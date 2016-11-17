Овощной торт с мясной начинкой

Очень недурно получилось! Советую приготовить:)
Ингредиенты:
3 маленьких кабачка
2 яйца
3-4 столовые ложки муки
3-4 столовые ложки манки
Лук
Говяжий фарш 500 гр
Тертый сыр
Приготовление:
Кабачки натереть на крупной терке, посолить, дать постоять минут 5, сок слегка слить
Добавить яйца, муку, манку, перемешать
Добавить яйца, муку, манку, перемешать
Выпекать блинчики с двух сторон( у меня получилось 3 штучки)
Перемешать фарш с тертым луком, посолить, поперчить
Пожарить до готовности
Когда все подготовлено, делаем слои
На блин выкладываем обжаренный фарш
Сверху- тертый сыр ( в рецепте сыра небыло, я решил поэкспериментировать и добавить сыр)
И так все слои
Приятного аппетита:)
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