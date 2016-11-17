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Овощной торт с мясной начинкой

Очень недурно получилось! Советую приготовить:)
Овощной торт с мясной начинкой

Ингредиенты:
3 маленьких кабачка
2 яйца
3-4 столовые ложки муки
3-4 столовые ложки манки
Лук
Говяжий фарш 500 гр
Тертый сыр

Овощной торт с мясной начинкой

Приготовление:
Кабачки натереть на крупной терке, посолить, дать постоять минут 5, сок слегка слить
Добавить яйца, муку, манку, перемешать

Овощной торт с мясной начинкой

Овощной торт с мясной начинкой

Овощной торт с мясной начинкой

Овощной торт с мясной начинкой
Выпекать блинчики с двух сторон( у меня получилось 3 штучки)
Овощной торт с мясной начинкой

Овощной торт с мясной начинкой

Перемешать фарш с тертым луком, посолить, поперчить
Пожарить до готовности

Овощной торт с мясной начинкой
Когда все подготовлено, делаем слои
Овощной торт с мясной начинкой
На блин выкладываем обжаренный фарш
Овощной торт с мясной начинкой
Сверху- тертый сыр ( в рецепте сыра небыло, я решил поэкспериментировать и добавить сыр)
Овощной торт с мясной начинкой

И так все слои
Приятного аппетита:)

Овощной торт с мясной начинкой

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