Рыбные лодочки с грибами

В нашей семье любят рыбу, приготовленную в духовке. Так она сохраняет сочность и свой натуральный вкус.

По этому рецепту можно готовить и порционные блюда, если взять форель радужную и более крупную рыбу (кету, горбушу). Я взяла среднюю красную рыбку.

Ингредиенты

Одна средняя красная рыба (кета, горбуша)

Луковица — 1 шт.

Немного грибов (я брала лисички)

Сливки 20% жирности — 50-70 мл

Яйцо — 1 шт.

Сыр твердых сортов — 100 г

Немного сливочного или растительного масла

Смесь перцев, соль

Приготовление

1. Рыбу почистить, удалить жабры, плавники. При желании голову можно оставить.

2. Удалить позвоночник и мелкие кости.

3. Приправить смесью перцев и солью.

4. Теперь начинка.

Грибы почистить, помыть. Я взяла лисички (можно взять шампиньоны).

Луковицу мелко порубить. Обжарить на сливочном или растительном масле.

Добавить грибы. Обжарить .

Пока грибы жарятся, взбить желток с солью. Сыр натереть на терке.

Во взбитый желток добавить сливки, сыр.

Добавить обжаренные, горячие грибы. Перемешать.

Отдельно взбить белок и аккуратно ввести в начинку.

5. Рыбу уложить в фольгу. (Ее лучше немного смазать растительным маслом кисточкой, я этого не сделала и кожица немного к фольге прилипла.)

Края скрепить зубочистками.

С помощью фольги сделать лодочку. Выложить начинку.

6. Рыбу накрыть фольгой. И поставить в духовку на 20 минут при 190-200°C.

7. Фольгу открыть. Начинка уже за это время схватилась.

И еще поставить в духовку на 20 минут подрумяниться.

8. Вот такая рыбка у нас получилась.

Приятного вам аппетита!