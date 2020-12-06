Рыбные лодочки с грибами

В нашей семье любят рыбу, приготовленную в духовке. Так она сохраняет сочность и свой натуральный вкус.
По этому рецепту можно готовить и порционные блюда, если взять форель радужную и более крупную рыбу (кету, горбушу). Я взяла среднюю красную рыбку.
Ингредиенты
- Одна средняя красная рыба (кета, горбуша)
- Луковица — 1 шт.
- Немного грибов (я брала лисички)
- Сливки 20% жирности — 50-70 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Сыр твердых сортов — 100 г
- Немного сливочного или растительного масла
- Смесь перцев, соль
Приготовление
1. Рыбу почистить, удалить жабры, плавники. При желании голову можно оставить.
2. Удалить позвоночник и мелкие кости.
3. Приправить смесью перцев и солью.
4. Теперь начинка.
Грибы почистить, помыть. Я взяла лисички (можно взять шампиньоны).
Луковицу мелко порубить. Обжарить на сливочном или растительном масле.
Добавить грибы. Обжарить .
Пока грибы жарятся, взбить желток с солью. Сыр натереть на терке.
Во взбитый желток добавить сливки, сыр.
Добавить обжаренные, горячие грибы. Перемешать.
Отдельно взбить белок и аккуратно ввести в начинку.
5. Рыбу уложить в фольгу. (Ее лучше немного смазать растительным маслом кисточкой, я этого не сделала и кожица немного к фольге прилипла.)
Края скрепить зубочистками.
6. Рыбу накрыть фольгой. И поставить в духовку на 20 минут при 190-200°C.
7. Фольгу открыть. Начинка уже за это время схватилась.
И еще поставить в духовку на 20 минут подрумяниться.
8. Вот такая рыбка у нас получилась.
Приятного вам аппетита!
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