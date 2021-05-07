Рыба в кисло-сладком маринаде

Здравствуй, честной народ. Сегодня хочу показать крайне, на мой взгляд, удачную версию популярного у нас блюда «рыба под маринадом». Наткнулся я на него у Йотама Оттоленги и теперь результатами этого опыта делюсь с вами. Вещь несложная, яркая и позитивная. Если так можно сказать о блюде с рыбой и овощами. В общем, прошу к барьеру.

Понадобится вот что:

- 600-700г филе белой рыбы: пикша, минтай, хек или что-то в этом духе. У нас дома популярен хек и он почти всегда есть в запасе в морозилке.

- 2 средние луковицы

- 1ст.л. кориандра в зернах.

- 3 сладких перца. Желательно, красоты и разнообразия ради брать разных цветов.

-2 зуба чеснока. Если чеснок мелкий, берите 3

- 3 лавровых листа

- 2,5 – 3 ст.л. сахара

- 5 ст.л. яблочного уксуса.

- 350г помидор в собственном соку. Кожу снять и измельчить. В сезон использовать помидоры свежие.

- Мука- столько, сколько понадобится. Подсыпать понемногу, по мере необходимости, чтобы потом не думать, куда деть оставшееся.

- 2-3 яйца – Взять 2. Если не хватит, добить еще одно.

- Немного рубленой кинзы или петрушки- кто что предпочитает.

- Соль и черный перец.

Как готовить:

- Разогреть духовку до 190С

- Лук нарезать полукольцами вдоль. Разогреть в сковороде 3 ст.

л. растительного масла, забросить лук с кориандром и готовить, помешивая, минут 5 на небольшом огне. Если есть чугунная глубокая сковорода, то удобнее делать именно в ней. И потом ее же и отправить в духовку, чтобы не пачкать еще и форму для запекания.

- Перцы нарезать соломкой. Недлинной и не слишком широкой. Добавить перцы к луку и готовить на среднем огне, периодически помешивая минут 10. Ориентироваться стоит на легкое поджаривание на самом перце.

- Добавить измельченный чеснок, помидоры, лавровый лист и готовить еще 8 минут, изредка помешивая.

- Добавить сахар, уксус, 1,5 ч.л. соли и немного черного перца. Готовить еще 5 минут. Попробовать и скорректировать по вкусу на баланс сладкого, соленого, кислого и чеснока. Подумать. Если на ваш вкус чего-то не хватает- добавить. Я иногда могу добавить еще совсем немного уксуса или усилить сахар.

- Пока овощи на плите можно не терять времени и заняться рыбой.

- Если у вас была рыба в чистом виде, разделать на филе и нарезать крупными кусками. Я одно филе такой вот некрупной рыбки разрезаю пополам- так на мой взгляд получается сочнее и главное- меньше возни с панировкой и обжариванием. Но есть любители и более мелкой разделки. Теща у меня, например, нарезает кусочками «на один укус». Так что тут думайте, как вам больше нравится.

- Рыбу слегка присолить и приправить перцем. Разогреть пару ст.л. растительного масла в сковороде. Кусочки рыбы обвалять в муке, стряхивая лишнее, потом в разболтанных яйцах. Жарить на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны до золотистого, красивого цвета. Сковородку лучше не перегружать и жарить порциями. Готовую рыбу складывать на бумажные полотенца.

- В форму для запекания уложить немного овощей, сверху распределить рыбу и накрыть оставшимися овощами. Долить немного воды так, чтобы рыба была чуть покрыта. Обычно хватает 200-230мл.

- Отправить все это дело в духовку на 10-15 минут. Открыть и убедиться, что вода выпарилась и превратилась вместе с овощами в соус. Если этого не произошло, готовьте еще пару-тройку минут.

- Все теперь самое сложное- достать и не трогать хотя бы ночь. А лучше сутки. Но кого мы обманываем, я заточил кусок почти сразу. Но лучше все же подождать. По правилу солянки тут все настоится и станет вкуснее спустя время. Готовое блюдо присыпать петрушкой, кинзой или зеленым луком- тут уже кто что любит.

Технические вопросы и замены:

- Рыбу можно, как в стандартной наше «рыбе под маринадом» не жарить в яйце, а обойтись лишь мукой. Но с яйцом получается «воздушнее», что-ли и текстурнее.

- Также, по такому же принципу, как некоторые хозяйки делают «рыбу под маринадом», Можно пренебречь и духовкой. Поджарить рыбу, приготовить овощи, развести водой до состояния соуса средней жидкости, проварить немного и залить подготовленную рыбу. Дать настояться. Но вариант с духовкой я практикую уже давно и он мне однозначно больше нравится. Вам же предлагаю по настроению попробовать оба и сравнить.

- Сахар: Часто спрашивают, можно ли заменить сахар- да, можно попробовать заменить здесь медом, но он тут, как по мне смотрится на наилучшим образом. Сахар более нейтрален. Хотя, может мне попался интенсивный мед.

- Уксус: Ровно в такой же ситуации и с уксусом, да можно заменить лимонным соком, но лично мне с уксусом понравилось больше.

- Допы: есть еще похожая версия рыбы с яблоками и морковью. Но это уже другая история- не хочу смешивать. Когда текущая версия надоест, можно попробовать добавить в готовое блюдо поджаренный кунжут и немного кунжутного масла.

Экономия: я люблю это блюдо еще и за то, что при должной хомячьей подготовке, его можно смастерить "из морозилки", если в сезон нарезать соломкой и заморозить перцы, пока они дешевые и не стоят, как авианосец. А рыбу можно купить по случаю с запасом- она отлично хранится в морозилке.

Выводы: что тут скажешь- годная и вкусная рыба. Отлично идет именно в холодном виде, но и в горячем, будет здорово. Рыба, простояв ночь в маринаде получается насыщенной и сочной. Отдельно мне нравится именно вот это сочетание кисло-сладкого, солоноватого и чеснока. О ярких красках самого блюда и говорить не надо- и так понятно). Есть такую штуку можно чистяком, или с рисом на гарнир.

Как обычно, предлагаю приобщиться к прекрасному, приготовить и составить свой собственный опыт. Ну и показать\рассказать в комментах, что же там у вас получилось.