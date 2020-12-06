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Рыбные лодочки с грибами

В нашей семье любят рыбу, приготовленную в духовке. Так она сохраняет сочность и свой натуральный вкус. 

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По этому рецепту можно готовить и порционные блюда, если взять форель радужную и более крупную рыбу (кету, горбушу). Я взяла среднюю красную рыбку.

Ингредиенты

  • Одна средняя красная рыба (кета, горбуша)
  • Луковица — 1 шт.
  • Немного грибов (я брала лисички)
  • Сливки 20% жирности — 50-70 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сыр твердых сортов — 100 г
  • Немного сливочного или растительного масла
  • Смесь перцев, соль

Приготовление

1. Рыбу почистить, удалить жабры, плавники. При желании голову можно оставить.

Рыбные лодочки с грибами

2. Удалить позвоночник и мелкие кости.

Рыбные лодочки с грибами

3. Приправить смесью перцев и солью.

Рыбные лодочки с грибами

4. Теперь начинка.
Грибы почистить, помыть. Я взяла лисички (можно взять шампиньоны).
Луковицу мелко порубить. Обжарить на сливочном или растительном масле.
Добавить грибы. Обжарить .

Рыбные лодочки с грибами

Пока грибы жарятся, взбить желток с солью. Сыр натереть на терке.

Рыбные лодочки с грибами

Во взбитый желток добавить сливки, сыр.

Рыбные лодочки с грибами

Добавить обжаренные, горячие грибы. Перемешать.

Рыбные лодочки с грибами

Отдельно взбить белок и аккуратно ввести в начинку.

Рыбные лодочки с грибами

5. Рыбу уложить в фольгу. (Ее лучше немного смазать растительным маслом кисточкой, я этого не сделала и кожица немного к фольге прилипла.)
Края скрепить зубочистками.

С помощью фольги сделать лодочку. Выложить начинку.

Рыбные лодочки с грибами

6. Рыбу накрыть фольгой. И поставить в духовку на 20 минут при 190-200°C.

Рыбные лодочки с грибами

7. Фольгу открыть. Начинка уже за это время схватилась.
И еще поставить в духовку на 20 минут подрумяниться.

Рыбные лодочки с грибами

8. Вот такая рыбка у нас получилась. 

Рыбные лодочки с грибами

Приятного вам аппетита!

 

 

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рыбные блюда
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