5 знаменитых блюд турецкой кухни

Турецкая кухня – очень популярна во всем мире, а тем более у нас, в России, в стране, разве что очень ленивый гражданин которой не бывал в Турции. И все с наслаждением вспоминают разнообразные блюда, которыми их угощали в отелях и ресторанах. Множество мясных блюд, запеченных в печах или на гриле, густые супы и похлебки, свежие овощные закуски и, конечно, сладости и кофе…

Предлагаем приготовить на обед 5 самых ярких блюд турецкой кухни

Фото:shutterstock.com

Донер-кебаб

В России это блюдо больше известно под арабским названием – шаурма. Что практически тоже самое, что и донер-кебаб - мясо, поджаренное на вертеле и завернутое в лепешку с соусом и овощами.

4 куриных окорочка

2 ст.л. йогурта

1 ст.л. оливкового масла

Соль, перец

2 луковицы

2 огурца

2 ч.л. уксуса

1 пучок кинзы или укропа

½ стакана кефира или йогурта

Лепешки пита

Шаг 1. Мясо нарезать на небольшие кусочки, посолить и поперчить, залить йогуртом с оливковым маслом и оставить мариноваться на пару часов.

Шаг 2. Нашинковать лук, сбрызнуть его уксусом. Мелко нарезать огурец, смешать его с луком.

Шаг 3. Мясо обжарить на масле до готовности.

Шаг 4. Кефир смешать с нарубленной зеленью, посолить.

Шаг 4. Питу разрезать пополам, в каждую половинку положить курицу, салат из огурцов и лука, полить кефирным соусом.

Фото:mmenu.com

Кёфте

Эти турецкие тефтели делаются миллионом различных способов. Они могут быть с соусом и без, в них могут добавлять различные наполнители, орехи, овощи и т.д. На самом деле в каждом районе Турции свой рецепт этих вкусных мясных шариков.

500 г фарша

1/2 стакана грецких орехов

1 яйцо

1 луковица

1 зубчик чеснока

кунжут

соль, специи

Для соуса:

150 г молока

1 ст.л. муки

паприка, соль

Шаг 1. Орехи обжарить на сковороде, половину мелко измельчить в комбайне в муку, вторую половину – крупно нарубить.

Шаг 2. Фарш тщательно перемешать, давить ореховую муку, нарезанные лук и чеснок, добавить специи; оставить в холодильнике на 20 мин

Шаг 3. Смоченными в холодной воде руками сформировать из фарша одинаковые шарики и запанировать их в кунжуте, далее уложить их в форму смазанную маслом.

Шаг 4. Приготовить соус: в молоко добавить муку, соль, паприку, взбить, чтобы не было комочков, залить соусом подготовленные кёфте

Шаг 5. Запекать при температуре 200 С - около 40 минут.

Фото:shutterstock.com

Джезерье

Разновидность лукума, делается из морковного сока, сваренного с сахарным сиропом до загустения. В джезерье обычно добавляются орехи.

500 г тертой на мелкой терке моркови

1,5 стакана коричневого сахара

1 стакан кокосовой стружки

1 стакан фундука

Цедра 1 лимона

1 ст.л. воды

½ стакана кукурузного крахмала

Шаг 1. Натереть морковь на мелкой терке. Добавить 1 ст. л. воды и тушить на медленном огне, накрыв крышкой, пока морковь не станет мягкой.

Шаг 2. Добавить сахар и продолжать тушить, пока морковь не выделит сок и сахар растает.

Шаг 3. Положить крахмал, готовить, постоянно помешивая, пока не загустеет.

Шаг 4. Насыпать в массу цедру и орехи (как дробленые, так и целиковые). Перемешать и снять с огня.

Шаг 5. Противень слегка смочить водой, остатки воды слить. Смесь распределить толщиной 2-3 см. Разгладить и поставить в холодильник на ночь.

Шаг 6. Нарезать кусочками и обвалять в кокосовой стружке.

Фото:shutterstock.com

Баклава

Больше известная как пахлава – сладость, которую готовят на Востоке повсеместно. Характерные отличия: орехи, медовый сироп и много слоев тончайшего теста. Далее возможны вариации…

2 упаковки слоеного бездрожжевого теста

300 г сливочного масла

3 ст.л. сахара

2 ч.л. корицы

4 стакана миндаля

Для сиропа:

4 стакана сахара

3 стакана воды

½ стакана меда

Корица

Шаг 1. Миндаль мелко нарубить, смешать с 3 ст.л. сахара, корицей. Масло растопить.

Шаг 2. Тесто тонко раскатать, нарезать по размерам формы.

Шаг 3. Первый пласт смазать маслом, потом на него положить второй пласт, опять масло, повторить несколько раз. Потом к прослойке маслом добавить орехи с сахаром.

Шаг 4. Смазать сверху маслом, сбрызнуть водой и выпекать 20 минут.

Шаг 5. Приготовить сироп: смешать все ингредиенты и на медленном огне довести до загустения.

Шаг 6. Полить баклаву сиропом, оставить настаиваться на ночь, потом нарезать на порции.

Фото:mmenu.com

Кофе по-турецки

Имейте в виду, что сахар в турецкий кофе кладут в самом начале варки, чтобы не испортить плотную пену - гордость каждого турецкого кофевара.

2 ч.л. кофе очень тонкого помола

1 стакан воды

Щепотка соли

Сахар по вкусу

Шаг 1. В джезву насыпать кофе, сахар и соль, перемешать, залить холодной водой и поставить на слабый огонь, лучше всего – на раскаленный песок.

Шаг 2. Как только начнет подниматься густая пена, джезву надо снять с огня, подождать пару минут и опять поставить на огонь, снова дать подняться пене. Чем большее количество раз повторяется эта процедура, тем плотнее пена.

Шаг 3. При подаче чайной ложкой снять пену, перелить кофе из джезвы в чашки, отцеживая гущу, сверху выложить пену. Отдельно подать холодную воду.