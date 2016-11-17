Овощной торт с мясной начинкой

Очень недурно получилось! Советую приготовить:)



Ингредиенты:

3 маленьких кабачка

2 яйца

3-4 столовые ложки муки

3-4 столовые ложки манки

Лук

Говяжий фарш 500 гр

Тертый сыр

Приготовление:

Кабачки натереть на крупной терке, посолить, дать постоять минут 5, сок слегка слить

Добавить яйца, муку, манку, перемешать















Выпекать блинчики с двух сторон( у меня получилось 3 штучки)







Перемешать фарш с тертым луком, посолить, поперчить

Пожарить до готовности



Когда все подготовлено, делаем слои



На блин выкладываем обжаренный фарш



Сверху- тертый сыр ( в рецепте сыра небыло, я решил поэкспериментировать и добавить сыр)



И так все слои

Приятного аппетита:)

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