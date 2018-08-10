Кабачки в сметане — простейшее блюдо, которое хорошо и в качестве гарнира, и как закуска. Причем и в горячем и в холодном виде.

Основная его прелесть — это то. что потребуется лишь 4 ингредиента для его приготовления. Труда также занимает буквально 5 минут на подготовку.

Кабачки получаются очень элегантными и нежными с легким сметанно-сливочным вкусом. По моему мнению добавление любых других продуктов только помешает, но, безусловно, это не догма.

Для кабачков в сметане понадобится

Молодые кабачки. 2 шт.

Сметана. 2-3 столовые ложки.

Соль. По вкусу.

Растительное масло. 1 столовая ложка.

Готовим кабачки в сметане.

Разогреваем духовку до 190°С.

Кабачки нарезаем на кольца, толщиной примерно 1 см или чуть тоньше. Если кабачки молодые с нежной кожицей и семенами, то их можно не чистить.

Глубокий противень застилаем фольгой, чтобы мыть меньше. Фольгу тонко смазываем растительным маслом.

Выкладываем кружки кабачка, солим и тонко смазываем сметаной. Затем выкладываем второй слой кабачков, снова солим и снова смазываем. Так повторяем, пока не закончатся кабачки.

Если у вас противень большой, то лучше выложить все в один слой — тогда все кружки будут с золотистой подпеченной корочкой.

Ставим противень с кабачками в духовку и запекаем до готовности. Сверху форму ничем не накрываем.

Если слой одни- то это займет примерно минут 20, если несколько, то стоит рассчитывать на 35-40 минут, но все зависит от конкретной духовки. Так что посматриваем иногда, как там обстоят дела в духовке.

Сметана запекается и образует очень приятную корочку на кусках кабачка.

Готовые кабачки в сметане выкладываем на тарелку или блюдо, при желании посыпаем нарезанной зеленью и можно подавать на стол.

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