелкая соломка ветчины. Ее покройте натертым на крупную терку белком. Белок посолите по вкусу, нанесите на него майонезную сетку.Салат «‎Карнавальная ночь»
  5. Последний слой салата — натертые на мелкую терку желтки. Их разровняйте, само блюдо отправьте на час в холодильник. Спустя время уберите форму.
  6. Края салата смажьте майонезом. На соус прикрепите половинки оливок. Сверху в центре поставьте кольцо. Вокруг него посыпьте рубленую зелень. А вокруг нее — нарезанные кубиком помидоры.Салат «‎Карнавальная ночь»

Готовый салат «‎Карнавальная ночь» спрячьте часа на 3 в холодильник, чтобы он окончательно пропитался. Согласитесь, такая закуска выглядит как именинный торт. Ею вы без труда удивите даже самого искушенного гостя. При этом декор блюда можете менять в зависимости от своих предпочтений. Подключайте фантазию и лакомьтесь на здоровье!

 

 

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