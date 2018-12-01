Творожные рогалики с орехами





"Что-то вы все печете, девушки, печете… Уж лучше бы капусту квасили, что ли…" (с) С выпечкой пора заканчивать, да) Утешает лишь то, что бОльшую часть того, что я пеку, съедает муж, так что, моя совесть почти чиста) Вот сегодня опять у меня выпечка - вкусные рогалики, очень домашние, идеальные для домашнего чаепития.



ПОНАДОБИТСЯ:



- 400 г творога

- 200 г сливочного масла

- ок. 250 г муки

- щепоть соли

- 50 г грецких орехов

- 3 ст.л. коричневого сахара

- 1 ч.л. молотой корицы



Творог размять, добавить размягченное сливочное масло и соль, хорошо растереть в однородную массу.

Добавить просеянную муку. Муку нужно добавлять частями, возможно, ее понадобится меньше, или, наоборот, больше - все зависит от влажности творога. Вмешивать муку в творожно-масляную массу, тщательно растирая, до получения мягкого пластичного теста.

Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на пару часов.

Орехи измельчить в блендере в мелкую крошку, добавить сахар и корицу.

Тесто разделить на 4 части. Раскатать одну часть в лепешку толщиной ок. 3 мм. Посыпать поверхность орехово-сахарной крошкой и прокатать скалкой, чтобы орехи "впечатались" в поверхность.

Разрезать лепешку на 8 сегментов. Скатать рогалики, начиная с широкого края.

Острый край плотно прижать к рогалику.Противень застелить бумагой для выпечки, выложить рогалики острым краем вниз, чтобы не развернулись при выпечке.Выпекать в разогретой до 180 град. духовке ок. 15 минут. Можно посыпать теплые рогалики сахарной пудрой. Так же, можно сделать рогалики с другой начинкой - джемом, например.